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Недвижимость Новосибирское агентство «Этажи» отбирают у владельца — что будет с базами недвижимости

Новосибирское агентство «Этажи» отбирают у владельца — что будет с базами недвижимости

Собственник бизнеса остался недоволен работой франчайзи

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82 комментария

Франшизу забирают у компании, которой принадлежат агентства в ряде городов Сибири

Источник:

Владелец компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил об отзыве франшизы у бизнесмена, который владеет одноименными агентствами в городах Сибири: Новосибирске, Томске, Барнауле, Новокузнецке, Горно-Алтайске и других.

Заявление в адрес сотрудников появилось на видео, которое разместили в одной из риэлторских групп в соцсети «ВКонтакте».

— В понедельник совет директоров франчайзи принял решение об отзыве франшизы у Авлеева Марата Амировича. Это произошло по моей инициативе, — заявил Ильдар Хусаинов.

Хусаинов обвинил Авлеева в том, что тот финансировал компанию прямого конкурента, под брендом которого работала его сестра. Хусаинов добавил, что у него также возникли разногласия с Маратом Авлеевым по вопросам оплаты налогов, деления доходов и использования IT.

Хусаинов заверил сотрудников, что базы данных будут аккуратно перенесены. Франшизу планируется передать.

По данным «Контур.Фокуса», Хусаинов Ильдар Борисович — генеральный директор и учредитель ООО «Этажи», зарегистрированного в Тюмени в 2002 году. Второй учредитель компании «Этажи» — Елена Хусаинова. На конец 2023 года на балансе компании было 569,5 миллиона рублей, выручка — 670 миллионов, чистая прибыль — 246 миллионов.

НГС нашел номер компании «Этажи-Сибирь» на сервисе «Контур.Фокус», однако в агентстве комментировать ситуацию отказались. В ООО «Этажи» также не стали комментировать информацию по телефону. Редакция отправила письменные запросы в обе компании.

Франшизой «Этажи» в городах Сибири владел Марат Авлеев. По данным «Контур.Фокуса», Марат Авлеев — учредитель ООО «Этажи-Сибирь», зарегистрированного в Тюмени в 2012 году. На конец 2023 года на балансе компании было 131,1 миллиона рублей, выручка составила — 144,8 миллиона, чистая прибыль — 28,5 миллиона. Еще одна компания Авлеева — ООО «СЗ Партнер», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий в Новосибирске с марта 2024 года. Также он ведет деятельность агентств недвижимости в качестве ИП с 2013 года.

НГС связался с риэлтором новосибирских «Этажей», который на условиях анонимности рассказал, что сейчас происходит в агентстве.

— Сейчас пока всё работает. До понедельника будет объявлен конкурс на франшизу. На период перехода франшизы агентство работает. Я так понимаю, после праздников, скорее всего, вывеску «Этажи» снимут. А пока всё работает в штатном режиме. Сотрудникам просто предложили либо остаться в старой компании, она будет называться «Города», либо перейти в новую компанию к новому учредителю.

Также, по словам собеседника, Хусаинов пригласил Авлеева для переговоров.

Сам Ильдар Хусаинов также является директором и учредителем компании недвижимости ООО «Монос», зарегистрированного в Тюмени в 2021 году. Кроме того, он учредитель и участник ООО «Бизнес инвестиции», которое действует в Тюмени с 2015 года, и ООО «Е-Софт», действующего с 2016 года. Ильдар Хусаинов выступает и учредителем компании ООО «Этажи-Проект», которое работало с 2014 года, однако с сентября 2024 года находится в стадии ликвидации, и одним из участников ООО «Этажи Девелопмент», работающего с 2021 года. Кроме того, Ильдар Хусаинов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере недвижимости с 2005 года.

Ранее Ильдар Хусаинов рассказал, что ждет рынок недвижимости в 2025 году.

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Комментарии
84
Zemb
3 часа
кому она нужна эта недвижимость под такой процент ипотеки... Чё совсем что-ли?
660264
2 часа
Запутался в фамилиях этих, братья, сестры. Я ничего не понял!
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