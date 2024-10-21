Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды

Павел Тиунов Корреспондент НГС

Там горизонт сливается с водой Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











На работе нужно работать, в отпуске — отдыхать. Но когда профессия завязана на природном любопытстве, даже стандартная поездка в деревню к родственникам может вернуть к выполнению служебных обязанностей. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов ехал в отдаленный уголок Алтайского края, сомневаясь, ловит ли там сотовая связь, а попал в место, где огромное предприятие с богатой историей из 90-х качает миллиарды из осушенного озера и запрещает к нему подходить. Далее — от первого лица.

Работа сама тебя находит, теперь я знаю это точно. Ехать нужно было в Благовещенку, посёлок городского типа в Алтайском крае — слишком давно не видел родственников. 400 км от Новосибирска, 5-6 часов в дороге. Погода прекрасная: солнце, синее небо без облаков, ярко-жёлтая степь — идеальные декорации для роуд-муви.

Под Камнем-на-Оби — неожиданная встреча. «Смотри! Верблюд!» — прозвучало с пассажирского сидения. Ожидания увидеть корабль пустыни были такие же, как увидеть дельфина в Оби. Но нет, горбатый с почтенным видом действительно вышагивал вдоль трассы в гордом одиночестве. Наверное, это был знак.

Верблюд, почему бы и нет Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











Семейные посиделки быстро наскучили. Оставив пенсионеров погружаться в воспоминания, решил прошвырнуться по окрестностям, тем более, что карта Google показывает обилие солёных озёр вокруг. Должно быть живописно.

Путь к минеральной воде лежал через посёлок Степное озеро. Я ожидал увидеть очередную деревню, а въехал будто в закрытый городок: хорошие дороги, чистые улицы, добротные двухэтажки на несколько квартир, дорогие машины, наконец. И посреди всего этого великолепия — большое предприятие, рядом с которым высится труба небольшой, но всё-таки ТЭЦ. Ничего себе посёлок!

Но что это? У административных корпусов — белое поле с сугробами. Снег? Да какой к чёрту снег, на улице плюс 18. «Соль», — подсказывает логика. «Озеро селитренное», — конкретизирует Google. Подъехать к нему со стороны асфальтированной дороги нельзя — оно огорожено, по-моему, даже с видеонаблюдением. Сворачиваю на грунтовку, которая опоясывает озеро. Прямого подъезда нет, но вид гораздо более выгодный. Посреди белого безмолвия движется паровозик.

— Здравствуйте. Случилось что-то? — рядом остановилась «Нива» с двумя крепкими парнями в камуфляже.

— Приветствую. Нет, всё в порядке, — от момента остановки до диалога прошло чуть больше получаса.

— К озеру не ходили? — вежливо интересуется охранник (кто же ещё).

— Нет, нет необходимости, — следует ответ.

— Это самое главное. Всего доброго, — таких тактичных ещё поискать.

Склейка.

— Ты что ездил к озеру? Ты чтооооо?! — подогретый застольем родственник чуть не подавился салатом. — Это же секретный завод, там охрана круглосуточная. Грызня из-за него была — мама не горюй. Фиг устроишься — все повязаны.

Любопытство уже было не остановить. Итак.

Белое поле минералов. Для местных привычно, для гостей необычно Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











АО «КучукСульфат». Пользуется озером с 1960-х годов, периодически осушая его для добычи минералов. Предприятие считают самым крупным в России и Европе по производству природного сульфата натрия: планируемый объем на 2024 год — около 400 тысяч тонн. Сульфат натрия — важнейший компонент в технологическом производстве бытовой химии, бумаги и целлюлозы, стекла. У предприятия выстроены плотные деловые отношения с такими гигантами, как Procter&Gamble, Henkel, Unilever, Reckitt, продукцию «КучукСульфата» экспортируют в примерно 30 стран по всему миру.

Ещё одна возможная статья доходов предприятия — вылов рачков артемии, большой редкости на планете. Рачок содержит 18 аминокислот, имеющих большую биологическую ценность, его активно используют в элитной косметике. Алтайскую артемию как ценность воспринимают в Европе, Китае, Корее, Японии, ОАЭ и других странах.

Сегодня на сайте «КучукСульфата» не говорится об этом направлении бизнеса, но местные хитро щурят глаза: мол, кто откажется от огромных денег. Несколько лет назад добыча цист рачков артемии была выведена на аффилированную компанию. Охранники как раз следят, чтобы никто не покушался на добычу ценного биоресурса. Запрос НГС о рачках представители компании оставили без ответа. Официально же по итогам 2021 года предприятие выручило 5,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,2 миллиарда рублей.

По факту — денежный паровоз Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











В начале 90-х «КучукАсфальт» приватизировали. По данным алтайских СМИ, к концу десятилетия на заводе появился новый начальник службы безопасности, бывший сотрудник спецслужб Василий Гамаюнов, который во время службы курировал предприятие, а потом переквалифицировался во владельца ЧОПов и грозу браконьеров. Скупив акции, он стал одним из основных акционеров АО «КучукСульфат», наряду с еще несколькими силовиками. По словам местных журналистов, со стороны власти работу предприятия якобы опекал теперь уже экс-вице-губернатор края Сергей Локтев, который, говорят жители, до сих пор считает район своей вотчиной.

В 2021 году Генпрокуратура РФ подвергла сомнению законность приватизации уникального предприятия: в 90-е решение принималось на местном уровне районным советом депутатов и региональным управлением Росимущества без учёта мнения правительства. Более того, в 2021 году 15% акций принадлежали некой кипрской компании «Капок инвестментс лимитед», что определенно наводит на мысли об оффшорах. Акционеры возопили о рейдерском захвате, о том, сколько они сделали для родного края и т. д. — бесполезно. В конце 2023 года суд постановил вернуть 100% акций государству, а также полученные за несколько лет дивиденды в размере более 1,1 миллиарда рублей.

Могло ли быть иначе, учитывая, как важен сульфат натрия не только в бытовых, но и стратегических государственных целях.

Алтай — поистине удивительное место, где за сутки можно увидеть дикого верблюда, побродить по кристаллизованному берегу солёного озера и послушать занимательные истории о крупном российском бизнесе.

Удивительное рядом, согласны? Да, стоит оглянуться Ой, не надо лучше таких открытий