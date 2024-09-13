«Другого имущества нет»: в Новосибирске выставили на торги Rolex бизнес-леди — за них просят несколько миллионов

Торги проходят по банкротству Источник: предоставил Иван Дыков











В Новосибирске выставили на торги часы известного бренда из Швейцарии — Rolex. Сейчас их цена составляет чуть более 2 миллионов рублей — первоначальная стоимость часов превышала 3 миллиона.

Информация об этом появилась в информационной системе имущественных торгов «Гевея». Указано, что торги проходят по банкротству.

— Часы Rolex oyster perpetual, day date, — сказано в объявлении.

Должником оказалась предпринимательница Галина Соловьева. Как сообщил НГС арбитражный управляющий Иван Дыков, у бизнес-леди имеется задолженность перед банками.

По данным «Контур.Фокуса», Галина Соловьева числится директором и участником компании «Леди Дива», основной вид деятельности фирмы — торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах. В 2017 году организацию исключили из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. ИП бизнес-леди прекратило деятельность в конце 2023 года, оно занималось розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах.

До 21 августа цена изделия составляла более 3,4 миллиона рублей Источник: предоставил Иван Дыков











— Продает, потому что иного другого имущества нет у должника. Она вела предпринимательскую деятельность, занималась торговлей, — сообщил Иван Дыков.

Кроме часов, на продаже оказалась женская одежда. Собеседник НГС предположил, что женщина была владелицей торговой точки.

До 21 августа цена изделия составляла более 3,4 миллиона рублей, но затем постепенно снижалась. 28 августа часы можно было взять по минимальной цене примерно в 2,7 миллиона, 4 сентября — чуть выше 2,4 миллиона рублей.