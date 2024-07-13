«Вместо I love New York — Volga Mama»: как три друга придумали футболки, которые теперь носят звезды

Один из основателей бренда — Илья Угрюмов Источник: Volga Mama











История Volga Mama началась в 2012 году с первого пробного принта. Два простых парня из Сызрани — Илья Угрюмов и Андрей Комзов — решили, что пора развивать местную культуру. Но понимания, как это сделать, до конца не было. Тогда Андрей прислал на оценку собственноручно разработанный принт с надписью «Волга Мама», который позже станет не просто символом бренда, а настоящей визитной карточкой Самарской области. К этому моменту к бренду уже присоединился еще один лидер команды — Василий Румянцев. С какими препятствиями пришлось столкнуться трем предпринимателям в легкой промышленности — рассказал один из основателей «Волга Мама», Илья Угрюмов.



Вместо I love New York люди теперь носят Volga Mama

Волга всегда была частью нашей богатой культуры. Издревле эта великая река ассоциировалась с матерью-кормилицей, заботящейся о своих детях. И для многих волжан она является символом свободы, чистоты и величия русского духа.



Логотип Volga Mama Источник: Volga Mama











— Сама суть нашего проекта уникальна. Ведь мы объединяем вековую силу предков и современные тенденции стрит- и фешен-культуры. Целью было донести до каждого мысль, что Волга — это наша национальная идея, способная вдохновить каждого, кто в своем сердце несет частицу необъятной Родины, — поделился Илья.



Производство у молодых предпринимателей началось с пошива снепбеков, или по-другому бейсбольных кепок. Мужчинам хотелось, чтобы вместо надписей «I love New York» на одежде люди носили «Volga Mama». Нужно было дать понять покупателям, что и мы можем гордиться своими корнями.



Те самые снепбеки Источник: Volga Mama











— Мы стремимся создавать одежду для тех, кто ценит свое культурное наследие и стремится к самовыражению через позитивные и яркие образы. У нас, если заметить, даже черных вещей почти нет. Мы предпочитаем транслировать позитивный вайб через яркие и живые цвета. Именно этот настрой и откликается в сердцах наших покупателей, — рассказал Илья.



В одном из магазинов Источник: Volga Mama











Постепенно ассортимент становился шире, и ребята добавляли всё новые позиции: футболки, худи, шорты и прочее. Сейчас в бренде представлены уже все категории одежды: от головных уборов до нижнего белья и аксессуаров из кожи.



«Опыт швей, к сожалению, сводится к пошиву халатов»

Сначала предприниматели производили вещи на контрактных фабриках. Сами подбирали ткань и фурнитуру, но шитье происходило на сторонних производствах. Поэтому часто возникали сложности, когда по готовым лекалам или образцам работники не могли создать похожее изделие просто из-за отсутствия опыта и квалификации.



— Опыт швей часто сводился к пошиву халатов и накидок, а не худи или свитшотов. Вскоре мы приняли решение постепенно запускать собственное производство. Это позволило бы нам обучать сотрудников в соответствии с современными модными тенденциями и одновременно снизить себестоимость и увеличить объем производства, — поделился Илья.



У Volga Mama собственное производство 1 из 3 У Volga Mama собственное производство Источник: Volga Mama

Так и случилось. С этого момента в Сызрани заработало собственное производство компании. Сейчас на нем изготавливают 90% ассортимента. Ежемесячно это около 10 000 единиц продукции.



— Собственное производство позволило нам лучше контролировать качество и оперативно реагировать на запросы рынка. Однако, как и в любом деле, есть свои текущие трудности, — дополнил Илья.



А трудности возникли снова с кадрами. Так как профессионалов в этом деле по-прежнему не хватало.



— К сожалению, молодежь часто воспринимает профессию швеи как что-то устаревшее и недостойное внимания для постоянной работы и карьерного развития. Однако текстильная промышленность обладает огромным потенциалом. Я уверен, что в ближайшие годы ситуация с кадрами изменится. Это произойдет благодаря популяризации швейного дела как перспективной и востребованной профессии, — отметил Илья Угрюмов.



Так, на данный момент в команде Volga Mama задействовано около 30 человек — это и люди, которые работают на производстве, и продавцы, и сотрудники по созданию контента.



«Мы создаем одежду для тех, кто ценит культурное наследие»

Развитием текстильной промышленности в России команда Volga Mama занимается активно, регулярно посещая выставки и текстильные форумы. Всё это ради того, чтобы искать новые решения, материалы и вдохновение на будущие проекты.



— Рынок постоянно меняется, появляются новые производители и поставщики тканей. Поэтому мы стараемся всегда быть «на волне». Это позволяет нам поддерживать высокий стандарт качества одежды и создавать уникальные изделия, которые действительно выделяются на рынке, — поделился Илья.



Ассортимент одежды для мужчин и женщин 1 из 5 Ассортимент одежды для мужчин и женщин Источник: Volga Mama

И успехи на поприще продвижения своего бренда уже есть. К примеру, в мае этого года вышла коллаборация Volga Mama и футбольного клуба «Крылья Советов». Также это сотрудничество с популярным творческим объединением Gazgolder.



«Маркетплейсы нам не подошли»

Флагманские магазины Volga Mama можно найти в Сызрани, Самаре и Костроме. Также работают отделы в Ульяновске и Саратове. Помимо этого, одежда этой торговой марки представлена даже в таких городах, где Волга не течет, — это Москва, Питер, Сочи, Тула и Воронеж. Цель команды — продолжать расширять географию своего присутствия.



Магазин в Самаре 1 из 2 Магазин в Самаре Источник: Volga Mama

— Онлайн-магазин сейчас делит объем продаж с нашими оффлайн-точками примерно пополам. Маркетплейсы, к сожалению, нам не подошли. Они больше ориентированы на массовые продажи, тогда как мы стараемся знать каждого покупателя в лицо и создавать с ними тесный контакт. Поэтому развитие на маркетплейсах пока приостановлено, — дополнил Илья.

