Новосибирский бизнесмен может купить крупнейший мировой банк HSBC — Путин подписал разрешение на сделку

Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет Экспобанку принадлежащему новосибирскому бизнесмену Игорю Киму, приобрести 100% акций «Эйч-эс-би-си Банка» (дочерняя компания международной финансовой группы HSBC). Это следует из распоряжения главы государства, опубликованного на портале правовой информации.
— Разрешить совершение акционерным обществом «Экспобанк» сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (общество с ограниченной ответственностью), принадлежащих «Эйч Эс Би Си Европа Б.В.» (HSBC Europe B.V.), — говорится в документе.
О готовящейся сделке стало известно еще летом 2022 года. В HSBC пояснили, что юридически завершение сделки будет означать окончательный уход группы из России. Сделку также должны подтвердить российские регулирующие органы. Однако в октябре 2022 года Путин запретил без разрешения проводить сделки с долями 45 банков, в их числе оказалась и «дочка» HSBC.
HSBC — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший банк Великобритании. Розничная сеть HSBC включает около 3900 отделений в 67 странах Азии, Европы, Северной Америки, Южной Америки и Африки и обслуживает приблизительно 39 миллионов клиентов.
Игорь Ким родился в Казахстане, окончил НГУ. В начале 1990-х занимался оптовой торговлей бытовой техникой, деньги вложил в банковский бизнес. По данным сервиса «Контур.Фокус», сейчас Игорь Ким владеет 85,5% акций Экспобанка. Также является учредителем строительной группы «Астон», соучредителем АО «Д2 Страхование» и других компаний.
Дважды входил в сотню самых богатых людей по данным журнала Forbes Russia — в 2009 (0,4 миллиарда долларов) и 2011 годах (0,5 миллиарда долларов).
Ранее стало известно, что Игорь Ким выкупит акции одного из старейших застройщиков Новосибирска — «Строительного треста