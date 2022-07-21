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Крупнейший мировой банк HSBC продаст российский бизнес предпринимателю из Новосибирска

Юридически это означает уход компании из России

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Игорь Ким дважды входил в сотню самых богатых людей журнала Forbes Russia

Игорь Ким дважды входил в сотню самых богатых людей журнала Forbes Russia

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Британская финансовая группа HSBC договорилась о продаже бизнеса в России Экспобанку, принадлежащего новосибирскому долларовому миллиардеру Игорю Киму.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, после стратегического обзора HSBC подписал соглашение о продаже 100% своей доли участия в HSBC Bank (RR) LLC АО Экспобанку.

В HSBC пояснили, что юридически завершение сделки будет означать окончательный уход группы из России. Сделку также должны подтвердить российские регулирующие органы.

Игорь Ким родился в Казахстане, окончил НГУ. В начале 1990-х занимался оптовой торговлей бытовой техникой, деньги вложил в банковский бизнес. По данным сервиса «Контур.Фокус», сейчас Игорь Ким владеет 85,5% акций Экспобанка. Также является учредителем строительной группы «Астон», соучредителем АО «Д2 Страхование» и других компаний.

Дважды входил в сотню самых богатых людей по данным журнала Forbes Russia — в 2009 (0,4 миллиарда долларов) и 2011 годах (0,5 миллиарда долларов).

HSBC — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший банк Великобритании. Розничная сеть HSBC включает около 3900 отделений в 67 странах Азии, Европы, Северной Америки, Южной Америки и Африки и обслуживает приблизительно 39 миллионов клиентов.

В декабре 2020 года стало известно, что Игорь Ким выкупит акции одного из старейших застройщиков Новосибирска — «Строительного треста № 43». Шесть лет назад он также приобрел банк в Сербии.

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