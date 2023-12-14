Почти Decathlon: что за магазин открыли на месте французского спортивного гипермаркета

В Новосибирске начал работать преемник французской сети Decathlon — магазин Desport открыли 14 декабря в пустовавшем здании на Фабричной. Товара, чтобы заполнить весь зал, пока не хватает, но новый ритейлер намерен занять не только помещение, но и высвободившуюся нишу на рынке. Что ждёт покупателей в новом магазине прямо сейчас — в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.
Французская сеть «Декатлон» вышла на российский рынок ещё в 2000-х, но до Новосибирска дошла только в этом десятилетии. Правда, магазин проработал меньше года и закрылся 24 декабря 2022 года. Судьба здания некоторое время выглядела неопределённой. Появлялись сообщения о переговорах французской компании с потенциальными покупателями российского бизнеса, пока в сентябре таким покупателем не стала компания АРМ, которая даже вроде бы зарегистрировала для нового названия бренд ADS (AllDoSport).
Магазины действительно начали открываться снова с середины ноября, но уже под брендом Desport. Никаких торжественных мероприятий по этому поводу организовано не было: ритейлер не только не размещал никакой рекламы, но даже не рассылал пресс-релизов. Первыми покупателями 14 декабря стали обладатели дисконтных карт «Декатлона», которым накануне просто пришло СМС о начале работы магазина с 12:00.
Обозреватель НГС прибыл в магазин в половине первого, обнаружив практически безлюдный зал. Покупателей можно было буквально пересчитать по пальцам, а на парковке под гипермаркетом было не больше пяти автомобилей. Зал пока заполнен товаром не полностью: почти половина его отделена высокой перегородкой, доступа туда для посетителей нет. Набор товаров выглядит похожим на ассортимент «Декатлона», хотя есть ощущение, что центральный проход стал еще шире.
Часть товаров, которые предлагает Desport, будет для покупателей «Декатлона» знакомой — это собственные бренды французского ритейлера: Quechua, Wedze, Domyos
В пустом зале обозреватель НГС встретил директора по маркетингу сети Desport — француза Матье Кобаррер (в этой же должности он работал и в «Декатлоне»). Он объяснил, что нехватка товаров временная: товар в нужном количестве просто не успели завезти.
— Это уже 28-й магазин у нас с середины ноября. К весне мы заполним весь зал. Desport — это мультибрендовый магазин, в котором будут марки компании «Декатлон», но будут и другие бренды, — заверил Кобаррер. — Новосибирск для нас важный город, в 2021 году, когда мы открывались, этот магазин поставил российский рекорд по выручке в первый день работы.
Цены в новом магазине если и отличаются от прошлогодних в «Декатлоне», то незначительно. Поклонников французской сети может расстроить скорее меньшая широта ассортимента, но в компании обещают решить постепенно и эту проблему тоже. К весне зал магазина должен быть заполнен товаром так же, как это было год назад.
Сетью Desport управляет та же компания, которая управляла и «Декатлоном» — ООО «Октоблу». Просто вместо «Европейского общества Декатлон» владельцем 100% долей сейчас указано ООО «АРМ». Само «АРМ» принадлежит на 99% «Международной Компании общество с ограниченной ответственностью «Трибалон Лимитед», зарегистрированной в Калининградской области (в «Контур.Фокус» отсутствуют данные о владельцах), ещё 1% принадлежит московскому ресторатору Вячеславу Марееву.
До 2022 года «Декатлон» неплохо зарабатывал в России. В 2021 году «Октоблу» получило чистой прибыли
Сравнить нынешний Desport с самим «Декатлоном» можно, посмотрев репортаж из нового магазина 2021 года.