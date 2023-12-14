Почти Decathlon: что за магазин открыли на месте французского спортивного гипермаркета

Обозреватель НГС прибыл в магазин в половине первого, обнаружив практически безлюдный зал. Покупателей можно было буквально пересчитать по пальцам, а на парковке под гипермаркетом было не больше пяти автомобилей. Зал пока заполнен товаром не полностью: почти половина его отделена высокой перегородкой, доступа туда для посетителей нет. Набор товаров выглядит похожим на ассортимент «Декатлона», хотя есть ощущение, что центральный проход стал еще шире.