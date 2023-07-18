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335 коров и трактор «Белорус»: в Новосибирской области выставили на торги сельхозпредприятие — сколько за него хотят

В лот входят животные, машины и оборудование

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Начальная цена имущества организации оценивается в 84,5 миллиона рублей

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В Новосибирской области выставили на торги сельскохозяйственное предприятие ОАО «Александра Невского», расположенное в Баганском районе. Начальная цена имущества организации оценивается в 84,5 миллиона рублей.

Информация о проведении торгов размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Его опубликовал конкурсный управляющий организации.

В лот вошли автомобили, оборудование, здания и сооружения, а также животные. В частности, на торги выставили комбайны, стогометатель, зерносклады, магазин, летние доилки, автопоилки, установки доения и прочее. Участники торгов также могут приобрести установки для охлаждения молока, телятники, пилораму, ангары, родильное помещение для животных, бычатник, баню и плуги.

По данным «Контур.Фокуса», в середине прошлого года ОАО «Александра Невского» признали банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим организации выступает Ярослав Гомеров, на сентябрь 2019 года акционерами компании являлись Сергей Середа (0,13%) и Николай Евсюков (0,3%) — последний ранее был главой Казанского сельсовета. На конец 2022 года выручка предприятия составила 14,2 миллиона рублей, чистый убыток — 19,2 миллиона рублей.

В лот также входят разные модели тракторов, в том числе «Белорус», автомобиль «Митцубиси-Паджеро -Спорт», четыре быка-производителя, 335 коров, 89 телок, 6 лошадей и другое.

— Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с победителем аукциона, — указано в документах.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 21 августа этого года. Торги состоятся 22 августа.

В конце мая в Новосибирской области выставили на торги право пользования 34 озерами. Общая начальная сумма всех лотов составила более миллиона рублей.

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