335 коров и трактор «Белорус»: в Новосибирской области выставили на торги сельхозпредприятие — сколько за него хотят

Информация о проведении торгов размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Его опубликовал конкурсный управляющий организации.



В лот вошли автомобили, оборудование, здания и сооружения, а также животные. В частности, на торги выставили комбайны, стогометатель, зерносклады, магазин, летние доилки, автопоилки, установки доения и прочее. Участники торгов также могут приобрести установки для охлаждения молока, телятники, пилораму, ангары, родильное помещение для животных, бычатник, баню и плуги.

