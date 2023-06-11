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В Новосибирске продают популярный бар у ресторанного дворика — сколько за него хотят

Заведение находится вблизи Первомайского сквера

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Стоимость готового бизнеса продавец оценивает в 6,5 миллиона рублей.

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В Новосибирске выставили на продажу бар,который находится рядом с ресторанным двориком вблизи площади Ленина. Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте Avito 7 июня.

Бар расположен вблизи Первомайсквого сквера на улице Ленина,3. На изображениях, прикрепленных к объявлению, можно заметить вывеску с названием бара — Soda Bar.

Бар продают «в связи с расширением и созданием более масштабного проекта»

Бар продают «в связи с расширением и созданием более масштабного проекта»

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— Бар созвали с любовью, создавали дизайн, обучали персонал, прорабатывали меню, подбирали надежных поставщиков, продажа бизнеса в связи с расширением и созданием более масштабного проекта, — указано в объявлении.

Стоимость готового бизнеса продавец оценивает в 6,5 миллиона рублей.

В середине мая НГС сообщал о том, что в Новосибирске выставили на продажу помещение паба Amsterdam. За недвижимое имущество продавец просит 20 миллионов рублей.

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