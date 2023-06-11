В Новосибирске продают популярный бар у ресторанного дворика — сколько за него хотят

В Новосибирске выставили на продажу бар,который находится рядом с ресторанным двориком вблизи площади Ленина. Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте Avito 7 июня.
Бар расположен вблизи Первомайсквого сквера на улице Ленина,3. На изображениях, прикрепленных к объявлению, можно заметить вывеску с названием бара — Soda Bar.
— Бар созвали с любовью, создавали дизайн, обучали персонал, прорабатывали меню, подбирали надежных поставщиков, продажа бизнеса в связи с расширением и созданием более масштабного проекта, — указано в объявлении.
Стоимость готового бизнеса продавец оценивает в 6,5 миллиона рублей.
В середине мая НГС сообщал о том, что в Новосибирске выставили на продажу помещение паба Amsterdam. За недвижимое имущество продавец просит 20 миллионов рублей.