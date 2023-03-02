«Сельпо» заняло место «Горожанки» на Родниках — что там продают и кому принадлежит этот объект

В микрорайоне Родники появился небольшой торговый центр под названием «Сельпо».
Вывеска «Универсам Сельпо» появилась в конце января на одноэтажном здании по улице Кочубея, в котором раньше располагался супермаркет сети «Горожанка». В 2021 году компания «Сибирский Гигант», которой принадлежала эта сеть, прекратила деятельность, закрыв все свои торговые точки.
Редевелопментом (изменением концепции и планировки объекта) занялась новосибирская Группа Компаний «Райдекс».
Как сказано в сообщении, размещенном в официальном аккаунте «Райдекса» в социальной сети «ВКонтакте», группа компаний выкупила это здание, «обновив его не только технически, но и концептуально».
На практике это означает, что вместо супермаркета среднего размера с небольшой арендной зоной внутри теперь расположен дискаунтер «Светофор» (занимает не больше 25% здания) и еще 10 небольших торговых точек (аптека, кондитерская, магазин фруктов и
Всего, по данным «Райдекса», здесь предусмотрено место для 17 арендаторов. Площадь здания около 1500 кв. метров.
Название «Сельпо» исторически является сокращением от словосочетания «сельская потребительская кооперация». Так называли торговые точки в деревнях, где торговали преимущественно промышленными товарами, которые приобретались в городе на средства кооператива.
Группа «Райдекс» занимается строительством и девелопментом как в Сибири, так и в Москве. Последний по счету проект группы в Новосибирске. Один из ключевых учредителей и член совета директоров группы Николай Манцуров — сын владельца «Сибирского Гиганта» Александра Манцурова.
Большая часть помещений, в которых работали магазины «Сибирского Гиганта», были переданы томской группе компаний «Лама», которая открыла в них универсамы собственного бренда «Хороший Выбор» и супермаркеты голландского бренда SPAR (по франчайзингу).
Для некоторых площадок, впрочем, пришлось искать альтернативных арендаторов. Так, здание супермаркета «Мегас» на Ипподромской магистрали подверглось редевелопменту, превратившись в торговый центр «Атриум». Продовольственный магазин там открыла компания «Лента».