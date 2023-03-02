«Сельпо» заняло место «Горожанки» на Родниках — что там продают и кому принадлежит этот объект

В микрорайоне Родники появился небольшой торговый центр под названием «Сельпо».

Вывеска «Универсам Сельпо» появилась в конце января на одноэтажном здании по улице Кочубея, в котором раньше располагался супермаркет сети «Горожанка». В 2021 году компания «Сибирский Гигант», которой принадлежала эта сеть, прекратила деятельность, закрыв все свои торговые точки.