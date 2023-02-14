«Сделали пометку, где я нахожусь»: сибиряк пришел платить кредит в банк и возмутился поведением кассира

Житель Новосибирска отметил странное поведение сотрудников банка, когда вносил ежемесячный платеж по кредиту. По словам сибиряка, операционист в «Абсолют Банке» зафиксировала его местонахождение, но не смогла объяснить, зачем это сделано.
По словам мужчины, в середине января он зашел в филиал банка на Челюскинцев, 18/2, чтобы сделать ежемесячный ипотечный платеж. Когда женщина на кассе получила от мужчины паспорт и деньги, она сняла трубку внутреннего телефона и кого-то попросила зафиксировать местонахождение данного человека на территории Новосибирска.
На возмущение плательщика о передаче его персональных данных кассир пояснила, что информацию она сообщила сотрудницам банка, которые работают в этом же зале.
— Я подошел к этим сотрудницам, которых кассир по телефону попросила сделать пометку в программе о моем местонахождении, и поинтересовался: для чего они обрабатывают персональные данные? Разговор предусмотрительно записывал на диктофон, — рассказал мужчина.
Операционистки объяснили, что графа «местонахождение клиента» в их компьютерной системе якобы появилась еще в июле 2022 года, когда банк переходил на новую программу.
— Когда на новую программу переходили, данные некорректно перенеслись — местонахождение и регистрация. Программа не проходит без этого. Мы можем удалить эту строчку, но в следующий раз ту же самую ошибку программа снова выдаст, и платеж не пройдет, — заверила сотрудница банка клиента.
На вопрос клиента, каким образом ему удавалось ежемесячно делать платежи по кредиту до этого, если незаполненная строчка в программе не позволяет этого делать с лета 2022 года, сотрудница банка объяснить не смогла.
На журналистский запрос НГС «Абсолют Банк» ответил следующее:
— В офисах «Абсолют Банка» во всех регионах присутствия процедура оплаты кредитов, в том числе ипотечных, стандартная — как для клиентов-женщин, так и для клиентов-мужчин. Информация о том, где клиент зарегистрирован или фактически проживает, для внесения оплаты по кредиту у нас не требуется. Кроме того, наши клиенты могут оплатить кредит через мобильное приложение или интернет-банк, без визита в офис банка. В этом случае также нет необходимости в уточнении места регистрации или места фактического проживания клиента. Отмечу, что за клиента в офисе банка может внести платеж по кредиту третье лицо, в том числе не состоящее с ним в родственной связи, — прокомментировали в пресс-службе банка.
После просьбы дать комментарий по конкретной ситуации, которая была зафиксирована на диктофон, банк пообещал разобраться, но в итоге так и не прислал ответ. Ничего не ответили на запрос корреспондента НГС о существовании фиксации местонахождения плательщиков по кредитам также в банках ВТБ и Сбербанк, куда были направлены запросы.
История с фиксацией местонахождения плательщика повторилась и в феврале, когда клиент снова пришел в тот же офис банка, чтобы заплатить ипотеку. Кассиры «Абсолют Банка» пояснили, что им обязательно надо фиксировать местонахождение лиц, оплачивающих кредит. Такое обновление, по их словам, произошло в банковской программе с начала 2023 года.
В конце января НГС опубликовал авторскую колонку юриста и правозащитника Василия Черепанова, который рассказал, как законным образом можно обхитрить банки, зная их уловки со страхованием жизни и здоровья при кредитовании.