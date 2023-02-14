«Сделали пометку, где я нахожусь»: сибиряк пришел платить кредит в банк и возмутился поведением кассира

На возмущение плательщика о передаче его персональных данных кассир пояснила, что информацию она сообщила сотрудницам банка, которые работают в этом же зале.



— Я подошел к этим сотрудницам, которых кассир по телефону попросила сделать пометку в программе о моем местонахождении, и поинтересовался: для чего они обрабатывают персональные данные? Разговор предусмотрительно записывал на диктофон, — рассказал мужчина.

