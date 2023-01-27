Банки обещают низкий процент по кредиту в обмен на страховку — юрист рассказал, как их перехитрить

Страхование заемщика при выдаче кредитов приносит банкам сверхприбыль. Если обратиться за этой услугой к сторонней, а не дружественной банку организации, это, как правило, выходит в разы дешевле. Поэтому убедить заемщика застраховать кредит пытаются любыми способами: выгодной процентной ставкой, угрозой невыдачи кредита. НГС уже разбирал конкретные примеры уловок банков при оформлении страхования в довесок к кредиту и способы противодействия. Правозащитник Василий Черепанов разобрался, каким образом при небольшой доле банков на рынке страхования их прибыль оказывается больше, чем у страховых компаний. Приводим его умозаключения, основанные на реальной практике, в авторской колонке. Далее — от первого лица.
Всем привет! Это Василий Черепанов, а эта статья спасет ваши деньги, а в идеале тот, кто хотел вас обмануть, будет наказан.
Сразу отмечу, что, если вы попадетесь на уловку банка, о которой пойдет речь, вам никто не поможет. Суд, финансовый уполномоченный будут бессильны и скажут, что всё по закону. Но в статье я докажу, что, если знать, где тонкое место, эта схема становится выгодной не банку, а заемщику.
Итак, банки в очередной раз пытаются обогатиться за счет заемщиков — людей, которые и так испытывают финансовые трудности. На этот раз — с помощью уловок со страхованием жизни и здоровья при кредитовании.
Заемщик, приходя в банк, попадает в следующую ситуацию. Ему предлагают две процентные ставки: базовую и пониженную. Пониженная действует при условии заключения договора страхования. Заемщик не хочет страховаться, но он хочет пониженную процентную ставку, и поэтому страхуется. Важно понимать, что причина, а что — следствие.
Давайте посмотрим, как это выглядит в пакете документов одного из банков.
Мы видим, что банк предлагает ставку 19,9% при заключении договора страхования жизни и 23,9% — без указанной страховки. Теперь посмотрим, какие договоры страхования заключил заемщик.
Их два: «Страхование жизни» стоимостью 8904 рубля и «Страхование здоровья» за
Зачем банку понадобилось дробить страховку на две? Кто давно в теме, знает, что раньше банк страховал жизнь и здоровье одним полисом.
Дело в том, что 1 сентября 2020 года законодатель ввел правило, согласно которому при досрочном погашении кредита можно вернуть часть страховой премии пропорционально неиспользованному периоду. Но не любой страховки, а только той, которая обеспечивает исполнение кредитного договора.
В нашем примере это страхование жизни стоимостью 8904 рубля.
А страхование здоровья за
Указанное решение вам не оспорить ни у финансового уполномоченного, ни в суде. Практика в настоящий момент однозначная.
При этом надо обратить внимание на следующее. Банк при заключении кредитного договора будет настаивать на том, что обе страховки необходимы для понижения процентной ставки и что при досрочном погашении кредита возможно будет вернуть часть страховой премии по обеим страховкам, что является неправдой. Излюбленный прием: на словах обещать одно, а в договоре прописать другое.
Мотивация сотрудников банков понятна. По моим сведениям, 80% от страховой премии возвращается в банк в качестве комиссии от страховой компании. Этим комиссионным вознаграждением банк охотно делится со своими сотрудниками.
Почему я считаю эту схему обманом? Потому что ни один заемщик не заключил бы второй, дорогой, договор страхования, если бы банк ему прямо сказал, что для получения пониженной процентной ставки требуется лишь одна страховка.
Можно перехитрить банк на его же поле. Как известно, от любой страховки можно отказаться в первые 14 дней с момента заключения — это так называемый период охлаждения. С этим проблем по общему правилу не возникает, денежные средства возвращаются страховой компанией.
Поскольку у вас нет необходимости заключать оба договора страхования для получения пониженной ставки, то от одного из них вы можете без вреда отказаться. Надо лишь понять, какой нужен, а какой нет.
В нашем примере для получения пониженной процентной ставки клиент должен был заключить только договор страхования жизни стоимостью 8904 рубля, а от страхования здоровья стоимостью
Немного внимательности и осведомленности — и схема по обогащению банка превращается в тыкву. Ведь банк получает прибыль, только если заключены оба договора страхования. С одной страховкой в плюсе остается заемщик.
Теперь давайте посмотрим, как ту же схему проворачивает другой крупный банк. Это мастерство (шулерство) уже более высокого уровня. Изучаем анкету-заявление:
Раздел 4 анкеты говорит о том, что стандартная процентная ставка составляет 14,5%, в случае заключения договора страхования банк делает скидку и уменьшает ставку до 10,5%. При этом указано, что страховать необходимо жизнь и здоровье.
Аналогично с первым примером банк заключает два страховых полиса. Один — по программе «Страхование жизни и здоровья + защита от потери работы» стоимостью
В разделе 4 банк не указывает точные характеристики страхового договора, необходимые для того, чтобы получить пониженную ставку. Но есть указание, что вся необходимая информация находится в пункте 19 анкеты. Банк намеренно запутывает своего клиента.
Предлагаю вам самим посмотреть пункт 19 анкеты и попробовать определить, какая страховка нужна была для получения пониженной ставки, а от какой вы могли отказаться и всё равно получить пониженную ставку. Правильный ответ на этот вопрос позволил бы вам сэкономить 56 тысяч рублей, будь вы на месте заемщика.
А теперь правильный ответ: в пункте 19 указано, что для получения скидки необходимо застраховать следующие риски:
- страховой риск «Смерть Застрахованного (Заемщика) в результате несчастного случая в течение срока страхования»;
- страховой риск «Установление Застрахованному (Заемщику) инвалидности 1-й группы в результате несчастного случая в течение срока страхования».
В дорогой страховке прямо указано, что по рискам «Смерть Застрахованного» и «Инвалидность Застрахованного» не признаются страховыми случаями события, наступившие в результате любых несчастных случаев (внешних событий).
Поскольку нет указания на несчастные случаи, дорогая страховка не обеспечивает кредитный договор, не влияет на получение скидки и от нее можно и нужно было отказываться в период охлаждения. Да, сложно, но согласитесь — раскусить вполне реально, если знаешь, где и что смотреть.
Выводы
Банки всегда пытаются заработать на своих клиентах, играя в серой зоне. Вроде по закону всё чисто, но в итоге клиенты чувствуют себя обманутыми.
Если знаешь, где тонкое место, оружие банка можно применить против него.
Приходя в банк, всегда помните, что вы — источник дохода и банк ни перед чем не остановится, чтобы его увеличить.
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