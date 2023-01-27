Банки обещают низкий процент по кредиту в обмен на страховку — юрист рассказал, как их перехитрить

Всем привет! Это Василий Черепанов, а эта статья спасет ваши деньги, а в идеале тот, кто хотел вас обмануть, будет наказан.



Сразу отмечу, что, если вы попадетесь на уловку банка, о которой пойдет речь, вам никто не поможет. Суд, финансовый уполномоченный будут бессильны и скажут, что всё по закону. Но в статье я докажу, что, если знать, где тонкое место, эта схема становится выгодной не банку, а заемщику.



Итак, банки в очередной раз пытаются обогатиться за счет заемщиков — людей, которые и так испытывают финансовые трудности. На этот раз — с помощью уловок со страхованием жизни и здоровья при кредитовании.

