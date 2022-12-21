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Ночной магазин-бар и киоск с жареной курятиной оказались лучшими заведениями в Новосибирске — что в них особенного

У ночного алкомаркета в рейтинге сервиса 2ГИС оказались только высокие оценки

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Скромный магазин-бар смог опередить более именитых конкурентов

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Заведением с самым высоким рейтингом, по версии пользователей 2ГИС, неожиданно стал магазин-бар «Алкополис». У него средний балл — пять баллов из пяти возможных при большом количестве отзывов.

«Алкополис» — это небольшая сеть магазинов-баров. Их бизнес-модель строится во многом на возможности купить там алкоголь после 22:00, когда в обычной рознице продажа спиртного уже запрещена. В магазинах устанавливают барную стойку и продают напитки на розлив — такое предприятие регистрируют как точку общепита, где можно продавать алкоголь ночью.

Интерьер «Алкополиса»

Интерьер «Алкополиса»

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У «Алкополиса» в Новосибирске три точки, и у всех в 2ГИС средний балл 5 из 5 возможных. Одна точка в ТЦ «Амстердам» смогла добиться такого результата, имея 238 отзывов. Что, в принципе, очень непросто, поскольку с ростом количества реакций растет вероятность и появления низких оценок.

Так, например, у точки сети «Грильница» с самым высоким рейтингом средний балл 4,1 при 258 отзывах. А точка сети столовых «Солнечный день» с самым высоким рейтингом (на Холодильной) имеет средний балл 4,3.

Второе место в рейтинге предприятий общепита 2ГИС

Второе место в рейтинге предприятий общепита 2ГИС

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Название занимающего второе место в рейтинге 2ГИС заведения, скорее всего, мало что скажет большинству новосибирцев — это уличный павильон «Курочка по-бразильски». У него также средний балл 5 из 5 при 77 отзывах. Третье место занимает кафе с авторскими кофейными коктейлями Single Originсо средним баллом в 4,9 и 135 отзывами.

Отчасти аномально высокие оценки могут объясняться организованными отзывами. Подобные услуги оказывают компании по интернет-маркетингу. Само предприятие также может стимулировать клиентов ставить себе высокие баллы в обмен на скидки или подарки. Обращает внимание, например, то, что большая часть отзывов «Алкополиса» оставлена пользователями 2ГИС, для которых этот отзыв единственный (даже если он оставлен был несколько месяцев назад).

Кофейный коктейль Special Wine в заведении Single Origine

Кофейный коктейль Special Wine в заведении Single Origine

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В 2ГИС такие неожиданные результаты прокомментировали следующим образом:

— На первое место по фильтру «сортировка по рейтингу» заведение попадает из-за большого количества отзывов и высоких оценок. Такой демократичный формат с минимальным выбором еды довольно популярен у горожан, поэтому он может набирать много положительных оценок. Тем более если непосредственно в заведении компания проводит какие-то акции для клиентов.

Корреспондент НГС посетил заведение неожиданного лидера. Кроме продажи на розлив пива и крепкого алкоголя здесь работает небольшая кухня, где готовят шаурму. За ней преимущественно и приходят дневные посетители.

Магазином управляет ООО «АПМ-Групп», у которого три учредителя. «Алкополис» на Геодезической открылся в этом году, до этого здесь сменилось несколько арендаторов (кофейня, точка с чебуреками и т. д.).

Компания 2ГИС запустила сервис отзывов о предприятиях, обозначенных на ее картах в 2011 году. С тех пор лидирующие позиции в рейтинге занимали разные заведения, однако обычно причины высоких оценок можно было объяснить сочетанием цены и качества. Так, в 2015 году лидерами стали траттория «Папа Карло» и ресторан «Баранжар». Примерно с 2017 года на этом месте прочно обосновались заведения сети «Своя Компания», которая в 2018 году была признана еще и «Рестораном года» первой «Народной премией НГС».

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