Ночной магазин-бар и киоск с жареной курятиной оказались лучшими заведениями в Новосибирске — что в них особенного

Заведением с самым высоким рейтингом, по версии пользователей 2ГИС, неожиданно стал магазин-бар «Алкополис». У него средний балл — пять баллов из пяти возможных при большом количестве отзывов.
«Алкополис» — это небольшая сеть магазинов-баров. Их бизнес-модель строится во многом на возможности купить там алкоголь после 22:00, когда в обычной рознице продажа спиртного уже запрещена. В магазинах устанавливают барную стойку и продают напитки на розлив — такое предприятие регистрируют как точку общепита, где можно продавать алкоголь ночью.
У «Алкополиса» в Новосибирске три точки, и у всех в 2ГИС средний балл 5 из 5 возможных. Одна точка в ТЦ «Амстердам» смогла добиться такого результата, имея 238 отзывов. Что, в принципе, очень непросто, поскольку с ростом количества реакций растет вероятность и появления низких оценок.
Так, например, у точки сети «Грильница» с самым высоким рейтингом средний балл 4,1 при 258 отзывах. А точка сети столовых «Солнечный день» с самым высоким рейтингом (на Холодильной) имеет средний балл 4,3.
Название занимающего второе место в рейтинге 2ГИС заведения, скорее всего, мало что скажет большинству новосибирцев — это уличный павильон «Курочка по-бразильски». У него также средний балл 5 из 5 при 77 отзывах. Третье место занимает кафе с авторскими кофейными коктейлями Single Originсо средним баллом в 4,9 и 135 отзывами.
Отчасти аномально высокие оценки могут объясняться организованными отзывами. Подобные услуги оказывают компании по интернет-маркетингу. Само предприятие также может стимулировать клиентов ставить себе высокие баллы в обмен на скидки или подарки. Обращает внимание, например, то, что большая часть отзывов «Алкополиса» оставлена пользователями 2ГИС, для которых этот отзыв единственный (даже если он оставлен был несколько месяцев назад).
В 2ГИС такие неожиданные результаты прокомментировали следующим образом:
— На первое место по фильтру «сортировка по рейтингу» заведение попадает из-за большого количества отзывов и высоких оценок. Такой демократичный формат с минимальным выбором еды довольно популярен у горожан, поэтому он может набирать много положительных оценок. Тем более если непосредственно в заведении компания проводит какие-то акции для клиентов.
Корреспондент НГС посетил заведение неожиданного лидера. Кроме продажи на розлив пива и крепкого алкоголя здесь работает небольшая кухня, где готовят шаурму. За ней преимущественно и приходят дневные посетители.
Магазином управляет ООО «АПМ-Групп», у которого три учредителя. «Алкополис» на Геодезической открылся в этом году, до этого здесь сменилось несколько арендаторов (кофейня, точка с чебуреками и т. д.).
Компания 2ГИС запустила сервис отзывов о предприятиях, обозначенных на ее картах в 2011 году. С тех пор лидирующие позиции в рейтинге занимали разные заведения, однако обычно причины высоких оценок можно было объяснить сочетанием цены и качества. Так, в 2015 году лидерами стали траттория «Папа Карло» и ресторан «Баранжар». Примерно с 2017 года на этом месте прочно обосновались заведения сети «Своя Компания», которая в 2018 году была признана еще и «Рестораном года» первой «Народной премией НГС».