Ночной магазин-бар и киоск с жареной курятиной оказались лучшими заведениями в Новосибирске — что в них особенного

У «Алкополиса» в Новосибирске три точки, и у всех в 2ГИС средний балл 5 из 5 возможных. Одна точка в ТЦ «Амстердам» смогла добиться такого результата, имея 238 отзывов. Что, в принципе, очень непросто, поскольку с ростом количества реакций растет вероятность и появления низких оценок.



Так, например, у точки сети «Грильница» с самым высоким рейтингом средний балл 4,1 при 258 отзывах. А точка сети столовых «Солнечный день» с самым высоким рейтингом (на Холодильной) имеет средний балл 4,3.