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Новым внешним управляющим регоператора «Экология-Новосибирск» стал житель Москвы

Решение о назначении Владислава Баряева принял Арбитражный суд НСО

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Ранее должность внешнего управляющего занимала Ирина Курочкина

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13 декабря на должность внешнего управляющего региональным оператором по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» назначили жителя Москвы Владислава Баряева. Он входит в Дальневосточную ассоциацию арбитражных управляющих. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе компании.

— Определением Арбитражного суда Новосибирской области назначена кандидатура внешнего управляющего Владислава Баряева, — пояснили в «Экологии-Новосибирск».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» была образована 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.

Напомним, что 29 ноября 2022 года 7-й арбитражный апелляционный суд постановил снять с должности внешнего управляющего Ирину Курочку. Иск с требованием о смене руководства подал главный кредитор компании группа «ВИС».

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