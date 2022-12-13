Новым внешним управляющим регоператора «Экология-Новосибирск» стал житель Москвы

13 декабря на должность внешнего управляющего региональным оператором по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» назначили жителя Москвы Владислава Баряева. Он входит в Дальневосточную ассоциацию арбитражных управляющих. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе компании.
— Определением Арбитражного суда Новосибирской области назначена кандидатура внешнего управляющего Владислава Баряева, — пояснили в «Экологии-Новосибирск».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» была образована
Напомним, что 29 ноября 2022 года