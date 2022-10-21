Новосибирские «Региональные электрические сети» возглавит новый гендиректор — что о нем известно
Прежний руководитель также остался в составе компании
В новосибирском АО «Региональные электрические сети» сменилось руководство. Пост генерального директора организации с 22 октября займет Дмитрий Шароватов, сообщается на сайте предприятия. Решение о назначении принял совет директоров компании.
Ранее занимавший должность гендиректора компании Владимир Герасимов продолжит работать в организации на посту первого заместителя генерального директора — технического директора АО «РЭС».
— Новый руководитель АО «РЭС» будет не только решать масштабные задачи по трансформации самой компании, но и курировать системную работу по консолидации электросетевых активов, повышению эффективности деятельности предприятия в рамках государственного регулирования, — указано в сообщении.
Дмитрий Шароватов родился в 1974 году в Кисловодске Ставропольского края. В период с 1999 по 2014 год работал в ОАО «Московская городская телефонная сеть», прошел трудовой путь от ведущего экономиста по планированию отдела экономического анализа и прогноза управления экономики и финансов до члена правления — замгенерального директора — финансового директора.
В 2014 году Шароватов занял должность члена правления — заместителя генерального директора по экономике, финансам и инвестициям ОАО «Башкирская электросетевая компания» («БЭСК»), в сентябре 2015 года — пост гендиректора компании. в 2020 году Шароватов стал председателем совета директоров АО «БЭСК».
Весной НГС сообщал о назначении гендиректора Сибирской генерирующей компании. Пост занял Степан Солженицын, ушедший с должности руководителя организации в сентябре прошлого года. В компании объяснили причины возвращения топ-менеджера на пост гендиректора предприятия.