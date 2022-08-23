«Выстроилась километровая очередь»: новосибирцы толпами скупают одежду в H&M
Чтобы не допустить давки, в магазине дежурят охранники
В Новосибирске 23 августа без предупреждения в ТРЦ «Галерея» начал работать H&M. Новосибирцы толпами решили атаковать магазин, из-за чего скопилась огромная очередь, конца которой не видно. Корреспонденты НГС лично посетили торговый центр.
Как сообщает журналист НГС, к 20 часам в магазине была плотная загруженность. Очереди образовались даже на вход в H&M.
— Здесь «километровая» очередь, людей пускают партиями. Большие толпы на кассу, в примерочную и детский отдел, — сообщила Алена Золотухина.
В магазине представили новую коллекцию, также идет распродажа вещей из прошлого сезона. Все товары продаются по полной цене. По словам журналистов, в магазине дежурят несколько охранников.
— Очередь на кассу стоит от противоположной стены. Людей запускают небольшими партиями, чтобы не было давки, — пояснил Александр Ощепков.
По словам журналистов, люди скупают практически всё, не обращая внимание на размер. Кто-то из покупателей набирает сразу по несколько пакетов. Как сообщила корреспондент НГС, в 20:20 новосибирцев попросили не занимать очередь. А уже в 20:55 в магазине закрыли двери и перестали запускать людей.
Недавно НГС писал о том, что сеть магазинов одежды ищет нового владельца для бизнеса в России.