«Выстроилась километровая очередь»: новосибирцы толпами скупают одежду в H&M

В Новосибирске 23 августа без предупреждения в ТРЦ «Галерея» начал работать H&M. Новосибирцы толпами решили атаковать магазин, из-за чего скопилась огромная очередь, конца которой не видно. Корреспонденты НГС лично посетили торговый центр.



Как сообщает журналист НГС, к 20 часам в магазине была плотная загруженность. Очереди образовались даже на вход в H&M.

