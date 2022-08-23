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«Выстроилась километровая очередь»: новосибирцы толпами скупают одежду в H&M

Чтобы не допустить давки, в магазине дежурят охранники

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В Новосибирске 23 августа без предупреждения в ТРЦ «Галерея» начал работать H&M. Новосибирцы толпами решили атаковать магазин, из-за чего скопилась огромная очередь, конца которой не видно. Корреспонденты НГС лично посетили торговый центр.

Как сообщает журналист НГС, к 20 часам в магазине была плотная загруженность. Очереди образовались даже на вход в H&M.

— Здесь «километровая» очередь, людей пускают партиями. Большие толпы на кассу, в примерочную и детский отдел, — сообщила Алена Золотухина.

Люди готовы отстоять огромную очередь, чтобы купить вещи

Люди готовы отстоять огромную очередь, чтобы купить вещи

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В магазине представили новую коллекцию, также идет распродажа вещей из прошлого сезона. Все товары продаются по полной цене. По словам журналистов, в магазине дежурят несколько охранников.

— Очередь на кассу стоит от противоположной стены. Людей запускают небольшими партиями, чтобы не было давки, — пояснил Александр Ощепков.

Люди скупают практически всё, не обращая внимание на размер

Люди скупают практически всё, не обращая внимание на размер

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В 20:20 новосибирцев попросили не занимать очередь

В 20:20 новосибирцев попросили не занимать очередь

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По словам журналистов, люди скупают практически всё, не обращая внимание на размер. Кто-то из покупателей набирает сразу по несколько пакетов. Как сообщила корреспондент НГС, в 20:20 новосибирцев попросили не занимать очередь. А уже в 20:55 в магазине закрыли двери и перестали запускать людей.

В 20:55 в магазине закрыли двери

В 20:55 в магазине закрыли двери

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Недавно НГС писал о том, что сеть магазинов одежды ищет нового владельца для бизнеса в России.

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