IKEA объявила дату окончания онлайн-распродажи

Отметим, распродажа с самого начала шла с перебоями. IKEA объявила об окончательном уходе с российского рынка 15 июня 2022 года, а 5 июля в России должна была начаться большая онлайн-распродажа товаров бренда. Утром 5 июля на сайте был доступен только каталог без возможности добавить товары в корзину, а к вечеру сайт и вовсе перестал открываться. 6 июля на сайте появилась форма, заполнив которую, нужно было дождаться звонка специалиста и завершить заказ по телефону. Однако и новая система распродаж дала сбой — в течение получаса поля для заполнения заявки попросту перестали отображаться. Распродажа заработала спустя несколько дней, но пользователям приходилось проводить в очереди на сайте иногда по несколько суток.