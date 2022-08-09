IKEA объявила дату окончания онлайн-распродажи
У покупателей осталось всего несколько дней, чтобы сделать заказ
Онлайн-распродажа остатков товаров в магазине IKEA завершится в 20:00 по московскому времени 15 августа, говорится в официальном сообщении компании на сайте.
Офлайновые магазины ИКЕА остаются закрытыми и будут работать после 15 августа только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.
— Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, — заверили в IKEA.
Отметим, распродажа с самого начала шла с перебоями. IKEA объявила об окончательном уходе с российского рынка 15 июня 2022 года, а 5 июля в России должна была начаться большая онлайн-распродажа товаров бренда. Утром 5 июля на сайте был доступен только каталог без возможности добавить товары в корзину, а к вечеру сайт и вовсе перестал открываться. 6 июля на сайте появилась форма, заполнив которую, нужно было дождаться звонка специалиста и завершить заказ по телефону. Однако и новая система распродаж дала сбой — в течение получаса поля для заполнения заявки попросту перестали отображаться. Распродажа заработала спустя несколько дней, но пользователям приходилось проводить в очереди на сайте иногда по несколько суток.
Напомним, только несколько дней назад IKEA расширила зону доставки на 10 российских городов, в которых никогда не присутствовала: Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.