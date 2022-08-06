«Райский гараж»: новосибирцы стали виноделами в Крыму — занятие пока приносит радость (а не прибыль)

Новосибирцы Константин Наумов и Дмитрий Гриньков смогли воплотить в жизнь мечту многих любителей вина: занялись его производством сами. Предприятие пока убыточно, и прибыль начнет приносить не раньше, чем лет через пять, но таковы уж особенности этого бизнеса. Тем не менее начинающие виноделы уже представили публике свою первую продукцию. Обозреватель НГС попробовал вино сибиряков и пообщался с одним из виноделов — Дмитрием Гриньковым.
Новосибирцы Константин Наумов и Дмитрий Гриньков открыли собственное винодельческое предприятие, назвав его Paradise Garage (пер. с англ. «райский гараж». — Прим. ред.). Для непосвященных в модные винные тенденции стоит пояснить, что здесь обыгрывается сразу и место, где расположена винодельня, и понятие «гаражные вина». Так называются напитки, произведенные небольшими объемами виноделами-энтузиастами, — часто в кустарных условиях для личного потребления и участия в каких-нибудь фестивалях.
Дмитрий Гриньков говорит, что интересуется вином давно и даже стал соучредителем небольшого винного бара, но, как у почти любого винофила, у него давно зрела мечта заняться этим увлекательным (и в каком-то смысле даже романтическим) ремеслом самому.
С партнером Константином Наумовым они нашли пригодный для виноградника земельный участок размером 8 га неподалеку от села с красивым названием Ароматное в 20 километрах на восток от Симферополя. Сейчас Дмитрий живет, что называется, на два дома: в Крыму и в Новосибирске, где остался связанный с электрооборудованием бизнес, позволяющий потихоньку финансировать осуществление мечты.
Село Ароматное, кстати, непростое. Нынешнее название оно получило только в 1948 году, а до этого с самого своего основания немецкими переселенцами в 1805 году носило имя Розенталь. В начале XIX века российское правительство активно заманивало переселенцев из Европы, предоставляя им земли и кредиты для создания на месте каких-то предприятий.
Участок, который купили начинающие виноделы, 20 лет стоял заброшенным, и теперь его придется несколько лет готовить к высадке новых лоз. И (если всё пойдет хорошо) только года через четыре можно будет собирать урожай. То есть виноград-то на них появится уже на второй год, но на профессиональных виноградниках в первые годы почти все гроздья срезают, чтобы растение не тратило на них силы.
В земледелии (и вообще в сельскохозяйственном производстве) хоть порой и приходится действовать быстро, но ускорить процессы невозможно: они связаны со сменой сезонов, многие вещи требуют времени. И чтобы не скучать, пока собственная земля не начала давать виноград, Наумов и Гриньков решили заняться виноделием «на стороне», договорившись с владельцами небольшой винодельни «Вайнкрафт» неподалеку от города Саки, в поселке Листовка.
— Это бывший большой гараж местного совхоза, там до сих пор сохранилась кран-балка. Внутри, конечно, сделано всё очень культурно, — рассказал Дмитрий Гриньков. — У нас там свой угол: несколько емкостей небольшого объема (маленькие «кастрюльки» по 200–300 литров из нержавейки) и четыре дубовых бочки по 500 литров — в основном для выдерживания красных вин.
Сотрудничество с уже действующей винодельней потребовалось не только потому, что на ней есть возможность воспользоваться каким-то дорогостоящим, но нужным очень короткое время оборудованием. Просто Гринько и Наумов с самого начала хотели делать не что-то кустарное, чем можно угощать друзей, а настоящее легальное вино, которое можно было бы поставить в бары или винотеки. А для этого нужна лицензия, покупка которой для предприятия с маленьким объемом производства не имеет смысла.
Система винопроизводства в России сегодня довольно жестко контролируется государством. Каждый килограмм винограда, предназначенного для виноделия, должен быть задекларирован предприятием, которое его вырастило. И только на основе документов на виноград винодел может приобрести акцизные марки уже на вино (для этого есть определенный коэффициент перевода). Так что формально, по документам, вино для Paradise Garage делает «Вайнкрафт». Хотя реально всеми процессами занимаются два создателя этой «гостевой» винодельни и один помощник.
Виноград тоже закупают сами на крымских виноградниках, расположенных в радиусе 150 километров. В идеальном винодельческом мире, конечно, виноградники должны начинаться сразу за забором винодельни, но «Райский гараж» к идеалу пока только начинает движение.
Хороший виноград обходится недешево. Цены начинаются где-то в районе 100 рублей за килограмм, а местами могут доходить до 200. На то, чтобы сделать одну бутылку 0,75 литра, в среднем уходит 1,3 килограмма. Можете сами посчитать стоимость сырья, даже без учета расходов на производство, бутылки, пробки, не говоря уже об акцизе. Впрочем, если посмотреть на цену в онлайн-магазине Real Authentic Wine (в районе 2500 рублей за бутылку), то предприятие, конечно, начинает выглядеть уже более перспективным. Тут, конечно, весь секрет в том, чтобы содержимое бутылки могло убедить ценителей её купить.
И просто вином (да ещё начинающей винодельни) тут не ограничишься. Большая часть скромного пока производства приходится на так называемые оранжевые вина. Это белое вино, которое выдерживалось с кожицей и оставшимися в ней виноградными косточками. Они существенно обогащают напиток новыми привкусами и ароматами, меняя его цвет на более темный, иногда действительно будто оранжевый. Строго говоря, именно так делается традиционное грузинское вино в кверти — больших амфорах для вина. Но, как это нередко бывает, модным и трендовым стало хорошо забытое в большей части мира старое.
Поскольку автор имел возможность попробовать это первое вино сибирских виноделов, будет уместным поделиться личными впечатлениями. У человека более или менее знакомого с предметом при слове «гаражные вина» неминуемо возникает образ чего-то, возможно, интересного, но требующего особого отношения. Содержимое бутылок «Райского гаража» этих ожиданий совершенно не оправдывает. Это вполне профессионально сделанное вино без заметных дефектов или странностей. Даже продекларированная авторами оранжевая технология использована здесь весьма деликатно: она лишь делает букет и вкус чуть более насыщенными. Потому что, в принципе, оранжевые вина могут быть такими «матёрыми», что обычный любитель Шардоне или Совиньона может вовсе засомневаться, а что, собственно, находится у него в бокале.
Кроме обычных забот виноделов о состоянии винограда, процессах брожения, созревания и прочем, «Райский гараж» столкнулся, например, с тем, что не всякий хороший виноград, который выращивается в Крыму, может быть использован для виноделия. Существующая система регулирования не позволяет, что называется, «завести в систему» вино из сортов винограда, которых ещё нет в реестре для этой территории. В результате на бутылке может быть указан, скажем так, не совсем тот сорт, который был использован для производства её содержимого. Просто виноградарь задекларировал выращенный им Сильванер как Алиготе — и всё.
Для массового производства это не имеет никакого значения. Далеко не всякий покупатель вина за 300 рублей сможет без ошибки отличить в бокале одно от другого. Но при работе с более взыскательной публикой приходится объяснять такие вот нюансы.
Свои сложности принесла виноделам и международная обстановка, вызванная военной спецоперацией России на территории Украины. Например, «Райский гараж» заказал себе несколько новых емкостей европейского производителя, которые должны были привезти из Молдавии. В обычное время на это потребовалось бы от силы пара дней: расстояние напрямую — 500 километров. Но в сложившейся ситуации оборудование пришлось везти через Турцию, Грузию и Краснодарский край. За счёт получателя груза, понятное дело.
Радует только то, что в России сейчас действуют вполне реальные меры поддержки винодельческой отрасли, говорит Гриньков. Из бюджета можно получить компенсацию до 80% потраченных на начальном этапе средств: на закладку виноградника, шпалеры и проволоку, на которые опираются лозы, и т. д.
Пока «Райский гараж» выглядит как профессионально организованное хобби. Речь не идёт даже об оперативной самоокупаемости, не говоря уже возвращении вложений. Даже если всё пойдет хорошо, то деньги винодельня начнёт приносить лет через пять, не меньше. Но создатели «Райского гаража» готовы ждать. Виноделие вообще занятие для терпеливых.
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