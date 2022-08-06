«Райский гараж»: новосибирцы стали виноделами в Крыму — занятие пока приносит радость (а не прибыль)

Дмитрий Гриньков говорит, что интересуется вином давно и даже стал соучредителем небольшого винного бара, но, как у почти любого винофила, у него давно зрела мечта заняться этим увлекательным (и в каком-то смысле даже романтическим) ремеслом самому.

С партнером Константином Наумовым они нашли пригодный для виноградника земельный участок размером 8 га неподалеку от села с красивым названием Ароматное в 20 километрах на восток от Симферополя. Сейчас Дмитрий живет, что называется, на два дома: в Крыму и в Новосибирске, где остался связанный с электрооборудованием бизнес, позволяющий потихоньку финансировать осуществление мечты.

