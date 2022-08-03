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Федеральная сеть «Суши Wok» вернется в Новосибирск — заведения появятся в «более удачных» местах

Компания также планирует поменять их дизайн

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Первые точки «Суши Wok» в Новосибирске заработали около 8 лет назад

Первые точки «Суши Wok» в Новосибирске заработали около 8 лет назад

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Заведения сети «Суши Wok», которые недавно закрылись в Новосибирске, планируют заново открыть в конце 2022 года.

Как сообщила журналисту НГС руководитель направления маркетинга на бизнес-рынке Ирина Блажченко, в 2021 году руководство приняло решение сменить стратегию развития в регионах, поэтому в Новосибирске закрыли существующие заведения.

— В планах до конца года и в начале следующего открыть несколько новых точек в более удачных локациях и в обновленном дизайне, — сообщила Блажченко.

Новые заведения будут работать по системе франчайзи. Где именно они появятся, в компании не уточнили. Ранее точки «Суши Wok» располагались на улицах Орджоникидзе, Дуси Ковальчук, Блюхера и Крылова.

Напомним, в конце июля в Новосибирске закрыли последний зал сети «Суши Wok» — к тому моменту в городе работало 5 заведений.

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