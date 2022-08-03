Федеральная сеть «Суши Wok» вернется в Новосибирск — заведения появятся в «более удачных» местах
Компания также планирует поменять их дизайн
Заведения сети «Суши Wok», которые недавно закрылись в Новосибирске, планируют заново открыть в конце 2022 года.
Как сообщила журналисту НГС руководитель направления маркетинга на бизнес-рынке Ирина Блажченко, в 2021 году руководство приняло решение сменить стратегию развития в регионах, поэтому в Новосибирске закрыли существующие заведения.
— В планах до конца года и в начале следующего открыть несколько новых точек в более удачных локациях и в обновленном дизайне, — сообщила Блажченко.
Новые заведения будут работать по системе франчайзи. Где именно они появятся, в компании не уточнили. Ранее точки «Суши Wok» располагались на улицах Орджоникидзе, Дуси Ковальчук, Блюхера и Крылова.
Напомним, в конце июля в Новосибирске закрыли последний зал сети «Суши Wok» — к тому моменту в городе работало 5 заведений.