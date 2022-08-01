Закрыли все 5 точек: федеральная сеть суши-кафе ушла из Новосибирска

Федеральная сеть «Суши Wok» закрыла свои филиалы в Новосибирске. Об этом журналисту НГС сообщила менеджер по работе с клиентами Дарья Хомина.



— На данный момент магазины закрыты! Как только будет принято решение о возобновлении работы в вашем городе, информация будет размещена на нашем сайте, — пояснила Дарья.



Как пояснили представители сети, последний магазин сети закрылся в конце июля. На вопрос о причинах приостановки деятельности в компании затруднились ответить.

