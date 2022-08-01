Закрыли все
5 точек: федеральная сеть суши-кафе ушла из Новосибирска
Ранее залы сети выставляли на продажу
Федеральная сеть «Суши Wok» закрыла свои филиалы в Новосибирске. Об этом журналисту НГС сообщила менеджер по работе с клиентами Дарья Хомина.
— На данный момент магазины закрыты! Как только будет принято решение о возобновлении работы в вашем городе, информация будет размещена на нашем сайте, — пояснила Дарья.
Как пояснили представители сети, последний магазин сети закрылся в конце июля. На вопрос о причинах приостановки деятельности в компании затруднились ответить.
Сейчас при попытке оформить заказ по телефону включается автоответчик с записью «Соединение невозможно, позвоните позднее». Помимо этого, на официальном сайте компании среди городов Новосибирск больше не значится, однако в списке есть некоторые сибирские города: Барнаул, Томск, Новокузнецк.
В апреле 2022 года на сайте Avito появились объявления о продаже трех залов сети. Заведение на Дуси Ковальчук оценили в 1,3 миллиона рублей, а на Авиастроителей и на Блюхера — в 600 тысяч.
Всего в Новосибирске когда-то работало 8 точек «Суши Wok», затем осталось только 5 — все они работали по схеме франчайзинга. Заведения располагались на улицах Авиастроителей, Блюхера, Гоголя, Дуси Ковальчук и Орджоникидзе.
Ранее Новосибирск занял второе место в мире в рейтинге городов, «помешанных на суши».