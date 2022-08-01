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Закрыли все 5 точек: федеральная сеть суши-кафе ушла из Новосибирска

Ранее залы сети выставляли на продажу

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Точки «Суши Wok» в Новосибирске открылись около 8 лет назад

Точки «Суши Wok» в Новосибирске открылись около 8 лет назад

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Федеральная сеть «Суши Wok» закрыла свои филиалы в Новосибирске. Об этом журналисту НГС сообщила менеджер по работе с клиентами Дарья Хомина.

— На данный момент магазины закрыты! Как только будет принято решение о возобновлении работы в вашем городе, информация будет размещена на нашем сайте, — пояснила Дарья.

Как пояснили представители сети, последний магазин сети закрылся в конце июля. На вопрос о причинах приостановки деятельности в компании затруднились ответить.

Сейчас при попытке оформить заказ по телефону включается автоответчик с записью «Соединение невозможно, позвоните позднее». Помимо этого, на официальном сайте компании среди городов Новосибирск больше не значится, однако в списке есть некоторые сибирские города: Барнаул, Томск, Новокузнецк.

Один из магазинов (а именно так себя позиционирует «Суши Wok») располагался недалеко от «Ауры»

Один из магазинов (а именно так себя позиционирует «Суши Wok») располагался недалеко от «Ауры»

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В апреле 2022 года на сайте Avito появились объявления о продаже трех залов сети. Заведение на Дуси Ковальчук оценили в 1,3 миллиона рублей, а на Авиастроителей и на Блюхера — в 600 тысяч.

Объявление о продаже заведения по-прежнему актуально

Объявление о продаже заведения по-прежнему актуально

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Всего в Новосибирске когда-то работало 8 точек «Суши Wok», затем осталось только 5 — все они работали по схеме франчайзинга. Заведения располагались на улицах Авиастроителей, Блюхера, Гоголя, Дуси Ковальчук и Орджоникидзе.

Ранее Новосибирск занял второе место в мире в рейтинге городов, «помешанных на суши».

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