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Новосибирск занял второе место в мире в рейтинге городов, «помешанных на суши»

Это единственный российский город в списке

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Роллы сегодня можно найти в большинстве новосибирских заведений

Роллы сегодня можно найти в большинстве новосибирских заведений

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Новосибирск вошел в число мировых лидеров в совершенно неожиданной категории. Посвященное кулинарии австралийское здание Chef`s Pencil и поисковик Google подсчитали, где в мире за пределами Японии больше всего интересуются суши.

Издание воспользовалось сервисом Google Trends, который позволил проанализировать и сравнить частоту запросов по названиям «суши», «рестораны с суши», «рецепты суши» и т. д. на разных языках. На этой основе Google Trends присваивают каждому городу определенный рейтинг в зависимости от интенсивности интереса местных жителей по отношению к населению города. При этом лидер (им стал канадский Ванкувер) получил 100 баллов, а все остальные участники рейтинга уже оценены по отношению к нему.

Всего в рейтинге 15 городов из 9 стран, больше всего участников оказалось из Украины, где Одесса, Харьков и Киев заняли с 3-го по 5-е места. По 2 города оказалось в Канаде (кроме Ванкувера, это занявший 11-е место Монреаль), Швеции (8-е и 9-е места у Гётеборга и Стокгольма) и США (13-е и 15-е места у Сан-Диего и Лос-Анджелеса).

Россия оказалась представлена единственным городом, и это Новосибирск, занявший 2-е место.

15 городов мира за пределами Японии, где больше всего любят суши

15 городов мира за пределами Японии, где больше всего любят суши

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«Крупнейший город Сибири может выглядеть довольно сюрреалистично в качестве претендента на звание мировой столицы суши, но совершенно точно не для русских. Россия, как и несколько других бывших советских республик, развила в себе практически одержимость суши. Вместе с пиццей суши стали самым популярным блюдом для доставки, и в крупных городах суши сейчас — это обычное блюдо в меню ресторанов», — пишет издание.

Для российского (особенно новосибирского) потребителя это положение воспринимается как естественное. Однако далеко не везде это так. В Западной Европе, например, суши занимают сравнительно небольшую нишу этнической еды. Такая же ситуация в США, где это блюдо особенно популярно только на западном побережье, где исторически живет много выходцев из Японии. Новосибирским же сушиделам практически полное отсутствие японцев в городе никогда не мешало.

Первый суши-бар в Новосибирске (Sakaba) открылся еще в середине 90-х, но по-настоящему широкую популярность японская кухня получила только с появлением демократичных заведений (прежде всего «Суши-терра») и служб доставки (первой стала «Харакири»). Абсолютное большинство заказов, правда, приходится не на суши (sushi — продолговатые колобки с кусочком рыбы сверху), а роллы, которые изначально в самой японской кухне не занимали значительного места. Современный вид роллов придумали выходцы из Японии, которые работали в США (не случайно самые популярные типы роллов называются «Калифорния» и «Филадельфия»).

Сейчас в городе работает больше 340 заведений, которые предлагают доставку, а роллы можно действительно встретить практически в любом заведении, кроме столовых и предприятий, имеющих четко определенную этническую направленность.

Возможно, именно популярность роллов подвигла создателей ресторана OKABE открыть в Новосибирске заведение с именитым японским шеф-поваром и ценами на отдельные блюда, сопоставимыми с недельной зарплатой многих новосибирцев.

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Новосибирск в мировых СМИсуши и роллы
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