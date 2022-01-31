Новосибирск занял второе место в мире в рейтинге городов, «помешанных на суши»

Первый суши-бар в Новосибирске (Sakaba) открылся еще в середине 90-х , но по-настоящему широкую популярность японская кухня получила только с появлением демократичных заведений (прежде всего «Суши-терра») и служб доставки (первой стала «Харакири»). Абсолютное большинство заказов, правда, приходится не на суши (sushi — продолговатые колобки с кусочком рыбы сверху), а роллы, которые изначально в самой японской кухне не занимали значительного места. Современный вид роллов придумали выходцы из Японии, которые работали в США (не случайно самые популярные типы роллов называются «Калифорния» и «Филадельфия»).



Сейчас в городе работает больше 340 заведений, которые предлагают доставку, а роллы можно действительно встретить практически в любом заведении, кроме столовых и предприятий, имеющих четко определенную этническую направленность.



Возможно, именно популярность роллов подвигла создателей ресторана OKABE открыть в Новосибирске заведение с именитым японским шеф-поваром и ценами на отдельные блюда, сопоставимыми с недельной зарплатой многих новосибирцев.