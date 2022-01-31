Новосибирск занял второе место в мире в рейтинге городов, «помешанных на суши»

Новосибирск вошел в число мировых лидеров в совершенно неожиданной категории. Посвященное кулинарии австралийское здание Chef`s Pencil и поисковик Google подсчитали, где в мире за пределами Японии больше всего интересуются суши.
Издание воспользовалось сервисом Google Trends, который позволил проанализировать и сравнить частоту запросов по названиям «суши», «рестораны с суши», «рецепты суши»
Всего в рейтинге 15 городов из 9 стран, больше всего участников оказалось из Украины, где Одесса, Харьков и Киев заняли с
Россия оказалась представлена единственным городом, и это Новосибирск, занявший
«Крупнейший город Сибири может выглядеть довольно сюрреалистично в качестве претендента на звание мировой столицы суши, но совершенно точно не для русских. Россия, как и несколько других бывших советских республик, развила в себе практически одержимость суши. Вместе с пиццей суши стали самым популярным блюдом для доставки, и в крупных городах суши сейчас — это обычное блюдо в меню ресторанов», — пишет издание.
Для российского (особенно новосибирского) потребителя это положение воспринимается как естественное. Однако далеко не везде это так. В Западной Европе, например, суши занимают сравнительно небольшую нишу этнической еды. Такая же ситуация в США, где это блюдо особенно популярно только на западном побережье, где исторически живет много выходцев из Японии. Новосибирским же сушиделам практически полное отсутствие японцев в городе никогда не мешало.
Первый суши-бар в Новосибирске (Sakaba) открылся еще в середине
Сейчас в городе работает больше 340 заведений, которые предлагают доставку, а роллы можно действительно встретить практически в любом заведении, кроме столовых и предприятий, имеющих четко определенную этническую направленность.
Возможно, именно популярность роллов подвигла создателей ресторана OKABE открыть в Новосибирске заведение с именитым японским шеф-поваром и ценами на отдельные блюда, сопоставимыми с недельной зарплатой многих новосибирцев.