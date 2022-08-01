100 лучших компаний города: новосибирцы выбрали номинантов «Народной премии НГС»

Новосибирцы выбрали 100 номинантов на «Народную премию НГС» — это компании, которые точно можно назвать народными любимцами.



Жители города прислали более 36 тысяч предложений, из которых мы сформировали шорт-лист. 10 компаний в каждой номинации, получивших наибольшее количество голосов, попали в сотню лучших.

Сегодня, 1 августа, начинается этап голосования — он продлится по 24 августа. Вы можете выбрать только одну компанию в каждой из номинаций. Победитель получит статуэтку на сцене Оперного театра 25 августа.