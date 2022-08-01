100 лучших компаний города: новосибирцы выбрали номинантов «Народной премии НГС»
Рассказываем, кто попал в число народных любимчиков
Новосибирцы выбрали 100 номинантов на «Народную премию НГС» — это компании, которые точно можно назвать народными любимцами.
Жители города прислали более 36 тысяч предложений, из которых мы сформировали шорт-лист. 10 компаний в каждой номинации, получивших наибольшее количество голосов, попали в сотню лучших.
Сегодня, 1 августа, начинается этап голосования — он продлится по 24 августа. Вы можете выбрать только одну компанию в каждой из номинаций. Победитель получит статуэтку на сцене Оперного театра 25 августа.
Знакомьтесь с сотней лучших компаний Новосибирска по версии горожан (приводим их в случайном порядке).
«База отдыха года»
- Парк-отель «Сосновый бор»;
- экопарк «Чкаловские дачи»;
- парк-отель «Хвоя»;
- дом банного отдыха «Сибирский характер»;
- GREEN WOOD SPA&HOTEL;
- санаторий PARUS medical resort & SPA;
- центр здоровья и отдыха «Сибиряк»;
- «Борвиха Hotel & SPA»;
- база отдыха EcoSapiens;
- велнес-центр «Мира Термы».
«Жилой комплекс года»
- Город-парк «Ясный берег»;
- микрорайон Весенний;
- микрорайон Европейский берег;
- жилой комплекс «Цивилизация»;
- жилой район Светлый;
- жилой комплекс «Матрёшкин двор»;
- жилой комплекс «Кольца»;
- жилой микрорайон Чистая Слобода;
- экоквартал Flora&Fauna;
- жилой комплекс «КрымSKY».
«Медицинский центр года»
- Клиника «Претор»;
- клиника «Евромед»;
- сеть медицинских центров «Семейный доктор»;
- Центр новых медицинских технологий;
- центры семейной медицины «Здравица»;
- стоматологическая клиника WHITE provenance;
- стоматологическая клиника SKYDENT;
- центр восстановительной медицины Kinetiq;
- международная медицинская компания INVITRO;
- клиника эстетической косметологии RED CLINIC.
«Спортивный центр года»
- Клуб функционального тренинга Crossbox Kontora;
- футбольный клуб «Джуниор»;
- сеть спортивных клубов MetroFitness;
- фитнес-центр NivaFit;
- велнес-центр SТРОЙ;
- фитнес-клуб «Апельсин»;
- сеть фитнес-клубов EXTREME FITNESS;
- теннисный клуб Discovery Arena;
- спортивно-оздоровительный комплекс «АРМАДА»;
- Городской теннисный центр.
«Детский центр года»
- Арт-лофт клуб PRYATKI;
- сеть семейных развлекательных центров «Абрикоска»;
- академия «Снегирята»;
- сеть семейных активити-парков «РИО kids»;
- международная школа робототехники и программирования «Лига Роботов»;
- спортивно-развлекательный комплекс FUNTERRA PARK;
- арена виртуальной реальности WARPOINT;
- пространство детской красоты Wonder Wood;
- образовательный центр LEVEL ELEVEN;
- частная школа и детский сад «Наследие».
«Цветочный салон года»
- Магазин цветов и подарков «Цветочный дворик»;
- студия цветов LA ROSE;
- цветочная сеть ASTRAFLO;
- магазин комнатных растений Plants.nsk;
- цветочная мастерская «Лаванда»;
- сеть цветочных салонов AMOUR;
- цветочный салон «Раз ромашка»;
- цветочная база «БукетОпт»;
- флористический центр «Горкунов»;
- студия флористики LOTOS.
«Кофейня и кондитерская года»
- Кофейня «Варежка»;
- кондитерский дом «Куликовский»;
- кондитерская Kuzina;
- кафе-кондитерская KOOK;
- сеть кофеен Brewsell;
- семейная кондитерская BISCUIT HOUSE;
- кондитерская FIT BAKERY;
- сеть кофеен «Академия кофе»;
- кондитерская Mr.Konfetkin;
- кофейни «КОФИЙ ROOM».
«Сделано в Сибири»
- Производство одежды The basters;
- натуральная косметика LeNel': sdelanovsibiri;
- фабрика «Купинское мороженое»;
- продовольственная компания «Продсиб»;
- марка одежды Malina Bonita;
- линия одежды Misha Wear;
- ремесленная сыроварня LaBrie;
- SHIK;
- фабрика межкомнатных дверей ALBERO;
- компания «Карачинский источник».
«Доставка года»
- FOOD FACTORY CATERING;
- SAYORI;
- «Империя Восходящего Солнца»;
- пиццерия «Сыр, томат и аромат»;
- «Самокат»;
- «Лента Онлайн»;
- доставка «РЮМКИBAR»;
- «Яндекс»;
- PANDA CHEF;
- СберМаркет.
«Бар и ресторан года»
- SABAI BAR;
- ирландский паб HARAT'S PUB;
- пиццерия «Сыр, томат и аромат»;
- Lucky Pizza;
- азиатский бар NO SPICY PLEASE;
- пивной ресторан Brasserie Lambic;
- бар-ресторан DOSKI;
- «РЮМКИBAR»;
- Memories.Pizza&bar;
- гастробар «Коробок».
Голосуйте за тот бизнес, который вам нравится больше всего на сайте «Народной премии НГС». А компании, помните, что все накрученные голоса мы вычитаем! Это честное голосование!
Вы сотрудник компании, попавшей в шорт-лист? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко, чтобы дать комментарий и рассказать о том, чем же отличается ваш бизнес: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 (961) 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
Ранее мы рассказывали, кто вошел в топ-100 лучших компаний Новосибирска в 2021 году.