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100 лучших компаний города: новосибирцы выбрали номинантов «Народной премии НГС»

Рассказываем, кто попал в число народных любимчиков

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Голосование продлится до 24 августа

Голосование продлится до 24 августа

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Новосибирцы выбрали 100 номинантов на «Народную премию НГС» — это компании, которые точно можно назвать народными любимцами.

Жители города прислали более 36 тысяч предложений, из которых мы сформировали шорт-лист. 10 компаний в каждой номинации, получивших наибольшее количество голосов, попали в сотню лучших.

Сегодня, 1 августа, начинается этап голосования — он продлится по 24 августа. Вы можете выбрать только одну компанию в каждой из номинаций. Победитель получит статуэтку на сцене Оперного театра 25 августа.

Знакомьтесь с сотней лучших компаний Новосибирска по версии горожан (приводим их в случайном порядке).

«База отдыха года»

Дома-сферы в парк-отеле «Хвоя» («Былина»)

Дома-сферы в парк-отеле «Хвоя» («Былина»)

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  • Парк-отель «Сосновый бор»;
  • экопарк «Чкаловские дачи»;
  • парк-отель «Хвоя»;
  • дом банного отдыха «Сибирский характер»;
  • GREEN WOOD SPA&HOTEL;
  • санаторий PARUS medical resort & SPA;
  • центр здоровья и отдыха «Сибиряк»;
  • «Борвиха Hotel & SPA»;
  • база отдыха EcoSapiens;
  • велнес-центр «Мира Термы».

«Жилой комплекс года»

Во дворе ЖК «Цивилизация» есть веревочная полоса препятствий, детские городки для малышей и ребят постарше, скамейки и так далее

Во дворе ЖК «Цивилизация» есть веревочная полоса препятствий, детские городки для малышей и ребят постарше, скамейки и так далее

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  • Город-парк «Ясный берег»;
  • микрорайон Весенний;
  • микрорайон Европейский берег;
  • жилой комплекс «Цивилизация»;
  • жилой район Светлый;
  • жилой комплекс «Матрёшкин двор»;
  • жилой комплекс «Кольца»;
  • жилой микрорайон Чистая Слобода;
  • экоквартал Flora&Fauna;
  • жилой комплекс «КрымSKY».

«Медицинский центр года»

Стоматологи WHITE provenance подробно рассказывают о состоянии зубов, десен и дают рекомендации

Стоматологи WHITE provenance подробно рассказывают о состоянии зубов, десен и дают рекомендации

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  • Клиника «Претор»;
  • клиника «Евромед»;
  • сеть медицинских центров «Семейный доктор»;
  • Центр новых медицинских технологий;
  • центры семейной медицины «Здравица»;
  • стоматологическая клиника WHITE provenance;
  • стоматологическая клиника SKYDENT;
  • центр восстановительной медицины Kinetiq;
  • международная медицинская компания INVITRO;
  • клиника эстетической косметологии RED CLINIC.

«Спортивный центр года»

В теннисном клубе Discovery Arena 6 кортов с профессиональным покрытием

В теннисном клубе Discovery Arena 6 кортов с профессиональным покрытием

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  • Клуб функционального тренинга Crossbox Kontora;
  • футбольный клуб «Джуниор»;
  • сеть спортивных клубов MetroFitness;
  • фитнес-центр NivaFit;
  • велнес-центр SТРОЙ;
  • фитнес-клуб «Апельсин»;
  • сеть фитнес-клубов EXTREME FITNESS;
  • теннисный клуб Discovery Arena;
  • спортивно-оздоровительный комплекс «АРМАДА»;
  • Городской теннисный центр.

«Детский центр года»

Пространство детской красоты Wonder Wood устраивает у себя beauty-party, делает макияж, окрашивание и так далее

Пространство детской красоты Wonder Wood устраивает у себя beauty-party, делает макияж, окрашивание и так далее

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  • Арт-лофт клуб PRYATKI;
  • сеть семейных развлекательных центров «Абрикоска»;
  • академия «Снегирята»;
  • сеть семейных активити-парков «РИО kids»;
  • международная школа робототехники и программирования «Лига Роботов»;
  • спортивно-развлекательный комплекс FUNTERRA PARK;
  • арена виртуальной реальности WARPOINT;
  • пространство детской красоты Wonder Wood;
  • образовательный центр LEVEL ELEVEN;
  • частная школа и детский сад «Наследие».

«Цветочный салон года»

Цветы от ASTRAFLO

Цветы от ASTRAFLO

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  • Магазин цветов и подарков «Цветочный дворик»;
  • студия цветов LA ROSE;
  • цветочная сеть ASTRAFLO;
  • магазин комнатных растений Plants.nsk;
  • цветочная мастерская «Лаванда»;
  • сеть цветочных салонов AMOUR;
  • цветочный салон «Раз ромашка»;
  • цветочная база «БукетОпт»;
  • флористический центр «Горкунов»;
  • студия флористики LOTOS.

«Кофейня и кондитерская года»

Сеть кофеен Brewsell изначально появилась на Ленина, а потом открылся и филиал на Левом берегу

Сеть кофеен Brewsell изначально появилась на Ленина, а потом открылся и филиал на Левом берегу

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  • Кофейня «Варежка»;
  • кондитерский дом «Куликовский»;
  • кондитерская Kuzina;
  • кафе-кондитерская KOOK;
  • сеть кофеен Brewsell;
  • семейная кондитерская BISCUIT HOUSE;
  • кондитерская FIT BAKERY;
  • сеть кофеен «Академия кофе»;
  • кондитерская Mr.Konfetkin;
  • кофейни «КОФИЙ ROOM».

«Сделано в Сибири»

Фабрика межкомнатных дверей ALBERO пишет, что выбирает материалы ведущих европейских производителей и безопасные технологии

Фабрика межкомнатных дверей ALBERO пишет, что выбирает материалы ведущих европейских производителей и безопасные технологии

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  • Производство одежды The basters;
  • натуральная косметика LeNel': sdelanovsibiri;
  • фабрика «Купинское мороженое»;
  • продовольственная компания «Продсиб»;
  • марка одежды Malina Bonita;
  • линия одежды Misha Wear;
  • ремесленная сыроварня LaBrie;
  • SHIK;
  • фабрика межкомнатных дверей ALBERO;
  • компания «Карачинский источник».

«Доставка года»

Приготовление пиццы в «Сыр, томат и аромат»

Приготовление пиццы в «Сыр, томат и аромат»

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  • FOOD FACTORY CATERING;
  • SAYORI;
  • «Империя Восходящего Солнца»;
  • пиццерия «Сыр, томат и аромат»;
  • «Самокат»;
  • «Лента Онлайн»;
  • доставка «РЮМКИBAR»;
  • «Яндекс»;
  • PANDA CHEF;
  • СберМаркет.

«Бар и ресторан года»

Пицца в Memories.Pizza&bar

Пицца в Memories.Pizza&bar

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  • SABAI BAR;
  • ирландский паб HARAT'S PUB;
  • пиццерия «Сыр, томат и аромат»;
  • Lucky Pizza;
  • азиатский бар NO SPICY PLEASE;
  • пивной ресторан Brasserie Lambic;
  • бар-ресторан DOSKI;
  • «РЮМКИBAR»;
  • Memories.Pizza&bar;
  • гастробар «Коробок».

Голосуйте за тот бизнес, который вам нравится больше всего на сайте «Народной премии НГС». А компании, помните, что все накрученные голоса мы вычитаем! Это честное голосование!

Вы сотрудник компании, попавшей в шорт-лист? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко, чтобы дать комментарий и рассказать о том, чем же отличается ваш бизнес: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 (961) 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали, кто вошел в топ-100 лучших компаний Новосибирска в 2021 году.

голосованиебизнес«Народная премия»
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