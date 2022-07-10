«Директор мог сам таскать коробки». Дизайнер IKEA — о том, почему ждет ухода компании с ужасом

В итоге всё успели.



Я покинула IKEA еще год назад, но такие истории вспоминаю с теплом. А на уход компании из страны я смотрю с ужасом. Сколько сотрудников окажется на улице, сколько квартир лишится мебели, и главное — какая корпоративная культура исчезнет! IKEA невероятно отличается от российских компаний. Честно, я не знаю, где еще к сотрудникам относятся с таким уважением и участием.

Взять тот случай, когда директор таскал коробки. Мне в IKEA всегда нравилось отсутствие рангов. Коллектив магазина — один организм, звенья единой цепочки, и это понимал каждый из нас. С одной стороны, компания не боялась брать на работу студентов и давать им отличную точку для профессионального старта. С другой, персонал подбирался качественно, у каждого в коллективе были свои сильные и слабые стороны, но при этом нас объединяло много общего. Для сотрудников это не просто магазин или работа — это семья. Со стороны может показаться, что нас зомбируют, чтобы мы так думали, но нет. Просто изначально отбираются те, кому близка культура шведской компании. И нам не нужно было втирать никаких дешевых лозунгов, мы сами проникались атмосферой коллектива.