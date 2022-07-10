«Директор мог сам таскать коробки». Дизайнер IKEA — о том, почему ждет ухода компании с ужасом
Девушка считает, что с уходом шведов мы теряем уникальную корпоративную культуру
По словам бывшей сотрудницы, IKEA была больше чем просто работой. Об особой корпоративной культуре, обычаях в коллективе E1.RU рассказала бывший дизайнер магазина, пожелавшая не называть своего имени.
— Я работала в IKEA почти 6 лет. В самом креативном и волшебном отделе — среди дизайнеров, которые вручную расставляют все те комнаты и выставки, по которым гуляют покупатели. Однажды мы готовились к открытию и сильно не успевали с новой презентацией. Она была расположена прямо на входе в магазин, открываться в такой обстановке было бы непозволительно, а рабочих рук не хватало. Но кто-то сказал по громкой связи: «Нужна помощь с открытием». К нам тут же пришли абсолютно все: и ребята из самых дальних уголков склада, и эйчары, и управляющие.
В итоге всё успели.
Я покинула IKEA еще год назад, но такие истории вспоминаю с теплом. А на уход компании из страны я смотрю с ужасом. Сколько сотрудников окажется на улице, сколько квартир лишится мебели, и главное — какая корпоративная культура исчезнет! IKEA невероятно отличается от российских компаний. Честно, я не знаю, где еще к сотрудникам относятся с таким уважением и участием.
Взять тот случай, когда директор таскал коробки. Мне в IKEA всегда нравилось отсутствие рангов. Коллектив магазина — один организм, звенья единой цепочки, и это понимал каждый из нас. С одной стороны, компания не боялась брать на работу студентов и давать им отличную точку для профессионального старта. С другой, персонал подбирался качественно, у каждого в коллективе были свои сильные и слабые стороны, но при этом нас объединяло много общего. Для сотрудников это не просто магазин или работа — это семья. Со стороны может показаться, что нас зомбируют, чтобы мы так думали, но нет. Просто изначально отбираются те, кому близка культура шведской компании. И нам не нужно было втирать никаких дешевых лозунгов, мы сами проникались атмосферой коллектива.
Шведская культура, о которой я говорю, — это единство сотрудников, общее видение целей, четкий ориентир на результат. Но при этом — осознание, что результата не бывает без расходов, постоянная поддержка и вдохновление друг друга. Новичков погружают в должность, водя их за ручку, как в детском саду. Всё разжевывают, всё раскладывают по полочкам.
Как бы сотрудники ни были заняты, даже если, извините, задница в огне, стоит попросить о помощи, и человек бросал все свои дела, чтобы прийти к тебе. Я не знаю, почему это так работало, но бросить коллегу в беде — это что-то немыслимое в IKEA.
Руководство в магазинах открыто ко всем вопросам и проблемам, каждого сотрудника знает по имени. И моя отдельная любовь — это HR-отдел. Они очень сильно поддерживают, консультируют, помогают. Если ты не успеваешь выполнить свои задачи, то на помощь обязательно придет команда. И задачи в итоге выполнятся лучше, быстрее, больше. Даже если возникали конфликты, то коллеги решали их за столом переговоров. Главным было не выплеснуть негатив, а рассказать свою точку зрения, дать конструктивный комментарий. Наконец, карьерный рост в IKEA не был пустым звуком. Внутри компании можно было поменять должность, город или даже страну. Но самое важное — это доверие. Доверие друг к другу, к команде и руководству. Каждый из нас твердо знал, что в сложной ситуации он не останется один.
Компания помогала не только на работе. Если сотрудник оказывался в трудной жизненной ситуации, то он мог попросить отгул, отпуск. Руководство помогало как морально, так и материально.
Для IKEA действительно важно, чтобы их сотрудник находился в здоровом психологическом состоянии.
К слову, именно в магазине я встретила свою большую любовь, своего мужа. Мы были коллегами — и совершенно неожиданно влюбились. Конечно, вся наша квартира обставлена товарами IKEA — от вилок-ложек до свечей и шкафов. Замену компании найти можно, но по соотношению «цена — качество» на нашем рынке просто нет аналогов. Особенно это касается текстиля и мебели. Я буду ужасно скучать по постельному белью и шторам.
Именно муж буквально за уши вытащил меня из IKEA. Мне нужно было расти дальше, а дизайн в IKEA — это свой маленький мир, и за его пределы сложно выбраться. Но мне как специалисту компания дала огромный толчок, именно благодаря ей я стала мастером своего дела.
Теперь всё это покидает Россию. Меня это по идее уже не касается, но я поддерживаю отношения с бывшими коллегами. И что они испытывают сейчас, чего тысячи людей в один день лишились — просто не передать словами.
Напомним, после начала спецоперации России на Украине IKEA сначала решила продать все заводы в стране и сократить персонал, а затем объявила о расторжении договоров аренды своих розничных магазинов. Эксперты считают, что компания поможет сотрудникам с трудоустройством.
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