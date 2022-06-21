Госдума легализовала параллельный импорт санкционки в Россию
Принят закон об освобождении от ответственности за его организацию
Государственная дума во вторник, 21 июня, приняла закон о легализации параллельного импорта, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. Принят закон, защищающий тех, кто занимается параллельным импортом, от уголовной и административной ответственности.
— Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них, — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Параллельный импорт позволяет продавать товары в обход запретов со стороны производителей — продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера.
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Напомним, в конце марта правительство России приняло постановление, которое разрешает законно проводить параллельный импорт. Такое решение власти приняли после того, как многие западные компании и бренды стали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Перечень товаров для параллельного импорта чуть позже опубликовал Минпромторг, и на днях этот список наконец появился. Значит, мы снова можем покупать новые айфоны? Как вообще будет работать этот механизм и не возникнет ли претензий у правообладателей?
Ранее мы подробно разбирали с юристами, как должна работать эта схема и насколько она законна с точки зрения международного права.