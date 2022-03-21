«Будем обеспечивать себя сами»: как поддержат региональный бизнес (8 компаний уже развиваются в НСО)

Генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов рассказал, что будет с развитием инвестиционных проектов на территории региона. Видео с его комментарием опубликовали в официальном телеграм-канале областного правительства «Новосибирь».
— На сегодняшний день наше агентство сопровождает 35 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций порядка 90 миллионов рублей. Кроме того, еще 8 компаний подтвердили локализацию своих производств в Новосибирской области, и в этом году они приступили к проектированию. Порядка 15 компаний сейчас находятся с нами в стадии переговоров. У нас нет ни одного случая отказа от реализации проекта, — рассказал Александр Зырянов.
Он отметил, что в нынешней ситуации главная цель агентства — помочь новосибирским бизнесменам сориентироваться в том, какую поддержку они могут получить. Александр Зырянов утверждает, что оно «поможет подобрать необходимые меры господдержки, оформить документы и получить средства на развитие своего бизнеса»:
— Конечно мы понимаем, что 2–3 года будет тяжело, но я уверен, что те ниши, которые сейчас освобождаются в связи с уходом европейских, американских, японских компаний, помогут нашим предпринимателям расширить свой ассортимент, увеличить новые рынки сбыта. Конечно же в итоге мы станем сильнее, мы станем реально более независимой страной. Мы будем обеспечивать себя сами.
На оперативном совещании правительства 21 марта губернатор Андрей Травников рассмотрел меры поддержки рынка труда Новосибирской области.