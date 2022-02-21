Ледовую арену в Новосибирске выставили на продажу за 320 миллионов рублей

В Новосибирске на сайте «Авито» появилось объявление о продаже ледовой арены в Октябрьском районе. Ледовая арена продается с участком 10,8 тысячи квадратных метров. Как обещают на сайте бесплатных объявлений, окупаемость арены — 6 лет. При этом площадь позволяет увеличить арендный поток на 15–20% и повысить окупаемость до 4,5–5 лет.

— Ледовая арена постоянно сдается в аренду с максимальной загрузкой всех площадей (лед, спортзалы, кабинеты). Площадь ледовой арены — 3959 кв. м , капитальное здание, высота от 12,9 до 2,5 м. Подвал — 317,3 кв. м , 1-й этаж — 2943,2 кв. м , 2-й этаж — 536,4 кв. м , антресоль — 162,1 кв. м , — написано в описании.