Ледовую арену в Новосибирске выставили на продажу за 320 миллионов рублей

В Новосибирске на сайте «Авито» появилось объявление о продаже ледовой арены в Октябрьском районе. Ледовая арена продается с участком 10,8 тысячи квадратных метров. Как обещают на сайте бесплатных объявлений, окупаемость арены — 6 лет. При этом площадь позволяет увеличить арендный поток на 15–20% и повысить окупаемость до 4,5–5 лет.
— Ледовая арена постоянно сдается в аренду с максимальной загрузкой всех площадей (лед, спортзалы, кабинеты). Площадь ледовой арены — 3959
Помимо ледовой арены на площадке также есть автомойка на 6 постов, которая входит в стоимость здания. Продажей занимается компания «Этажи». На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с компанией.
В объявлении указан адрес, где расположена ледовая арена. По адресу расположен «Спортивный клуб армии».
В сентябре прошлого года в Новосибирске начался второй этап реконструкции бассейна «Спортивный клуб армии» на Воинской, 1. Старое здание было снесено, а на его фундаменте обещают построить новый корпус площадью более пяти тысяч квадратных метров.