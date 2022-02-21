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Ледовую арену в Новосибирске выставили на продажу за 320 миллионов рублей

Здание стоит рядом со строящимся бассейном

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Объявление появилось 28 января на сайте «Авито»

Объявление появилось 28 января на сайте «Авито»

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В Новосибирске на сайте «Авито» появилось объявление о продаже ледовой арены в Октябрьском районе. Ледовая арена продается с участком 10,8 тысячи квадратных метров. Как обещают на сайте бесплатных объявлений, окупаемость арены — 6 лет. При этом площадь позволяет увеличить арендный поток на 15–20% и повысить окупаемость до 4,5–5 лет.

— Ледовая арена постоянно сдается в аренду с максимальной загрузкой всех площадей (лед, спортзалы, кабинеты). Площадь ледовой арены — 3959 кв. м, капитальное здание, высота от 12,9 до 2,5 м. Подвал — 317,3 кв. м, 1-й этаж — 2943,2 кв. м, 2-й этаж — 536,4 кв. м, антресоль — 162,1 кв. м, — написано в описании.

Помимо ледовой арены на площадке также есть автомойка на 6 постов, которая входит в стоимость здания. Продажей занимается компания «Этажи». На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с компанией.

В объявлении указан адрес, где расположена ледовая арена. По адресу расположен «Спортивный клуб армии».

В сентябре прошлого года в Новосибирске начался второй этап реконструкции бассейна «Спортивный клуб армии» на Воинской, 1. Старое здание было снесено, а на его фундаменте обещают построить новый корпус площадью более пяти тысяч квадратных метров.

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