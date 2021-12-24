«Разве тебе кто-то должен, госпожа торговка?»: директор новосибирского книжного магазина — о поддержке государства

За последние годы в Новосибирске закрылось несколько книжных магазинов. Чаще всего причиной закрытия называли «экономическую нецелесообразность». При этом государство, вроде бы, старается поддерживать книготорговлю. О том, как эта поддержка работает на деле, рассказала директор новосибирского книжного магазина «Перемен» Анна Яковлева — с ее позволения публикуем пост.
Что такое господдержка книготорговли в Новосибирске?
Поддержка книготорговли — это когда тебе сначала ночью спиливают дорогую вывеску и возвращают ее никогда. Иронично, что делают это через день после вручения грамоты как лучшему новому малому предприятию города. Ваша премия — минус двадцать пять тыщ рублей.
Поддержка книготорговли — это когда муниципальная аренда (для смеха — юрлицо называется «Агентство поддержки молодежных инициатив») повышается в полтора раза принудительно, а сообщают тебе это через три недели после продления договора. Если вас что-то возмущает, не подписывайте его и съезжайте, какие проблемы вообще?
Поддержка книготорговли — это сократившиеся до одной в год закупки от библиотек, которые сопровождаются бюрократическим адом, некомпетентностью, просто хамством. А с этого года еще и дополнительными пошлинами на сайте госзакупок, с учетом которых прибыли у магазина остается чуть-чуть да маленько, гораздо больше остается вопросов, нужно ли это повторять.
Поддержка книготорговли — это единственная развивающаяся государственная книжная ярмарка с внятной работой организаторов, «Книжная Сибирь», на которой мы действительно приятно проводим три дня и хорошо зарабатываем. Но на ней же уже который год собираются круглые столы, семинары и прочие форматы разговоров о том, как книжный бизнес поддержать, но кроме бесплатной точки на ярмарке, другой поддержки не происходит.
Поддержка книготорговли — это закрывшийся за последние три года «Плиний Старший» и убитый «Капиталъ», молчу про «Академкнигу» и прочих предшественников. Уподдерживались, ух!
Поддержка книготорговли — это прорываться с боем в свой же магазин в ДК во время карантина, писать заявы на вахтеров, которые таскают вещи из магазина по ночам (потому что тут всё его). Еще это системная травля, когда ты все-таки открываешь магазин после месяцев простоя, ор на покупателей и сотрудников, угрозы натравить Роспотребнадзор, просьба предоставить гарантии, что во время ночной распродажи никто из наших покупателей не подорвет себя в туалете, и многое, не вошедшее в абзац, но могущее составить второй том «Девочек и институций».
Поддержка книготорговли — это отказ в разрешении на проведение книжного фестиваля на улице, потому что «а вдруг вы террористы!».
Поддержка книготорговли — это школа, которая в сентябре откладывает две коробки книг, три месяца морозит их и меня, а в декабре криком требует доставить их без оплаты. В итоге забирает сама с «завтра оплатим», и просто исчезает, а ты бегаешь за несчастным библиотекарем, чтобы он передал трубку бухгалтеру (если тот не на обеде, конечно), чтобы услышать: «А что вы хотели? Денег от депутата пока нет!». А я денег хотела, я книги на деньги меняю, а не на депутатские обещания.
Наконец, поддержка книготорговли — это прямой диалог с министром культуры твоего региона, который спрашивает, что вам нужно (ведь книга — не водка, ей нужно помогать!). Ты отвечаешь, что лучшим вариантом будет субсидия на покрытие части арендной платы, и министр культуры велит тебе всё это написать в официальном письме. Письмо и ответ я приложу к посту, но если коротко — вы можете взять кредит в банке (Да ну! Вот это новая информация!), а на аренду денег мы даем социальным предприятиям. Чтобы им стать, пройдите по ссылке, а потом соберите миллиард бумаг, пройдите обучение (У кого? Чему?), потратьте месяцы человекочасов, сообщите все свои финпоказатели (спросите у налоговой, она в курсе), поучаствуйте в конкурсе, и если выживете после этого и мы сочтем вас достойными — получите на аренду максимум 500 тысяч рублей. Спасибо, я быстрее их заработаю более осмысленным трудом.
Тут терпеливый читатель спросит — а разве тебе кто-то должен, госпожа торговка? С чего вдруг тебя поддерживать, иди работай, плати налоги, обеспечивай спрос населения книгами, не верь, не бойся, не проси. И терпеливый читатель будет прав, но я предложу еще тогда прекратить эту многолетнюю имитацию поддержки книжных магазинов в Новосибирске, перестать звать нас на круглые и квадратные столы по проблемам книгораспространения, включать в дорожные карты поддержки чтения в области (карте несколько лет, далеко уехали?). С каждым годом взаимодействие с госструктурами всё тяжелее и времязатратнее, разрыв всё сильнее, смысла всё меньше, воды всё больше, мне уже по шею, а я и так плохо плаваю.
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