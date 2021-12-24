«Разве тебе кто-то должен, госпожа торговка?»: директор новосибирского книжного магазина — о поддержке государства

Поддержка книготорговли — это когда муниципальная аренда (для смеха — юрлицо называется «Агентство поддержки молодежных инициатив») повышается в полтора раза принудительно, а сообщают тебе это через три недели после продления договора. Если вас что-то возмущает, не подписывайте его и съезжайте, какие проблемы вообще?

Поддержка книготорговли — это сократившиеся до одной в год закупки от библиотек, которые сопровождаются бюрократическим адом, некомпетентностью, просто хамством. А с этого года еще и дополнительными пошлинами на сайте госзакупок, с учетом которых прибыли у магазина остается чуть-чуть да маленько, гораздо больше остается вопросов, нужно ли это повторять.

Поддержка книготорговли — это единственная развивающаяся государственная книжная ярмарка с внятной работой организаторов, «Книжная Сибирь», на которой мы действительно приятно проводим три дня и хорошо зарабатываем. Но на ней же уже который год собираются круглые столы, семинары и прочие форматы разговоров о том, как книжный бизнес поддержать, но кроме бесплатной точки на ярмарке, другой поддержки не происходит.