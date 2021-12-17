Как пенсионерка из Ростова стала бизнес-императрицей, и ее семья начала получать миллиарды на ремонт дорог

Принадлежащий семьям «Дорспецстрой» годами был значимым, но теневым игроком при распределении подрядов на строительство дорог. Лишь с 2018 года семья начала расширять дорожный бизнес, поочередно купив «ВолгоградАвтодорстрой», «Таганрогское ДСУ» и «Ростовское ДСУ» у некой Ольги Митрохиной.



Все компании были достаточно успешными, а за годы работы через них прошли миллиарды правительственных рублей. Но с переходом в руки пенсионерок Ларисы Куц и Натальи Сковородкиной все стали еще успешнее.



За пару лет в руках семей оказалась значительная часть донских господрядов на строительство дорог. Появление суперэффективного «Т-Транса» и безотказной схемы побед на госзакупках — итог этой гегемонии.



Все факты, приведенные в расследовании 161.RU, получены из баз данных Федеральной налоговой службы, сайта госзакупок, судебных картотек, других открытых источников и системы мониторинга контрагентов «Контур.Фокус». Поэтому всё легко проверить. Чтобы не перегрузить текст многочисленными упоминаниями источников, мы оставили здесь только гиперссылки на избранные материалы. Все прочие данные, которыми мы оперируем в этом тексте, а также документы, подтверждающие родственные и другие неформальные связи героев публикации, есть в распоряжении редакции.



ФАС видит картельный сговор. А вы?

В начале 2021 года, когда «Т-Транс» только начал выигрывать один тендер за другим, ростовская компания «Русторг» попыталась через суд отменить проведение «незаконных закупок с аффилированными участниками».



«Действиями по укрупнению лотов заказчик [Минтранс] ограничил конкуренцию, что повлечет отказ от участия в торгах лиц, заинтересованных в выполнении работ на определенной дороге. <...> Оба участника конкурсов являются аффилированными, а проведенные с их участием закупки — незаконными», — так процитированы доводы «Русторга» в решениях судов.



К лету Арбитражный суд Ростовской области отказался удовлетворить иски, приняв сторону областного Минтранса и победителя торгов — компании «Т-Транс». А осенью «Русторг» проиграл и в апелляции, и в кассации.

9 декабря 2021 года Федеральная антимонопольная служба заявила о начале проверки пяти ростовских фирм: «Т-Транса», «Ростовского ДСУ», «Дорспецстроя», «РостовАвтоДорСтроя» и «Таганрогского ДСУ». Ведомство заподозрило компании группы Куц — Рогачкина — Джанлатян в картельном сговоре.



— В распоряжении антимонопольного органа есть информация, свидетельствующая о признаках сговора на торгах, — без особых подробностей сообщили в ФАС. Параллельно, как стало известно от источников редакции, в Минтрансе и офисах заподозренных фирм прошли обыски с изъятием документации.



Юрист Олеся Пацей заявила, что все подозрения антимонопольщиков — «неправда». Примечательно, что в разговоре с корреспондентом 161.RU она не пыталась обелить именно «Т-Транс». Пацей отвечала будто за всех названных ФАС участников сговора.



И действительно, чему удивляться, ведь в 2021 году юрист представляла в судах как «Т-Транс», так и его прямого конкурента — «Ростовское ДСУ».



В Министерстве транспорта в проверке ФАС не увидели ничего особенного, обвинив неких «профессиональных жалобщиков» в провокации. Пресс-секретарь Минтранса сослался на решения судов, которые не увидели нарушений или признаков картельного сговора при проведении закупок.



Георгий Сухадольский, руководитель аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки» и эксперт по закупкам Экспертного совета при правительстве России, считает, что в описанной схеме маловероятно, чтобы «Т-Транс» и связанные с ним фирмы выиграли 20 из 20 крупнейших закупок без покровительства и участия заказчика — областного Минтранса.



— Есть такой вариант при условии, что сотрудники организации-заказчика некомпетентны, — отметил он в комментарии 161.RU. — Любой коммерческий закупщик, видя, что снижения цены нет и участвуют одни и те же два-три поставщика, задумался бы о том, как привлечь других. Если всё время один и тот же участник выигрывает, то появляется монополист, с которым этому же заказчику будет сложнее работать. Монополист захватит рынок, все остальные [потенциальные поставщики] умрут без денег и заказов. Внятный закупщик уже на пятой закупке сильно бы задумался, что такое происходит и как ситуацию переломить.



Эксперт по закупкам соглашается, что действия регионального Минтранса можно попытаться понять и считать благими только в одном случае — если отрасль дорожного строительства в Ростовской области оказалась в настолько глубоком кризисе, что кроме «Т-Транса» и стоящей за ним группы ремонтировать дороги просто некому.



— Но даже если у закупщика были благие намерения, то, реализовав их описанным образом, он фактически способствовал сговору, — резюмирует Сухадольский.



P.S.

К осени 2021-го компания «Т-Транс» перестала участвовать и побеждать в закупках правительства Ростовской области. С июля она выходила на торги только в соседнем Волгограде — родном городе Павла Рогачкина. Победила дважды и даже получила больше полумиллиарда. Но за контроль над всем рынком, как было на Дону, бороться не пыталась.

Одновременно с этим в Ростовской области началось странное: у четырех компаний бизнес-империи появились фирмы-двойники. Копии попавших в поле зрения антимонопольной службы «Ростовского ДСУ» и «Таганрогского ДСУ» возникли 28 сентября 2021 года. Владельцем и директором в обеих фирмах стала Лариса Куц. В тот же день двойника создали для «Тацинского ДСУ», а 18 октября появилось лже-«Миллеровское ДСУ». В последнем владельцем и директором значится Павел Рогачкин.

Он же с октября возглавляет «Т-Транс».

73-летняя бизнес-императрица Лариса Куц «потеряла» свой главный и самый прибыльный актив за пару месяцев до того как Федеральная антимонопольная служба начала антикартельную проверку на дорожных закупках в Ростовской области.