В «Сан Сити» появился автомат, торгующий тестами на ковид и антитела

В Новосибирске в торгово-развлекательном комплексе «Сан Сити» появился вендинговый аппарат, в котором можно купить тест на антитела к коронавирусу и на сам ковид.



Автомат представляет собой стандартную вендинговую машину с большим тактильным экраном, на котором, в частности, постоянно демонстрируется процесс проведения теста. Аппарат установила «Первая инжиниринговая компания» (ПИК), чья основная специализация — поставка и монтаж самого разного оборудования «социального профиля» (спортзалы, прачечные, детские сады, пищеблоки и т. д.). Новосибирский офис предприятия расположен там же — в «Сан Сити».