В «Сан Сити» появился автомат, торгующий тестами на ковид и антитела

В Новосибирске в торгово-развлекательном комплексе «Сан Сити» появился вендинговый аппарат, в котором можно купить тест на антитела к коронавирусу и на сам ковид.
Автомат представляет собой стандартную вендинговую машину с большим тактильным экраном, на котором, в частности, постоянно демонстрируется процесс проведения теста. Аппарат установила «Первая инжиниринговая компания» (ПИК), чья основная специализация — поставка и монтаж самого разного оборудования «социального профиля» (спортзалы, прачечные, детские сады, пищеблоки и т. д.). Новосибирский офис предприятия расположен там же — в «Сан Сити».
— Это наш первый автомат такого типа, он начал работать в «Сан Сити» в конце прошлой недели, — сообщили в ПИК.
На момент осмотра в нем были только два вида тестов российской компании «Имбиан»: ПЦР (определяет, заражен ли человек в принципе) и антитела IgG/IgM (их наличие позволяет установить, переболел ли человек коронавирусом, а также сделать вывод о наличии у него текущего заболевания).
Оба теста предлагались сегодня утром по 860 рублей каждый, заплатить можно только банковской картой. Для сравнения, в компании KDL тест на антитела сейчас стоит от 720 до 900 рублей (в зависимости от вида теста), ПЦР-тест можно сделать за 1200 рублей. В «Инвитро» цены на тесты на антитела стоят 890 рублей, ПЦР-тесты — 1690 рублей (со взятием биоматериала).
Также экспресс-тесты на ПЦР и антитела можно купить в различных аптеках. По данным сервиса Lekvapteke.ru, цены начинаются от 538 и 540 рублей соответственно.
В конце ноября журналист НГС с помощью экспрес-теста самостоятельно проверила у себя наличие антител.