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«Бабушки будут в шоке»: 20-летний модельер вяжет для звезд, в его свитерах ходят Клава Кока и Сюзанна

С модельером сотрудничает Puma, а журнал GQ рассказывает о его новых коллекциях

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Сережа Семенов вяжет с десяток дизайнерских свитеров каждый месяц, их покупают по всему миру

Сережа Семенов вяжет с десяток дизайнерских свитеров каждый месяц, их покупают по всему миру

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20-летний Сережа Семенов прославился благодаря связанным своими руками свитерам. Он выпускает пуловеры с надписями на кириллице под брендом «Спирт.ONE»: их заказывают в России и за рубежом. Одежду от челябинского модельера носят певицы Клава Кока и Сюзанна, недавно у него была коллаборация с Puma, о творчестве парня рассказали на страницах журнала GQ. Как создавался новый фешен-тренд, какую прибыль приносит не мужское, на первый взгляд, дело и при чём здесь TikTok.

«Хотелось русской эстетики»

Линию модных свитеров Сережа запустил два года назад — тогда о дизайнере-самоучке никто толком не знал. Концепция была простая: разноцветные кофты размера оверсайз для парней и девушек, вязка — только ручная, фирменный стиль — надписи на русском языке («Всё, что ты делаешь, не напрасно», «Я хочу стать лучше», «Увидимся в суде», «Свобода»). Первая известность пришла год назад, когда видео в TikTok набрало несколько миллионов просмотров, ролики и фото для соцсетей помогала снимать младшая сестра. Заказы тут же повалили.

Модельер всё делает вручную, никакой машинной вязки!

Модельер всё делает вручную, никакой машинной вязки!

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Один из самых популярных свитеров бренда «Спирт.ONE» — черно-белый с мотивационной надписью «Всё, что ты делаешь, не напрасно»

Один из самых популярных свитеров бренда «Спирт.ONE» — черно-белый с мотивационной надписью «Всё, что ты делаешь, не напрасно»

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— Когда я увидел, что у моего видео, которое я снял и смонтировал за 15 минут, 4 миллиона просмотров, не мог заснуть всю ночь, — признался наш собеседник. — Я спицы-то в руки взял случайно: хотел связать себе необычную кофту оверсайз, какой не найти в масс-маркете. Просил у знакомых показать, как вязать, смотрел уроки на ютьюбе. Но сразу пытался сделать что-то сложное, меня тянуло в жаккарды. Хотелось добавить русской эстетики, поэтому появились надписи. Отчасти они мотивационные: когда ты носишь свитер «Я хочу стать лучше», это заряжает.

«Клава в моей кофте в Instagram»

Сейчас в коллекции челябинского дизайнера не только свитеры, но и пончо, шали с черепами, жилеты, сумки и даже брюки. На одну вещь у Сережи уходит от трех до пяти дней работы, очередь расписана на ближайшие месяцы. Но даже с длинным листом ожидания от клиентов нет отбоя. Недавно юный дизайнер связал кофту для Клавы Коки, потом за модной вещью обратилась певица Сюзанна, за ней последовала коллаборация с брендом Puma.

На работу над одним свитером уходит от трех до пяти дней

На работу над одним свитером уходит от трех до пяти дней

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— Самое интересное, что всё это происходило как-то очень неформально в директе, — вспоминает Сергей. — Для Клавы Коки заказала свитер ее поклонница, я поначалу даже не знал, что она его отправит певице. Были требования: розовый цвет и три надписи с именем исполнительницы. Это стало челленджем, нужно было разработать годный дизайн. Потом, смотрю, Клава в моей кофте в сторис в Instagram и в TikTok — так приятно! Певица Сюзанна была давно на меня подписана и решила заказать одну из вещей, я ей тоже связал. Позже компания Puma написала в личку, мол, надо перенести стиль с их кроссовок на джемпер. Я согласился, они еще обувь мне потом подарили.

Сейчас у Сергея многомиллионная аудитория в TikTok

Сейчас у Сергея многомиллионная аудитория в TikTok

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«Не зря бросил универ»

Сережа увлекся вязанием, еще когда учился в Южно-Уральском госуниверситете на политолога. Студент не завалил ни одного экзамена, но ушел сразу после первого курса: не понял, зачем ему высшее образование. Сейчас мастер зарабатывает больше 100 тысяч в месяц (свитеры стоят в среднем по 9–12 тысяч) и день за днем набирает популярность. Свои видео в соцсетях он иронично подписывает «Не зря бросил универ» и «Бабушки будут в шоке». Кстати, Сережина бабушка активно помогает развивать молодой бренд и берет часть заказов — и внуку помощь, и солидная прибавка к пенсии.

Помогают справиться с валом заказов мама и бабушка

Помогают справиться с валом заказов мама и бабушка

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— Бабушка всегда рада помочь, тем более что я плачу ей за это. Она довольная, говорит: «Я больше не смотрю на цены на таблетки, сразу покупаю», — поделился Сергей. — Да и мама сейчас работает чисто на меня. Для меня это серьезное подспорье, потому что я не собираюсь переходить на машинную вязку — это принципиальный момент. Мои кофты должны быть сделаны руками.

Одежду бренда «Спирт.ONE» демонстрируют на модных показах

Одежду бренда «Спирт.ONE» демонстрируют на модных показах

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Само название «Спирт.ONE» появилось спонтанно: раньше Сергей покупал белые свитшоты и расписывал их спиртовыми маркерами, делал первые шаги в фешен-индустрии. Запах спирта начал преследовать модника, так и родилось название нового бренда.

Вязаные брюки — очередной смелый эксперимент челябинского дизайнера

Вязаные брюки — очередной смелый эксперимент челябинского дизайнера

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У Сергея около 200 клубков пряжи и несколько десятков спиц

У Сергея около 200 клубков пряжи и несколько десятков спиц

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Очередь на свитеры расписана на ближайшие месяцы

Очередь на свитеры расписана на ближайшие месяцы

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Сейчас сделанные Семеновым и его командой вещи активно покупают москвичи и петербуржцы, заказывают нестандартные кофты жители США и Европы — Берлина, Амстердама, Вены. В основном вязание Сергея приходится по вкусу молодым людям от 13 до 35 лет (самому младшему поклоннику пришлось просить деньги у родителей на модную обновку). С момента основания бренда челябинец создал больше 100 дизайнерских кофт.

Основные клиенты челябинского модельера — из Москвы и Санкт-Петербурга

Основные клиенты челябинского модельера — из Москвы и Санкт-Петербурга

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Сейчас дизайнер разрабатывает новые принты для будущих коллекций одежды и аксессуаров

Сейчас дизайнер разрабатывает новые принты для будущих коллекций одежды и аксессуаров

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Сережа хочет продавать свои вещи в столичных концепт-сторах и попробовать себя в качестве художника

Сережа хочет продавать свои вещи в столичных концепт-сторах и попробовать себя в качестве художника

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Планов у Сережи много: он хочет сотрудничать с экспериментальными концепт-сторами, такими как ЦДД (Центральный дом дизайнера в Москве), связать свитер для Алены Швец и попробовать себя в качестве художника.

— Почему нет, я дружу со многими художниками и вижу, что мои работы тоже могут вызывать интерес, — говорит модельер. — У меня есть много эскизов и идей. Надо только всерьез за это взяться.

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GQКлава КокавязаниемодаPuma
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