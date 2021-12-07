«Бабушки будут в шоке»: 20-летний модельер вяжет для звезд, в его свитерах ходят Клава Кока и Сюзанна

«Хотелось русской эстетики»
Линию модных свитеров Сережа запустил два года назад — тогда о дизайнере-самоучке никто толком не знал. Концепция была простая: разноцветные кофты размера оверсайз для парней и девушек, вязка — только ручная, фирменный стиль — надписи на русском языке («Всё, что ты делаешь, не напрасно», «Я хочу стать лучше», «Увидимся в суде», «Свобода»). Первая известность пришла год назад, когда видео в TikTok набрало несколько миллионов просмотров, ролики и фото для соцсетей помогала снимать младшая сестра. Заказы тут же повалили.
— Когда я увидел, что у моего видео, которое я снял и смонтировал за 15 минут, 4 миллиона просмотров, не мог заснуть всю ночь, — признался наш собеседник. — Я спицы-то в руки взял случайно: хотел связать себе необычную кофту оверсайз, какой не найти в масс-маркете. Просил у знакомых показать, как вязать, смотрел уроки на ютьюбе. Но сразу пытался сделать что-то сложное, меня тянуло в жаккарды. Хотелось добавить русской эстетики, поэтому появились надписи. Отчасти они мотивационные: когда ты носишь свитер «Я хочу стать лучше», это заряжает.
«Клава в моей кофте в Instagram»
Сейчас в коллекции челябинского дизайнера не только свитеры, но и пончо, шали с черепами, жилеты, сумки и даже брюки. На одну вещь у Сережи уходит от трех до пяти дней работы, очередь расписана на ближайшие месяцы. Но даже с длинным листом ожидания от клиентов нет отбоя. Недавно юный дизайнер связал кофту для Клавы Коки, потом за модной вещью обратилась певица Сюзанна, за ней последовала коллаборация с брендом Puma.
— Самое интересное, что всё это происходило как-то очень неформально в директе, — вспоминает Сергей. — Для Клавы Коки заказала свитер ее поклонница, я поначалу даже не знал, что она его отправит певице. Были требования: розовый цвет и три надписи с именем исполнительницы. Это стало челленджем, нужно было разработать годный дизайн. Потом, смотрю, Клава в моей кофте в сторис в Instagram и в TikTok — так приятно! Певица Сюзанна была давно на меня подписана и решила заказать одну из вещей, я ей тоже связал. Позже компания Puma написала в личку, мол, надо перенести стиль с их кроссовок на джемпер. Я согласился, они еще обувь мне потом подарили.
«Не зря бросил универ»
Сережа увлекся вязанием, еще когда учился в Южно-Уральском госуниверситете на политолога. Студент не завалил ни одного экзамена, но ушел сразу после первого курса: не понял, зачем ему высшее образование. Сейчас мастер зарабатывает больше 100 тысяч в месяц (свитеры стоят в среднем по
— Бабушка всегда рада помочь, тем более что я плачу ей за это. Она довольная, говорит: «Я больше не смотрю на цены на таблетки, сразу покупаю», — поделился Сергей. — Да и мама сейчас работает чисто на меня. Для меня это серьезное подспорье, потому что я не собираюсь переходить на машинную вязку — это принципиальный момент. Мои кофты должны быть сделаны руками.
Само название «Спирт.ONE» появилось спонтанно: раньше Сергей покупал белые свитшоты и расписывал их спиртовыми маркерами, делал первые шаги в фешен-индустрии. Запах спирта начал преследовать модника, так и родилось название нового бренда.
Сейчас сделанные Семеновым и его командой вещи активно покупают москвичи и петербуржцы, заказывают нестандартные кофты жители США и Европы — Берлина, Амстердама, Вены. В основном вязание Сергея приходится по вкусу молодым людям от 13 до 35 лет (самому младшему поклоннику пришлось просить деньги у родителей на модную обновку). С момента основания бренда челябинец создал больше 100 дизайнерских кофт.
Планов у Сережи много: он хочет сотрудничать с экспериментальными концепт-сторами, такими как ЦДД (Центральный дом дизайнера в Москве), связать свитер для Алены Швец и попробовать себя в качестве художника.
— Почему нет, я дружу со многими художниками и вижу, что мои работы тоже могут вызывать интерес, — говорит модельер. — У меня есть много эскизов и идей. Надо только всерьез за это взяться.