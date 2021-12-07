«Бабушки будут в шоке»: 20-летний модельер вяжет для звезд, в его свитерах ходят Клава Кока и Сюзанна

— Самое интересное, что всё это происходило как-то очень неформально в директе, — вспоминает Сергей. — Для Клавы Коки заказала свитер ее поклонница, я поначалу даже не знал, что она его отправит певице. Были требования: розовый цвет и три надписи с именем исполнительницы. Это стало челленджем, нужно было разработать годный дизайн. Потом, смотрю, Клава в моей кофте в сторис в Instagram и в TikTok — так приятно! Певица Сюзанна была давно на меня подписана и решила заказать одну из вещей, я ей тоже связал. Позже компания Puma написала в личку, мол, надо перенести стиль с их кроссовок на джемпер. Я согласился, они еще обувь мне потом подарили.