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В Новосибирске закрывается последний магазин «Иль де Ботэ». Кто их заменит?

Российская сеть уступает место французскому бренду

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Старая вывеска почти незаметна на последнем магазине сети в Новосибирске

Старая вывеска почти незаметна на последнем магазине сети в Новосибирске

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В Новосибирске остался единственный магазин «Иль де Ботэ», в последние годы эта сеть неуклонно снижала количество торговых точек, а в ряде российских городов она и вовсе ушла с рынка. С тем, что происходит с некогда одним из крупнейших продавцов косметики и парфюмерии, пытался разобраться обозреватель НГС.

Несмотря на французское название (в переводе «Остров красоты»), сеть Ile de Beaute была создана в России (как, впрочем, и ее конкурент L`Etoile). Первый магазин был открыт еще в 2001 году, компанию основали два российских предпринимателя — Игорь Денисов и Алексей Грибков.

Последний магазин сети всё еще работает на Красном проспекте, но большой вывески на нем уже нет

Последний магазин сети всё еще работает на Красном проспекте, но большой вывески на нем уже нет

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Первые семь лет сеть «Иль де Ботэ» развивалась самостоятельно, но уже в 2008 году создатели компании нашли себе стратегического партнера — французский холдинг LVMH (Louis Vuitton, Moёt, Hennessy), лидера мирового рынка предметов роскоши. Помимо упомянутых в названии брендов холдингу принадлежат такие марки, как Veuve Cliquot, Christian Dior, Fendi, Tag Heuer и т. д. Оборот группы в 2020 году составил 44,7 миллиарда евро. Для сравнения: выручка крупнейшей российской нефтедобывающей компании «Роснефть» в том же году составила порядка 70 миллиардов евро.

Владельцы «Иль де Ботэ» создали с LVMH совместное предприятие, в котором французы получили 45% и опцион (право на покупку по заранее оговоренной цене) на увеличение доли. Уже в 2011 году LVMH получил контроль над «Иль де Ботэ», а в 2016 году консолидировал все 100% кипрской компании Galonta Holdings Ltd., которой принадлежит эта российская сеть, пишет РБК.

Покупатели вряд ли заметят смену вывески, попав в магазин

Покупатели вряд ли заметят смену вывески, попав в магазин

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Непосредственным владельцем «Иль де Ботэ» стала входящая в LVHM компания и одноименная сеть магазинов парфюмерии и косметики Sephora. Это также французская по происхождению сеть, которая была основана в Париже в 1970 году, а в 1997 году приобретена LVHM. Сейчас у нее более чем 2600 магазинов в 26 странах мира.

Sephora присутствует и на российском рынке, один ее магазин даже несколько лет проработал в торговом центре «МЕГА». В Москве сейчас 35 торговых точек этой сети, в Санкт-Петербурге — 6. В Сибири торговые точки Sephora присутствуют уже практически повсеместно (в Томске, Омске, Кемерове, Новокузнецке, Красноярске и Иркутске), последним не охваченным городом остается Новосибирск. Сайт Sephora сейчас открывается сообщением «Sephora — новое имя Иль де Ботэ».

Объявления на дверях новосибирского магазина «Иль де Ботэ»

Объявления на дверях новосибирского магазина «Иль де Ботэ»

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Но это ненадолго. Уже сегодня на дверях единственного оставшегося в городе магазина на Красном проспекте висят объявления, написанные от лица сети Sephora. Прежняя крупная вывеска уже исчезла с магазина, ее заменили совсем небольшие буквы непосредственно над входом (при таком размере вывеску не нужно согласовывать в управлении наружной рекламы мэрии, поскольку название сети магазинов совпадает с названием юридического лица, которое ими управляет).

В сети Sephora получили письменный запрос о сроках закрытия последнего магазина «Иль де Ботэ» (точнее, переименования его в Sephora), но на момент публикации на него не ответили.

Сейчас в Новосибирске основным игроком парфюмерно-косметического рынка в среднеценовой нише можно считать российскую федеральную сеть «Л`Этуаль» (пятнадцать магазинов). У еще одной федеральной российской сети «Рив Гош» в городе четыре магазина. Заметным участником рынка можно считать и сеть из десяти салонов бренда Yves Rocher. У сети «Золотое яблоко» в городе всего один магазин, но она также заметна благодаря размеру и регулярно проводимым акциям.

Что же касается массового сегмента, то здесь самую большую часть рынка контролирует пока «Магнит косметик» (92 магазина), ближайшим его конкурентом остается барнаульский Novex (29 магазинов). Однако уже в ближайшее время у них появится серьезный соперник — группа KDV, которой принадлежит сеть «Ярче!». Там уже набирают персонал в магазины своего нового розничного проекта Hit Super Price.

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косметикапарфюмерияритейл«Иль де Ботэ»
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