В Новосибирске закрывается последний магазин «Иль де Ботэ». Кто их заменит?

В Новосибирске остался единственный магазин «Иль де Ботэ», в последние годы эта сеть неуклонно снижала количество торговых точек, а в ряде российских городов она и вовсе ушла с рынка. С тем, что происходит с некогда одним из крупнейших продавцов косметики и парфюмерии, пытался разобраться обозреватель НГС.
Несмотря на французское название (в переводе «Остров красоты»), сеть Ile de Beaute была создана в России (как, впрочем, и ее конкурент L`Etoile). Первый магазин был открыт еще в 2001 году, компанию основали два российских предпринимателя — Игорь Денисов и Алексей Грибков.
Первые семь лет сеть «Иль де Ботэ» развивалась самостоятельно, но уже в 2008 году создатели компании нашли себе стратегического партнера — французский холдинг LVMH (Louis Vuitton, Moёt, Hennessy), лидера мирового рынка предметов роскоши. Помимо упомянутых в названии брендов холдингу принадлежат такие марки, как Veuve Cliquot, Christian Dior, Fendi, Tag Heuer и
Владельцы «Иль де Ботэ» создали с LVMH совместное предприятие, в котором французы получили 45% и опцион (право на покупку по заранее оговоренной цене) на увеличение доли. Уже в 2011 году LVMH получил контроль над «Иль де Ботэ», а в 2016 году консолидировал все 100% кипрской компании Galonta Holdings Ltd., которой принадлежит эта российская сеть, пишет РБК.
Непосредственным владельцем «Иль де Ботэ» стала входящая в LVHM компания и одноименная сеть магазинов парфюмерии и косметики Sephora. Это также французская по происхождению сеть, которая была основана в Париже в 1970 году, а в 1997 году приобретена LVHM. Сейчас у нее более чем 2600 магазинов в 26 странах мира.
Sephora присутствует и на российском рынке, один ее магазин даже несколько лет проработал в торговом центре «МЕГА». В Москве сейчас 35 торговых точек этой сети, в Санкт-Петербурге — 6. В Сибири торговые точки Sephora присутствуют уже практически повсеместно (в Томске, Омске, Кемерове, Новокузнецке, Красноярске и Иркутске), последним не охваченным городом остается Новосибирск. Сайт Sephora сейчас открывается сообщением «Sephora — новое имя Иль де Ботэ».
Но это ненадолго. Уже сегодня на дверях единственного оставшегося в городе магазина на Красном проспекте висят объявления, написанные от лица сети Sephora. Прежняя крупная вывеска уже исчезла с магазина, ее заменили совсем небольшие буквы непосредственно над входом (при таком размере вывеску не нужно согласовывать в управлении наружной рекламы мэрии, поскольку название сети магазинов совпадает с названием юридического лица, которое ими управляет).
В сети Sephora получили письменный запрос о сроках закрытия последнего магазина «Иль де Ботэ» (точнее, переименования его в Sephora), но на момент публикации на него не ответили.
Сейчас в Новосибирске основным игроком парфюмерно-косметического рынка в среднеценовой нише можно считать российскую федеральную сеть «Л`Этуаль» (пятнадцать магазинов). У еще одной федеральной российской сети «Рив Гош» в городе четыре магазина. Заметным участником рынка можно считать и сеть из десяти салонов бренда Yves Rocher. У сети «Золотое яблоко» в городе всего один магазин, но она также заметна благодаря размеру и регулярно проводимым акциям.
Что же касается массового сегмента, то здесь самую большую часть рынка контролирует пока «Магнит косметик» (92 магазина), ближайшим его конкурентом остается барнаульский Novex (29 магазинов). Однако уже в ближайшее время у них появится серьезный соперник — группа KDV, которой принадлежит сеть «Ярче!». Там уже набирают персонал в магазины своего нового розничного проекта Hit Super Price.