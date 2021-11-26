В Новосибирске закрывается последний магазин «Иль де Ботэ». Кто их заменит?

В Новосибирске остался единственный магазин «Иль де Ботэ», в последние годы эта сеть неуклонно снижала количество торговых точек, а в ряде российских городов она и вовсе ушла с рынка. С тем, что происходит с некогда одним из крупнейших продавцов косметики и парфюмерии, пытался разобраться обозреватель НГС.

Несмотря на французское название (в переводе «Остров красоты»), сеть Ile de Beaute была создана в России (как, впрочем, и ее конкурент L`Etoile). Первый магазин был открыт еще в 2001 году, компанию основали два российских предпринимателя — Игорь Денисов и Алексей Грибков.

