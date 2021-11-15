Названа дата начала работы в Новосибирске спортивного гипермаркета «Декатлон»

Названа окончательная дата открытия в Новосибирске спортивного гипермаркета французской сети «Декатлон». В компании объяснили задержку тем, что здание будущего магазина должно было пройти строгую проверку безопасности.
Гипермаркет сети «Декатлон» (Decathlon) должен открыться для посетителей
Строительство магазина сети «Декатлон» в Новосибирске началось летом 2020 года, и в декабре основные строительные работы были уже завершены. Сначала открытия гипермаркета ждали весной этого года, потом срок сдвинулся на лето, потом в компании стали называть в качестве предполагаемого срока открытия четвертый квартал 2021 года.
— Перед тем как принять акт о передаче, каждый магазин проходит строгую проверку на качество и безопасность, которые должны отвечать европейским и российским стандартам. Чтобы удостовериться, что магазин безопасен и отвечает всем требованиям, нам пришлось перенести открытие, — пояснили в пресс-службе «Декатлона» причины этих переносов.
Новосибирский «Декатлон» представляет собой отдельное здание, стоящее на опорах (нижний уровень занимает парковка), оно построено на островке, который образует улица Фабричная. Общая площадь магазина составит порядка 4000 квадратных метров.
«Декатлон» — французская сеть товаров для спорта и активного отдыха, вместе с сетями Auchan и Leroy Merlin принадлежит семье Мюлье. В России магазины «Декатлон» работают в 24 городах, ближайший к Новосибирску магазин расположен в Томске.
В Новосибирске основным конкурентом «Декатлона» станет российская сеть «Спортмастер», имеющая в городе 9 крупных магазинов.
«Декатлон» не единственный новый игрок, который готовится выйти на новосибирский рынок. Рядом с ТЦ МЕГА уже выросло здание гипермаркета мебели и товаров для дома российской сети Hoff. Компания уже ведет набор сотрудников, открытие магазина должно состояться весной будущего года.