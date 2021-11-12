«ИКЕА» предупредила о повышении цен. А как будет в Новосибирске?

В начале ноября «ИКЕА» заявила о повышении цен на товары из-за проблем с цепочками поставок и роста стоимости сырья. Об этом Financial Times рассказал финансовый директор Inter IKEA (владелец бренда и управляющий франшизой) Мартин ван Дам, однако чуть позже в компании заверили, что в России не планируют поднимать цены. Мы узнали, что будет происходить со стоимостью товаров в Новосибирске.

Как прокомментировал для НГС официальный российский представитель магазина Александр Еремин, сейчас ценовая политика в «ИКЕА» в Новосибирске такая же, как во всей стране.