«ИКЕА» предупредила о повышении цен. А как будет в Новосибирске?

«ИКЕА» не собирается значительно поднимать цены в Новосибирске
В начале ноября «ИКЕА» заявила о повышении цен на товары из-за проблем с цепочками поставок и роста стоимости сырья. Об этом Financial Times рассказал финансовый директор Inter IKEA (владелец бренда и управляющий франшизой) Мартин ван Дам, однако чуть позже в компании заверили, что в России не планируют поднимать цены. Мы узнали, что будет происходить со стоимостью товаров в Новосибирске.
Как прокомментировал для НГС официальный российский представитель магазина Александр Еремин, сейчас ценовая политика в «ИКЕА» в Новосибирске такая же, как во всей стране.
— Мы не планируем значительно повышать цены на товары в ближайшее время, — добавил он.
По словам Александра Еремина, как и большинство других компаний в ритейл-сегменте, «ИКЕА» испытывает логистические трудности, связанные с последствиями пандемии.
— Для того чтобы покупатели всегда имели возможность приобрести доступные товары для дома, мы оптимизируем логистические цепочки, разрабатывая дополнительные возможности для перемещения грузов между странами. Кроме того, сказывается высокая степень локализации: в России она составляет более 50%.
Как объяснил на пресс-конференции
За 2021-й финансовый год IKEA в России увеличила продажи на 31%, в том числе благодаря наращиванию доли онлайн-торговли, сообщила компания. Размер выручки «ИКЕА» не раскрывает.
Доля онлайн-продаж компании в России выросла за год с
Мы рассказывали, как новосибирцы работают в «ИКЕА»: насколько дешевле для них мебель, какие зарплаты и зачем обувь с железом. Директор магазина провел экскурсию по офису и показал то, что не видят обычные посетители.