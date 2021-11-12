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«ИКЕА» предупредила о повышении цен. А как будет в Новосибирске?

Мировой кризис поставок вынуждает ритейлера поднимать цены по всему миру

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«ИКЕА» испытывает логистические трудности, связанные с последствиями пандемии. В России они меньше, потому что 50% товаров производится для «ИКЕА» в нашей стране

«ИКЕА» испытывает логистические трудности, связанные с последствиями пандемии. В России они меньше, потому что 50% товаров производится для «ИКЕА» в нашей стране

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«ИКЕА» не собирается значительно поднимать цены в Новосибирске

В начале ноября «ИКЕА» заявила о повышении цен на товары из-за проблем с цепочками поставок и роста стоимости сырья. Об этом Financial Times рассказал финансовый директор Inter IKEA (владелец бренда и управляющий франшизой) Мартин ван Дам, однако чуть позже в компании заверили, что в России не планируют поднимать цены. Мы узнали, что будет происходить со стоимостью товаров в Новосибирске.

Как прокомментировал для НГС официальный российский представитель магазина Александр Еремин, сейчас ценовая политика в «ИКЕА» в Новосибирске такая же, как во всей стране.

— Мы не планируем значительно повышать цены на товары в ближайшее время, — добавил он.

По словам Александра Еремина, как и большинство других компаний в ритейл-сегменте, «ИКЕА» испытывает логистические трудности, связанные с последствиями пандемии.

— Для того чтобы покупатели всегда имели возможность приобрести доступные товары для дома, мы оптимизируем логистические цепочки, разрабатывая дополнительные возможности для перемещения грузов между странами. Кроме того, сказывается высокая степень локализации: в России она составляет более 50%.

Как объяснил на пресс-конференции 10 ноября гендиректор «IKEA Россия» Понтус Эрнтелл, главная причина возможного повышения цен в других регионах — проблемы с поставками, но в России их можно решить. Например, больше половины товаров для российской IKEA производится внутри страны, а товары из Азии компания перевозит по суше и не зависит от перебоев в перевозках по морю, пишет издание The Bell.

За 2021-й финансовый год IKEA в России увеличила продажи на 31%, в том числе благодаря наращиванию доли онлайн-торговли, сообщила компания. Размер выручки «ИКЕА» не раскрывает.

Доля онлайн-продаж компании в России выросла за год с 11–12% до 20%. В компании ожидают, что в следующем году сегмент продолжит расти до 22–23%. Количество собственных пунктов выдачи сети достигло 12,5 тысячи. Теперь IKEA выдает товары не только через СДЭК и DPD, но и отделения «Почты России» и OZON.

Мы рассказывали, как новосибирцы работают в «ИКЕА»: насколько дешевле для них мебель, какие зарплаты и зачем обувь с железом. Директор магазина провел экскурсию по офису и показал то, что не видят обычные посетители.

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