29 октября пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 70.52
eur 81.84
Тема дняГромкое ДТП с Range Rover и погибшей женщиной
Все новости
Все новости

Цукерберг объявил о смене названия Facebook: теперь компания будет называться Meta

Бизнесмен рассказал об этом на презентации новой метавселенной

244
5Обсудить

Поделиться

Акции компании после переименования пошли вверх

Акции компании после переименования пошли вверх

Поделиться

Марк Цукерберг объявил о смене названия Facebook. Теперь компанияь будет называться Meta.

— С сегодняшнего дня мы будем называться Meta, — цитирует Цукерберга РИА Новости.

Владелец соцсети подчеркнул, что для использования других сервисов Meta пользователям не понадобится Facebook. За первые несколько минут после объявления о переименовании акции бывшего Facebook выросли уже на 3%.

Напомним, в начале октября произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Мы собрали в одном онлайне самое важное о падении Facebook и его сервисов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

FacebookпереименованиеребрендингМарк Цукерберг
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...