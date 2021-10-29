Цукерберг объявил о смене названия Facebook: теперь компания будет называться Meta

Марк Цукерберг объявил о смене названия Facebook. Теперь компанияь будет называться Meta.
— С сегодняшнего дня мы будем называться Meta, — цитирует Цукерберга РИА Новости.
Владелец соцсети подчеркнул, что для использования других сервисов Meta пользователям не понадобится Facebook. За первые несколько минут после объявления о переименовании акции бывшего Facebook выросли уже на 3%.
Напомним, в начале октября произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Мы собрали в одном онлайне самое важное о падении Facebook и его сервисов.