«Перечисляли зарплату на карточку, а потом объявили, что это я брал в долг». Как работает новая схема развода на деньги

«Нужно было организовать бизнес с нуля»

Рустам вместе с компаньоном открыли свою юридическую компанию в 2014 году. Тогда, семь-восемь лет назад, процветали негосударственные пенсионные фонды и была популярна идея пенсионной реформы.

Екатеринбуржец Олег Абакумов представлял по доверенности два крупных негосударственных пенсионных фонда. Рустаму его посоветовал один хороший знакомый, и стороны заключили договор о сотрудничестве.

— У него была компания — юрлицо, и у меня — юрлицо. Договорились, что мы будем поставлять ему договоры от физлиц о переводе накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд, — рассказывает Рустам. — За каждый договор он платил нам фиксированный гонорар — 2800 рублей. Из них 80–90% шло на содержание фирмы: хозрасходы, аренду офиса, зарплаты сотрудникам. Развивать бизнес дальше в каком-либо направлении было невозможно.



Рустам Сахиуллин рассказывает, что в какой-то момент партнер, на которого они работали, из сочувствия предложил им схему так называемой оптимизации налогов. Если по-простому — ухода от части налогов.