«Я опередил и взял»: в Новосибирске нашлись первые покупатели iPhone13 — они выкладывают по 100 тысяч за новую модель

Мы попросили подписчиков в нашем «Инстаграме» рассказать, кто из них уже успел приобрести новую модель гаджета.

— Не нужен мне телефон за такие деньги, — пишет подписчик.

— Лет через 10 накоплю, — отмечает другая подписчица.

— Ничем не отличается от 12-ого, не вижу смысла переходить, — считает ещё один читатель.

— Валенки надо, — рассказала о своих приоритетах одна из подписчиц

Зато один из наших читателей Дмитрий подтвердил, что сделал покупку. Мужчина работает в музыкальной сфере и исполняет рэп на английском языке

— Такого, чтобы я охотился на айфон — не было. Просто знал, что сегодня выходит телефон в продажу. Приехал в магазин глянуть, есть ли у нас в наличии или нет. Оставался последний в темном цвете, и в момент покупки кто-то его добавил в онлайн-корзину и пытался купить, но я опередил и взял. За сегодня, говорят, 15 человек только купили, — рассказал Дмитрий.