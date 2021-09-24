«Я опередил и взял»: в Новосибирске нашлись первые покупатели iPhone13 — они выкладывают по 100 тысяч за новую модель

Новосибирцы начали скупать новые айфоны
В Новосибирске появились первые покупатели новых «Айфонов», телефоны появился в продаже сегодня, 24 сентября.
По данным на сайте Apple, цены на iPhone 13 варьируются от 69 990 до 99 990 рублей в зависимости от объема памяти, на iPhone 13 Pro — от 99 990 до 149 990 рублей. А на iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей до 159 990 рублей. В конце августа Новосибирскстат публиковал обновленные данные по зарплатам жителей Новосибирской области. Средняя сумма, которую в месяц получают новосибирцы, конечно, выросла по сравнению с концом 2019 года, но ее всё-таки не хватит на целый айфон — только на его половину. Зарплата составила 48 тысяч 261 рубль.
Мы попросили подписчиков в нашем «Инстаграме» рассказать, кто из них уже успел приобрести новую модель гаджета.
— Не нужен мне телефон за такие деньги, — пишет подписчик.
— Лет через 10 накоплю, — отмечает другая подписчица.
— Ничем не отличается от 12-ого, не вижу смысла переходить, — считает ещё один читатель.
— Валенки надо, — рассказала о своих приоритетах одна из подписчиц
Зато один из наших читателей Дмитрий подтвердил, что сделал покупку. Мужчина работает в музыкальной сфере и исполняет рэп на английском языке
— Такого, чтобы я охотился на айфон — не было. Просто знал, что сегодня выходит телефон в продажу. Приехал в магазин глянуть, есть ли у нас в наличии или нет. Оставался последний в темном цвете, и в момент покупки кто-то его добавил в онлайн-корзину и пытался купить, но я опередил и взял. За сегодня, говорят, 15 человек только купили, — рассказал Дмитрий.
Светлана тоже приобрела новую модель гаджета — Iphone 13 pro max на 1 ТБ небесно-голубого цвета (цена 159 тысяч рублей), но ждать телефон придется до 8 недель.
— Я работаю в нотариате. Это подарок от мамы мне на день рождения. Сама бы я вряд ли выделила бы такую сумму на телефон. Либо выбрала бы не «макс» и не 1 ТБ. Про сроки ничего не объяснили, так как я оформляла через сайт покупку, — объясняет Светлана.
Светлана рассказывает, что начала с четвертого «Айфона», и по сей день пользуется телефонами фирмы Apple. Сейчас у нее Iphone 11 pro max.
Игорь заказывает себе новую модель «Айфона» каждую осень. Он работает в оптово-розничной компании. Игорь заказал Iphone 13 pro max на 256 ГБ небесно-голубого цвета.
— Сейчас у меня предыдущая модель. Примерные сроки доставки с 15 по 22 октября. Но как правило приходит раньше. Старые телефоны я отдаю в основном маме. А мама в свою очередь другим родственникам, но в основном внукам. Жена, к сожалению, фанат Samsung, — говорит читатель Игорь.
В середине сентября Компания Apple провела традиционную осеннюю презентацию своих новинок, на которой показала новый, уже тринадцатый по счету iPhone. Дисплеи на iPhone 13 и iPhone 13 mini стали на 28% ярче. У 13-го плоские края, Ceramic Shield, водонепроницаемость. Прямо в начинке телефона новый 15-й бионик, который даст машинное обучение, обработку фотографий без потребностей в облаке. В видео появится функция «Кинематографический режим» с возможностью переключения фокуса. Объемы памяти удвоили — 128 гигабайт, 256 гигабайт и 512 гигабайт.
В прошлом году новая модель «Айфона» вышла в конце октября. Производитель выпустил модели без зарядки и наушников в комплекте.