Apple показала новый iPhone. Ему укоротили «челку» и сделали камеру с киноэффектами

Компания Apple проводит традиционную осеннюю презентацию своих новинок, на которой показала новый, уже тринадцатый по счету iPhone. Если вы проспали шоу Тима Кука и его коллег, рассказываем и показываем обо всем подробно.

Дисплеи на iPhone 13 и iPhone 13 mini стали на 28% ярче. У 13-го плоские края, Ceramic Shild, водонепроницаемость. Прямо в начинке телефона новый 15-й бионик, который даст машинное обучение, обработку фотографий без потребностей в облаке. В видео появится функция «Кинематографический режим» с возможностью переключения фокуса. Объемы памяти удвоили — 128 гигабайт, 256 гигабайт и 512 гигабайт.