Apple показала новый iPhone. Ему укоротили «челку» и сделали камеру с киноэффектами

Компания Apple проводит традиционную осеннюю презентацию своих новинок, на которой показала новый, уже тринадцатый по счету iPhone. Если вы проспали шоу Тима Кука и его коллег, рассказываем и показываем обо всем подробно.
Дисплеи на iPhone 13 и iPhone 13 mini стали на 28% ярче. У 13-го плоские края, Ceramic Shild, водонепроницаемость. Прямо в начинке телефона новый 15-й бионик, который даст машинное обучение, обработку фотографий без потребностей в облаке. В видео появится функция «Кинематографический режим» с возможностью переключения фокуса. Объемы памяти удвоили — 128 гигабайт, 256 гигабайт и 512 гигабайт.
Батарея нового mini будет работать на полтора часа дольше, цена вопроса — «всего» 699 долларов. За большого брата придется отдать на сотню больше.
Среди новых гаджетов — iPadOS с процессором A13 Bionic и функцией «В центре внимания», которая следит за положением человека в кадре во время видеозвонков, iPad mini с USB-разъемом и экраном 8,3 дюйма, который, по словам Тима Кука, поместится в карман халата врача. Apple Watch с полноценной клавиатурой и Т9 и более быстрой зарядкой.
А вот еще обновления линейки Pro.
Телефотокамера 77 мм с трехкратным оптическим зумом, можно увеличивать изображение в шесть раз, делать яркие и четкие снимки со всеми деталями. На всех камерах работает ночной режим съемки.
iPhone 13 Pro держит батарею на 1,5 часа дольше, чем 12 Pro. А iPhone 13 Pro Max — на 2,5 часа дольше 12 Pro Max. Цена новых Pro — 999 долларов маленький, 1099 — большой.
Новость дополняется