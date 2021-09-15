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Apple показала новый iPhone. Ему укоротили «челку» и сделали камеру с киноэффектами

Показываем все «яблочные» новинки и рассказываем, сколько они стоят

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Новые iPhone теперь водонепроницаемые и дольше держат батарею

Новые iPhone теперь водонепроницаемые и дольше держат батарею

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Компания Apple проводит традиционную осеннюю презентацию своих новинок, на которой показала новый, уже тринадцатый по счету iPhone. Если вы проспали шоу Тима Кука и его коллег, рассказываем и показываем обо всем подробно.

Дисплеи на iPhone 13 и iPhone 13 mini стали на 28% ярче. У 13-го плоские края, Ceramic Shild, водонепроницаемость. Прямо в начинке телефона новый 15-й бионик, который даст машинное обучение, обработку фотографий без потребностей в облаке. В видео появится функция «Кинематографический режим» с возможностью переключения фокуса. Объемы памяти удвоили — 128 гигабайт, 256 гигабайт и 512 гигабайт.

Новый iPhone будет в пяти цветах

Новый iPhone будет в пяти цветах

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«Челка» в верхней части экрана стала чуть меньше

«Челка» в верхней части экрана стала чуть меньше

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Коротко обо всех характеристиках смартфона

Коротко обо всех характеристиках смартфона

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Фокус в камере сам переключается на более близкие предметы и следит за движением человека в кадре, но его можно переключать и вручную. Кинематографический режим будет работать даже на фронталке

Фокус в камере сам переключается на более близкие предметы и следит за движением человека в кадре, но его можно переключать и вручную. Кинематографический режим будет работать даже на фронталке

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Батарея нового mini будет работать на полтора часа дольше, цена вопроса — «всего» 699 долларов. За большого брата придется отдать на сотню больше.

Среди новых гаджетов — iPadOS с процессором A13 Bionic и функцией «В центре внимания», которая следит за положением человека в кадре во время видеозвонков, iPad mini с USB-разъемом и экраном 8,3 дюйма, который, по словам Тима Кука, поместится в карман халата врача. Apple Watch с полноценной клавиатурой и Т9 и более быстрой зарядкой.

Линейка iPad. Стоить новые пленшеты будут 399 долларов и 299 долларов

Линейка iPad. Стоить новые пленшеты будут 399 долларов и 299 долларов

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iPad mini (теперь без кнопки). Будет поддерживать 5G и на нем можно играть в видеоигры онлайн. Цена вопроса — 499 долларов

iPad mini (теперь без кнопки). Будет поддерживать 5G и на нем можно играть в видеоигры онлайн. Цена вопроса — 499 долларов

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Новые часы: экран стал чуть больше, рамки — поменьше, размеры остались прежними. Разбег цен — от 199 до 399 долларов

Новые часы: экран стал чуть больше, рамки — поменьше, размеры остались прежними. Разбег цен — от 199 до 399 долларов

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А вот еще обновления линейки Pro.

Мечта девочек — лазурный iPhone Pro с тремя камерами. Доступен режим макросъемки. Телефотокамера 77 мм с трехкратным оптическим зумом, можно увеличивать изображение в шесть раз, делать яркие и четкие снимки со всеми деталями. На всех камерах работает ночной режим съемки

Мечта девочек — лазурный iPhone Pro с тремя камерами. Доступен режим макросъемки. Телефотокамера 77 мм с трехкратным оптическим зумом, можно увеличивать изображение в шесть раз, делать яркие и четкие снимки со всеми деталями. На всех камерах работает ночной режим съемки

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Телефотокамера 77 мм с трехкратным оптическим зумом, можно увеличивать изображение в шесть раз, делать яркие и четкие снимки со всеми деталями. На всех камерах работает ночной режим съемки.

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Такие же есть в золотом, сером и темно-сером оттенке

Такие же есть в золотом, сером и темно-сером оттенке

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iPhone 13 Pro держит батарею на 1,5 часа дольше, чем 12 Pro. А iPhone 13 Pro Max — на 2,5 часа дольше 12 Pro Max. Цена новых Pro — 999 долларов маленький, 1099 — большой.

Новость дополняется

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