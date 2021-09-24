«Лента» открывает в Новосибирске магазины нового формата

Сеть «Лента» готовится открыть в Новосибирске магазин нового для себя формата — «Мини Лента». Первые точки появятся в удаленных районах или вовсе в пригороде, но это только начало. В стратегии компании говорится, что основной упор в ближайшее время будет сделан на развитии сетей магазинов малых форматов. «Лента» не одна, уменьшенный вариант торговых точек опробовала не так давно и «Пятерочка». Но в этом жанре в регионе уже есть свои конкуренты.



Первые магазины формата «Мини Лента» появятся в городе Обь, Пашино, Краснообске, поселке Озерный, а также на улицах Ельцовская, Глинки и Титова. В эти точки уже ведется набор персонала. Первые магазины должны открыться уже этой осенью, говорят в новосибирском подразделении «Ленты». В пресс-службе в головном офисе компании на запрос НГС не ответили.

