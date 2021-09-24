«Лента» открывает в Новосибирске магазины нового формата

Сеть «Лента» готовится открыть в Новосибирске магазин нового для себя формата — «Мини Лента». Первые точки появятся в удаленных районах или вовсе в пригороде, но это только начало. В стратегии компании говорится, что основной упор в ближайшее время будет сделан на развитии сетей магазинов малых форматов. «Лента» не одна, уменьшенный вариант торговых точек опробовала не так давно и «Пятерочка». Но в этом жанре в регионе уже есть свои конкуренты.
Первые магазины формата «Мини Лента» появятся в городе Обь, Пашино, Краснообске, поселке Озерный, а также на улицах Ельцовская, Глинки и Титова. В эти точки уже ведется набор персонала. Первые магазины должны открыться уже этой осенью, говорят в новосибирском подразделении «Ленты». В пресс-службе в головном офисе компании на запрос НГС не ответили.
«Мини Лента» — новый проект ритейлера, первый магазин открылся в этом году в Подмосковье в Сергиевом Посаде. Это магазины площадью от 200 кв. метров с куда более скромным, чем у супермаркетов, выбором товаров. Основу ассортимента составляют продукты собственных торговых марок «Ленты» и товары популярных брендов. В этих торговых точках можно будет заказать кофе на вынос, а также оплатить покупки самостоятельно — в уже работающих магазинах присутствуют терминалы оплаты.
«Мини Лента» не просто эксперимент. В новой стратегии компании, которая была обнародована весной этого года, говорится, что основная часть новых торговых точек, которые «Лента» собирается открыть в этом году, будет приходиться именно на супермаркеты и магазины «у дома» (то есть «Мини Ленту»).
Сегодня, по данным сайта «Ленты», у компании уже работает 15 магазинов формата «мини» в Москве и Московской области и 19 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, причем в обоих регионах уже указаны порядка двух десятков адресов, где новые магазины должны появиться в ближайшем будущем.
Диверсификация форматов — обычное явление как на российском, так и на мировом рынках. Так, у крупнейшего ритейлера Европы — французского Carrefour — под этим брендом работают как гипермаркеты, так и совсем небольшие магазинчики площадью 100–200 кв. метров. У владельцев «Пятерочки» X5 Retail Group есть сети «Перекресток» (более крупные супермаркеты) и гипермаркеты «Карусель», а в конце прошлого года компания начала открывать еще и дискаунтеры «Чижик» (в Сибири их пока нет).
А в этом году «Пятерочка» начала тестировать еще один тип магазинов под названием #налету — это совсем маленькие торговые точки с минимумом повседневных продуктов, автоматической кофейной машиной, а также зоной, где можно перекусить, и туалетом. Кассиров в таких точках не будет, их место займут терминалы самообслуживания. Работники магазина будут только помогать рассчитаться тем, у кого возникнут затруднения, занимаясь в остальное время другими делами. Пока единственная торговая точка работает в Москве, в районе метро ЦСКА.
Уменьшение формата магазина существенно расширяет спектр возможных площадок, в которых такую торговую точку можно разместить. Для гипермаркета нужно строить отдельное здание, супермаркету хватит достаточно просторного помещения жилого дома, а магазину площадью 150–200 квадратных метров и вовсе хватит площади пары выведенных из жилого фонда квартир на первом этаже. Пионером здесь выступает сибирская сеть «Ярче!», которая сейчас занимает в Новосибирске уже третье место по количеству торговых точек (больше только у «Марии-Ра» и «Пятерочки»).
У «Ленты» сейчас в Новосибирске семь гипермаркетов и 24 супермаркета. В январе этого года компания открыла на Курчатова еще и экспериментальный дискаунтер 365+, однако эксперимент этот дальнейшего развития пока не получил.