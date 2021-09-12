Когда женщина вышла из банка и написала «сотрудникам службы безопасности», что кредит получен, ей тут же позвонил «сотрудник полиции», живо интересовавшийся, нет ли чего подозрительного. Он успокоил, что им уже переданы записи с камер и сейчас они их отсматривают.



— Вот тут первый раз у меня появилось чувство, что меня где-то обманули, — рассказывает наша героиня. — Но номер действительно принадлежал ГУ МВД России по Волгоградской области, и я расслабилась. Следом звонит «сотрудник банка» и говорит, что теперь я должна досрочно погасить кредит. Для этого мне нужен телефон с возможностью проведения бесконтактных платежей. И он отправил меня в ближайший магазин, где я этот телефон могла бы купить. Взамен банк мне якобы выдаст три процента компенсации, а телефон я потом могу оставить себе.



Женщина вспомнила, что у ее бывшего супруга есть телефон с такой функцией. Но позвонить ему не смогла. Просто не дали.



— При этом «сотрудник банка» уверял, что через кассу банка погашать кредит вообще не вариант — деньги поступят на расчетный счет только через три дня, — продолжает Светлана. — Оставалось якобы два варианта: либо переводить на указанные «сотрудником банка» телефонные номера, либо переводить через банкоматы. Пока ехала до точки, где продают телефоны, мне продолжали сыпаться инструкции. В итоге я подошла к банкомату «Тинькофф».

По словам Светланы, именно в этот момент нажим со стороны мошенников на нее достиг максимума. В короткий срок на нее вывалили кучу информации. И что все лимиты сняты, что сумму надо «раздробить», что на звонки с других номеров отвечать нельзя, что нельзя даже делать попытку блокировать кредитку — злоумышленники якобы знают кодовое слово. Единственное спасение, к которому принуждали Светлану, — «раздробить» общую сумму и перевести на названные ей счета.

— Мне даже в голову не могло прийти, что деньги на кредитке до того времени, как я их сняла, — деньги банка, — говорит Светлана. — Я могла просто ее порезать — и всё. Никто бы ничего не сделал. И даже когда мне не смогли назвать размер комиссии за снятие наличных, а сразу начали подбирать сумму, я тоже не подумала, что меня обманывают. И как только деньги были переведены, «сотрудник банка» сказал, что завтра он позвонит и озвучит новые инструкции — как подъехать в отделение банка и получить документы о погашении кредита. Напоследок он советовал не заходить в личный кабинет онлайн-банка, утверждая, что там проводятся технические работы. Больше я его не слышала.