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Закроют ли «Ашан» в Новосибирске? Рассказываем, что происходит с сетью гипермаркетов по всей России

За полгода сеть закрыла треть магазинов в стране

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В Новосибирске работают три гипермаркета «Ашан» и «Ашан Сити»

В Новосибирске работают три гипермаркета «Ашан» и «Ашан Сити»

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«Ашан» массово закрывает гипермаркеты по всей России

За первое полугодие французская сеть «Ашан» закрыла 17 магазинов в России (треть от общего числа гипермаркетов), пишет РБК. В Новосибирске сейчас работают три гипермаркета «Ашан» и «Ашан Сити»: в «МЕГЕ», в ТРЦ «Сибирский молл» и «Голден парке». Мы узнали, грозит ли им закрытие.

Гендиректор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович связал закрытие 17 магазинов в России «с неудовлетворительными результатами их работы».

— Компания не планирует сокращать торговые площади в Новосибирске, действующие магазины продолжают работу в штатном режиме, — кратко прокомментировал он.

В 2021 году «Ашан Ритейл Россия», по его словам, вернулись к формату дискаунтера, сейчас они инвестируют в клиентский сервис и диджитал — и в следующие полгода ожидают позитивных результатов. Также Иван Мартинович поделился планами по открытию нового супермаркета — в подмосковном Дедовске.

Как писал ранее обозреватель НГС, французская сеть «Ашан» так и не получила большого развития в Новосибирске. Кроме гипермаркета в «МЕГЕ», французы открыли магазин поменьше в удаленном ТРЦ «Голден парк», а потом воспользовались разорением столичного «Мосмарта», чтобы занять его место в «Сибирском молле». Но на этом пока всё закончилось: компания не хотела заниматься самостоятельным строительством, а других свободных площадок в городе не нашлось. Для сравнения: у сети «Лента» сегодня в Новосибирске восемь гипермаркетов, не говоря уже об огромном количестве сетевых магазинов поменьше.

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