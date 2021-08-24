Репортаж с секретного производства: где печатают деньги России

«Я что, печатаю деньги?» — говорим мы иногда, если ребенок канючит о покупке двадцатой машинки или резко увеличиваются счета за коммуналку. Сотрудники Пермской печатной фабрики Гознака такой аргумент использовать не могут, даже если очень сильно чем-то возмущены. Просто они действительно печатают деньги. Много денег.
Как это происходит, 59.RU посмотрел во время экскурсии по предприятию, которую для нас провел директор Пермской печатной фабрики — филиала акционерного общества «Гознак» Виктор Осетров.
АО «Гознак» — стратегическое предприятие, 100% акций которого принадлежит РФ. В структуру Гознака входят Санкт-Петербургский и Московский монетные дворы, Санкт-Петербургская и Краснокамская бумажные фабрики, Московская типография и НИИ, а также две печатные фабрики — Московская и Пермская. Бумажные деньги печатают только на двух последних предприятиях, то есть в Москве и Перми.
Пермская фабрика — самый большой филиал Гознака по числу работников. Здесь трудятся 1600 человек. Многие из них при приеме на работу подписывали специальное приложение к трудовому договору — о том, что имеют допуск к гостайне и обязуются ее не разглашать. Некоторые особенности и хитрости производства денег ни в коем случае не должны узнать фальшивомонетчики и конкуренты из других стран.
До середины 2000-х все цеха фабрики располагались в корпусах 1964 года постройки. Но пятнадцать лет назад возвели новый корпус, и основное производство перевели туда.
— С 1964 года многое поменялось. Сейчас другие требования, технологии, даже подходы, — говорит Виктор Осетров. — Так, в новом корпусе спроектирована специальная система кондиционирования. В старом такого нет, а для нас это краеугольный камень. Потому что работаем с бумагой и красками, а они подвержены изменениям при повышении температуры или влажности. Если не соблюдать требования, это может отразиться на качестве продукции.
Купюры «раскрашивают» в несколько этапов. Сначала это просто пачка (правда, очень большая) белой бумаги, которую загружают в машину. Бумага специальная, денежная, устойчивая к разным повреждениям: банкноты не должны рассыпаться от частого сгибания или рваться, если их потянуть. Она уже с защитными волокнами и водяными знаками. В России такую производят только на Гознаке — на бумажных фабриках в Санкт-Петербурге и Краснокамске. Пермская печатная фабрика в основном работает на краснокамской бумаге.
На краю каждого листа — свой штрих-код. Это своеобразный внутренний документ: к нему привязывают информацию о том, кто и когда производил операции с листом. Если позже на каком-то этапе выявят дефекты, всегда можно поднять данные и отловить, когда именно возникла ошибка.
Сначала на белые листы наносят краски. Печать идет сразу с двух сторон, причем так, чтобы рисунки «с лица» и на изнанке соответствовали друг другу. Никаких обрезанных цифр или изображений! Первая машина дает до семнадцати оттенков, вторая — еще двадцать.
Идеальной четкости картинки и полного соответствия образцу помогает добиться орловская печать.
Орловская печать — способ высокоточной многокрасочной печати в один прогон. В отличие от офсетной (когда каждый цвет наносят отдельно и потому возможны наложения красок друг на друга), орловская печать идет с одной сборной формы. За один прогон на лист накладывают сразу несколько красок без смещений и наложений. Способ изобрел в конце XIX века Иван Орлов, сотрудник Экспедиции заготовления государственных бумаг (так раньше называли Гознак). Сегодня абсолютное большинство банкнот во всем мире печатают на оборудовании, работающем по принципу орловской печати.
Помимо ручного, на фабрике есть и машинный контроль. Если говорить точнее, здесь действует автоматизированная система сплошного контроля качества продукции. Один из пунктов — проверка отпечатанных листов на АРМ-корректоре. Этот аппарат совместно разработали Гознак и компания «БИС» из Екатеринбурга.
На участке второго окрашивания методом орловской печати производят еще одну операцию — 2D-ирисовую печать, благодаря которой получается муаровый эффект. Звучит загадочно, но речь просто о плавном перетекании одного цвета в другой.
Ирисовый способ — печать несколькими красками одновременно из одного лотка, разделенного перегородками. Iris в переводе с греческого — «радуга», поэтому такую печать еще называют радужной. Способ также изобрел в конце XIX века Иван Орлов. 2D-Iris — современный вариант такой печати, при котором переход цветов виден не в одном направлении, а в рамках полной окружности.
Муар — один из защитных признаков, который отличает настоящие банкноты от поддельных. Заметить его можно без специального оборудования. Эффект возникает, если хотя бы чуть-чуть изменить угол зрения. Просто пошевелите купюру в руке и увидите, как цвет длинного блока становится другим.
После добавления муара отпечатанные листы проверяет машина и — выборочно — человек. Как и на первом этапе, оператор сопоставляет все элементы на отпечатанных листах с образцами.
Затем купюрам добавляют еще одну степень защиты — рельефные элементы. То есть те, что можно почувствовать на ощупь. Их создают на металлографе методом глубокой печати (упрощенно говоря, рисунок под давлением пресса переводится на бумагу). В отличие от предыдущих этапов, оригинальные штемпели для этой печати создают методом гравировки. Отпечатанные таким образом знаки состоят из множества линий, что можно увидеть через лупу. Это тоже защитный признак.
Рельефные элементы есть на всех российских банкнотах, и особенно хорошо ощущаются на новых дензнаках. На сторублевой купюре — это метка для людей с ослабленным зрением возле левого нижнего числа и текст «Билет Банка России» сверху. На пятитысячной имеются эти же признаки, а также рельефом выделены тонкие штрихи по краям банкноты, крупная надпись «5000» сверху и надпись «пять тысяч рублей» внизу.
Следующий защитный признак — микроперфорация. С помощью лазера на купюрах выжигают номинал или, при необходимости, какую-то аббревиатуру. Увидеть можно на просвет. У сторублевой купюры, к примеру, перфорированная цифра «100» находится в районе голов коней (или слева от театра, если смотреть на банкноту с другой стороны).
Для банкнот достоинством от 1000 рублей и выше добавляют еще одну степень защиты — методом трафаретной печати (продавливанием через сетчатый трафарет) наносят магнитные краски. Причем особенные — цветопеременные. При изменении угла зрения они дают эффект перемещения яркой блестящей горизонтальной полосы. На пятитысячной купюре таким образом выделен герб Хабаровска: немного наклоните банкноту и увидите, как по нему побежит полоса.
В последнюю очередь купюры нумеруют и лакируют — обе операции выполняет одна машина. Серия (из двух букв) и номер (из семи цифр) на каждой банкноте нанесены дважды. Причем на дензнаках номиналом 1000 рублей и 5000 рублей высота цифр левого серийного номера плавно увеличивается слева направо.
— Лакирование применяют для банкнот небольшого номинала, то есть наиболее ходовых, — поясняет Виктор Осетров. — Оно повышает износостойкость купюр, в результате они дольше служат.
После каждого этапа работы будущие деньги отправляют на склад — вылежаться. Этого требует технологический процесс. Нельзя пройти через все машины за один день: краска поплывет, бумага пойдет волнами. Поэтому полуфабрикаты некоторое время «отдыхают». Срок такого перерыва зависит от вида операции. К примеру, после металлографского участка листы вылеживаются трое суток. Это нужно, чтобы краска закрепилась на бумаге и при следующих операциях не стерлась и не полиняла.
Склад автоматизирован и практически полностью работает без участия людей. Автоматические штабелеры загружают паллеты с купюрами разной стадии готовности, и на складе те распределяются по стеллажам. Каждая паллета чипирована, поэтому легко проверить, что именно на ней находится, когда груз поступил на склад и так далее. Маршрут задает оператор: перемещение паллет идет по его команде. Проверить листы на паллетах тоже просто: помогают штрих-коды, о которых мы упоминали выше.
Финишная стадия изготовления банкнот — резка, контроль качества и упаковка. На этом участке листы разрезают на купюры и пропускают через систему контроля — с помощью датчиков еще раз проверяют, чтобы все признаки соответствовали образцу. Причем смотрят не какую-то часть партии, а все банкноты. Затем упаковывают: собирают по сто экземпляров и из них составляют пачки по тысяче купюр.
Готовые пачки паллетами увозят на склад, откуда позже отправляют в Банк России. В целом на печать одной партии уходит около месяца.
— Печать банкнот — это завершающий этап работы, которую проводит коллектив Гознака в целом, — уточняет Виктор Осетров. — Сначала идут разработка дизайна и защитного комплекса. По большому счету, каждая банкнота — это своего рода произведение искусства, куда вложен труд большого количества людей. При этом даже на последнем этапе это еще не деньги, а продукция. Работники говорят: «Производим бумагу», они не называют отпечатанные банкноты деньгами. Те станут платежным средством, когда их официально выпустит в обращение ЦБ.
«Только что отпечатанные банкноты еще не являются деньгами, — поясняет управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Это всего лишь полиграфические изделия, выполненные по сложной технологии. В профессиональной среде их даже не называют наличными деньгами, а говорят «денежные знаки». Изготовленные денежные знаки поступают в Банк России, развозятся по регионам и хранятся в резервных фондах. И всё еще не являются деньгами. Чтобы вступить в экономическую жизнь, банкноты должны быть выпущены в обращение (эмитированы). Они должны покинуть Банк России, стать его обязательствами и учитываться в этом качестве в бухгалтерском балансе. Только с этого момента денежные знаки превращаются в полноценные наличные деньги, могут участвовать в расчетах и использоваться для накопления».
Пермская фабрика печатает банкноты и для других государств: не у каждой страны есть свое производство. Кроме того, в Перми печатают акцизные и почтовые марки, паспорта и другие документы.
Производство государственно важное. Поэтому фабрика ни на один день не прекращала работу даже во время масштабного локдауна в прошлом году, когда многие предприятия страны «замирали» из-за коронавируса. И, предполагая вопрос читателя про возможность вынести отсюда деньги: сотрудники редакции в списке проносимого на предприятие указывали даже карты памяти и шнуры, с безопасностью здесь всё очень строго. Да и — вспомним комментарий Банка России, — смысла в этом нет, напечатанное — еще не деньги.
Из истории: как в Перми появилась своя фабрика Гознака
Историю пермской фабрики Гознака официально ведут с июля 1964 года, когда министр финансов СССР подписал приказ о ее основании. Но выпуск денег и ценных бумаг в Прикамье начался гораздо раньше.
В августе 1919 года на Урале учредили филиальное отделение Управления заготовления государственных знаков (Гознак) — так стали называть Экспедицию заготовления государственных бумаг. В Пермь на Уральскую печатную фабрику перевели часть оборудования и рабочих из Москвы, Петрограда и Пензы. Производство размещали в одном из корпусов нынешнего ЗиДа, то есть завода имени Дзержинского. Уральская печатная фабрика Гознака в Перми работала до 1922 года. После этого производство Гознака сосредоточилось в Москве и Петрограде.
Новым этапом стало строительство бумажной фабрики Гознака в Краснокамске — она начала работать в 1937 году. Именно здесь летом 1941 года разместили эвакуированное с московской печатной фабрики Гознака оборудование. Сюда же на время войны переехали столичные сотрудники. В Прикамье вновь начали печатать деньги. С мая 1942 года предприятие официально стало называться Краснокамской печатной фабрикой Гознака.
В 1957 году для фабрики начали строить новое здание и выбрали для этого не Краснокамск, а Пермь из-за удобства площадки: неподалеку от железнодорожной станции Пермь II и рядом с Казанским трактом (сегодня — шоссе Космонавтов).
15 июля 1964 года начала работу Пермская печатная фабрика Гознака. В разные годы здесь выпускали не только деньги, но и почтовые марки, открытки, конверты, лотерейные билеты и многое другое. Предприятие и сегодня входит в объединение Гознака, являясь самым молодым филиалом.