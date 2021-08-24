Репортаж с секретного производства: где печатают деньги России

АО «Гознак» — стратегическое предприятие, 100% акций которого принадлежит РФ. В структуру Гознака входят Санкт-Петербургский и Московский монетные дворы, Санкт-Петербургская и Краснокамская бумажные фабрики, Московская типография и НИИ, а также две печатные фабрики — Московская и Пермская. Бумажные деньги печатают только на двух последних предприятиях, то есть в Москве и Перми.

Пермская фабрика — самый большой филиал Гознака по числу работников. Здесь трудятся 1600 человек. Многие из них при приеме на работу подписывали специальное приложение к трудовому договору — о том, что имеют допуск к гостайне и обязуются ее не разглашать. Некоторые особенности и хитрости производства денег ни в коем случае не должны узнать фальшивомонетчики и конкуренты из других стран.

До середины 2000-х все цеха фабрики располагались в корпусах 1964 года постройки. Но пятнадцать лет назад возвели новый корпус, и основное производство перевели туда.

— С 1964 года многое поменялось. Сейчас другие требования, технологии, даже подходы, — говорит Виктор Осетров. — Так, в новом корпусе спроектирована специальная система кондиционирования. В старом такого нет, а для нас это краеугольный камень. Потому что работаем с бумагой и красками, а они подвержены изменениям при повышении температуры или влажности. Если не соблюдать требования, это может отразиться на качестве продукции.