Новосибирская компания попросила в суде привлечь к ответственности экс-губернатора Василия Юрченко

Компания «УниверсалСтройИнвест» подала ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Фирма сделала это в рамках дела о банкротстве ООО НПО «Сибсельмаш».
По данным сервиса «Контур.Фокус», Василий Юрченко занял пост генерального директора «Сибсельмаша» в 2002 году. С 2012 года компания находится в стадии ликвидации. По состоянию на 2013 год, 100% фирмы принадлежали госкорпорации «Ростехнологии».
Заявление поступило в Арбитражный суд Новосибирской области. Кроме Василия Юрченко «УниверсалСтройИнвест» хочет привлечь к ответственности Геннадия Гребенщикова, Александра Лютого, Александра Полякова и Сергея Галандина.
Геннадий Гребенщиков с 2010 года занимал должность гендиректора «Сибсельмаша». Также он возглавлял «Юргинский машзавод», который в 2020 году признали банкротом. Александр Лютый был конкурсным управляющим «Сибсельмаша», Александр Поляков возглавил компанию в 2014 году. На данный момент конкурсный управляющий «Сибсельмаша» — Сергей Галандин.
ООО «УниверсалСтройИнвест» было образовано в 2005 году. Информация об этом содержится в сервисе «Контур.Фокус». 99% фирмы принадлежат Петру Чертулину, который является учредителем ООО ТД «Сибмаш», ООО «Металл-проект», ООО «Гормаш». Эти фирмы занимаются оптовой торговлей, производством электропечей и грузоподъемного оборудования. 1% принадлежит Олегу Утиралову, который также выступает участником ООО СКБ «Сибэлектротерм» и ООО ТД «Сибмаш».
В определении суда об иске «УниверсалСтройИнвеста» говорится о том, что компания подала заявление с нарушениями. Она не указала обстоятельства, на которых основан иск, и не приложила документы для подтверждения требований. Кроме этого, заявитель не представил квитанции об отправке копии искового заявления всем участникам дела. Суд оставил дело без движения. «УниверсалСтройИнвест» может исправить нарушения до 30 августа.
В телефонном разговоре Василий Юрченко не ответил на вопросы корреспондента НГС об иске.
В августе суд удовлетворил иск Василия Юрченко о компенсации за имущественный вред, который экс-губернатор получил во время уголовного преследования. НГС рассказывал, сколько денег он получит. НГС писал разбор о том, за что судили губернатора.