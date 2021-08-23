Новосибирская компания попросила в суде привлечь к ответственности экс-губернатора Василия Юрченко

Компания «УниверсалСтройИнвест» подала ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Фирма сделала это в рамках дела о банкротстве ООО НПО «Сибсельмаш».



По данным сервиса «Контур.Фокус», Василий Юрченко занял пост генерального директора «Сибсельмаша» в 2002 году. С 2012 года компания находится в стадии ликвидации. По состоянию на 2013 год, 100% фирмы принадлежали госкорпорации «Ростехнологии».



Заявление поступило в Арбитражный суд Новосибирской области. Кроме Василия Юрченко «УниверсалСтройИнвест» хочет привлечь к ответственности Геннадия Гребенщикова, Александра Лютого, Александра Полякова и Сергея Галандина.

