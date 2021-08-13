Повально идут в бизнес: за полгода новосибирцы зарегистрировали 9300 ИП

За 6 месяцев 2021 года в Новосибирской области зарегистрировали 9300 индивидуальных предпринимателей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.
— В Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в первом полугодии внесено 9300 записей о вновь зарегистрированных ИП. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в первой половине 2020 года. Динамика положительная, — сообщил Легостаев.
При этом в 2020 году количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 14,3 тысячи (16%), еще на 7% (на 6,5 тысячи) снизилось количество юрлиц. Аналитики сервиса «Контур.Фокус» связывали это с пандемией.
Кроме того, за время пандемии коронавируса новосибирский Минпромторг собрал почти 2 миллиона рублей штрафов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из-за локдауна и нерабочих дней многие компании оказались на грани банкротства. Треть компаний в России заставила работников взять отпуск за свой счет, свыше 20% — сократили заработную плату, а в 16% фирм перешли к увольнениям. В Новосибирске же зафиксировали рост числа обращений в центры занятости.