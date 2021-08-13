13 августа пятница
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 73.57
eur 86.35
Тема дняПочему магазины исчезают с Красного проспекта

Все новости

Все новости

Повально идут в бизнес: за полгода новосибирцы зарегистрировали 9300 ИП

В прошлом году индивидуальных предпринимателей было гораздо меньше

1 120
35Обсудить

Поделиться

В 2021 году новосибирцы зарегистрировали чуть больше 9 тысяч ИП

В 2021 году новосибирцы зарегистрировали чуть больше 9 тысяч ИП

Поделиться

За 6 месяцев 2021 года в Новосибирской области зарегистрировали 9300 индивидуальных предпринимателей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.

— В Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в первом полугодии внесено 9300 записей о вновь зарегистрированных ИП. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в первой половине 2020 года. Динамика положительная, — сообщил Легостаев.

При этом в 2020 году количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 14,3 тысячи (16%), еще на 7% (на 6,5 тысячи) снизилось количество юрлиц. Аналитики сервиса «Контур.Фокус» связывали это с пандемией.

Кроме того, за время пандемии коронавируса новосибирский Минпромторг собрал почти 2 миллиона рублей штрафов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из-за локдауна и нерабочих дней многие компании оказались на грани банкротства. Треть компаний в России заставила работников взять отпуск за свой счет, свыше 20% — сократили заработную плату, а в 16% фирм перешли к увольнениям. В Новосибирске же зафиксировали рост числа обращений в центры занятости.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

кризисналогипандемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...