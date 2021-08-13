Повально идут в бизнес: за полгода новосибирцы зарегистрировали 9300 ИП

За 6 месяцев 2021 года в Новосибирской области зарегистрировали 9300 индивидуальных предпринимателей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.

— В Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в первом полугодии внесено 9300 записей о вновь зарегистрированных ИП. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в первой половине 2020 года. Динамика положительная, — сообщил Легостаев.