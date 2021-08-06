«Вам дороже или хуже?»: цены на одежду и обувь осенью подскочат на 15–20%, но есть нюанс

Одежда и обувь могут подорожать уже осенью на 15%, причем это коснется не только импорта, но и продукции российских предприятий тоже. Представители отрасли говорят, что вынуждены поднимать собственные цены вслед за их ростом в других отраслях. Впрочем, у части покупателей будет возможность просто перейти на вещи худшего качества.

С тем, что вещи дорожают вслед за падением курса рубля, все уже привыкли — большая часть одежды и обуви, которую мы носим, импортируется из-за рубежа. Курс доллара пока не вызывает тревоги: поднявшись до 77 рублей, он упал сейчас до 74. Это, конечно, хуже, чем 65 рублей в августе 2019-го , но, по крайней мере, не падение.