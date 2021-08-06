«Вам дороже или хуже?»: цены на одежду и обувь осенью подскочат на 15–20%, но есть нюанс

Рост цен на одежду и обувь в Новосибирске дойдет до 20%
Одежда и обувь могут подорожать уже осенью на 15%, причем это коснется не только импорта, но и продукции российских предприятий тоже. Представители отрасли говорят, что вынуждены поднимать собственные цены вслед за их ростом в других отраслях. Впрочем, у части покупателей будет возможность просто перейти на вещи худшего качества.
С тем, что вещи дорожают вслед за падением курса рубля, все уже привыкли — большая часть одежды и обуви, которую мы носим, импортируется из-за рубежа. Курс доллара пока не вызывает тревоги: поднявшись до 77 рублей, он упал сейчас до 74. Это, конечно, хуже, чем 65 рублей в августе
Однако цены вынуждены повышать даже российские производители. Так, владелец бренда Bizzarro (швейная фабрика и сеть магазинов) Валерий Зеленов признается, что «повышение неизбежно».
— Подорожали сырье (особенно хлопок), логистика. Но спрос падает, поэтому цены повысятся не прямо пропорционально росту цен на сырье. А главное, в мире только учтенной одежды уже перепроизводство на 200 миллиардов долларов. Часть производств становится нерентабельной и будет закрываться, — говорит Зеленов.
В группе компаний «Обувь России» (OR GROUP) оценивают будущий рост в
— Изменилась стоимость рабочей силы. В условиях введенных ограничений, связанных с пандемией, многие иностранные граждане из ближнего зарубежья, которые работали в России, были вынуждены покинуть страну. Это создало существенный кадровый дефицит в сегменте рабочих специальностей, — говорит представитель OR GROUP Михаил Докукин.
Растут издержки и у самого ритейла. Открытие новых магазинов стало требовать больше денег по причине роста цен на отделочные материалы. Это, конечно, не касается уже работающих точек, но сетевой компании даже при отсутствии активного развития приходится время от времени закрывать неэффективные точки и открывать новые. И эти расходы также придется заложить в цену.
Не нужно думать, что сами производители и торговцы рады перспективе роста цен. Они прекрасно понимают, что покупательная способность населения падает. Даже если доходы конкретного человека не упали, ему приходится тратить больше там, где сэкономить трудно (а то и вовсе невозможно): на коммунальные платежи, на бензин и даже на продукты питания.
— В этой ситуации покупатель будет выбирать кошельком, а не сердцем, и массовые бренды будут вынуждены снижать цену товара за счет снижения стоимости материалов. То есть если называть вещи своими именами, шить из дерьма, но так, чтобы в магазине смотрелось прилично, — говорит управленец крупной сети одежды, попросивший не называть его имени.
Эту опасность признает и Валерий Зеленов, который считает, что многие производители даже в Европе могут перейти на более дешевое китайское сырье.
— За период пандемии в Европе закрылись некоторые текстильные фабрики, в частности, крупнейший итальянский производитель «Миролио», — говорит предприниматель.
Это подтверждают и данные Росстата, который учитывает не цену вещей каких-то брендов, а некие средние показатели — количество денег, которые в данный период жители региона тратят на тот или иной товар. Так вот, по данным Росстата средняя цена мужской куртки без утеплителя в августе 2014 года в Новосибирской области составляла 3286 рублей. В июне этого года (самые свежие данные) этот вид одежды стоил 4116 рублей. То есть за семь лет рост составил всего 25%. Женская блузка подорожала с 1893 до 2387 рублей (рост 26%). Для сравнения, курс доллара к рублю за это время вырос на 113%, а цена таких базовых (причем производимых в России) продуктов питания, как морковь, картофель и свекла, — вдвое.
Это может значить только одно — новосибирцы стали покупать вещи, сделанные хуже и из более дешевых материалов. Вряд ли им удается при этом действительно экономить. Плохо сделанные вещи быстрее приходят в негодность, и их приходится заменять новыми. Но, стоя перед полкой с обувью, проще решиться на покупку новых кроссовок, если цифры на ценнике не очень отличаются от прошлогодних.
О том, насколько подорожали базовые продукты питания, можно узнать из июльского материала обозревателя НГС. Спойлер — рост цен на многие виды товаров существенно опередил рост среднестатистической зарплаты.