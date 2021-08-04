«Неделями живут в командировках на фабрике»: производители заявили о дефиците мороженого из-за новой маркировки

Производители купинского мороженого заявили о снижении темпов изготовления своей продукции и предупредили, что в магазинах может быть дефицит их продукции. Это связано с новым законом, соблюдение которого предполагает закупку и настройку нового оборудования для специальных маркировок.



— С 1 июня 2021 года стала обязательной маркировка мороженого «Честный знак», — сообщила компания «Купинское мороженое» в своем инстаграм-аккаунте.

Маркировка — это определенный QR-код, в котором должна содержаться информация для покупателя: о производителе, составе продукта, сроках годности, условиях хранения товара.

