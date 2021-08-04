«Неделями живут в командировках на фабрике»: производители заявили о дефиците мороженого из-за новой маркировки

Производители купинского мороженого предупредили о дефиците продукции
Производители купинского мороженого заявили о снижении темпов изготовления своей продукции и предупредили, что в магазинах может быть дефицит их продукции. Это связано с новым законом, соблюдение которого предполагает закупку и настройку нового оборудования для специальных маркировок.
— С 1 июня 2021 года стала обязательной маркировка мороженого «Честный знак», — сообщила компания «Купинское мороженое» в своем инстаграм-аккаунте.
Маркировка — это определенный QR-код, в котором должна содержаться информация для покупателя: о производителе, составе продукта, сроках годности, условиях хранения товара.
— С внедрением маркировки снизилась производительность. Поэтому вы можете наблюдать на полках дефицит продукции, — предупредили в компании. — Но наши специалисты на фабрике постепенно решают вопрос. Нам тяжело. Коллеги из Новосибирска неделями живут в командировках на фабрике. Вдали от своих семей. Мы с уверенностью смотрим в будущее и в скором времени преодолеем возникший дефицит мороженого на полках в магазинах.
Кампания по маркировке товаров стартовала в 2019 году. Идеей было снабдить потребительские товары специальными метками Data Matrix, которые позволят проследить весь путь продукта и таким образом победить нелегальный оборот. Оператором системы стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект USM Алишера Усманова, ГК «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого. Обязательной маркировке подлежат меховые изделия, лекарства, сигареты, обувь, парфюмерия, фотоаппараты, шины, автопокрышки и товары легкой промышленности. К 2024 году коды должны иметь все потребительские товары.
В Центре развития перспективных технологий считают, что молочники смогут выдержать эту нагрузку. По мнению оператора, затраты всей отрасли составят 6 миллиардов рублей. Нанесение метки оператор оценил в
В прошлом году НГС взял интервью у создателя другой марки мороженого — «Инмарко» — Дмитрия Докина. Он рассказал, как создал первые киоски с мороженым и чем занимается сейчас.