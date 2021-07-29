В «Мегасе» на Ипподромской появится новый супермаркет крупной федеральной сети

Название сети в «Райдексе» не говорят, но источники на рынке сообщили корреспонденту НГС, что речь идет о «Перекрестке» — второй по значимости сети X5 Retail Group — самой крупной на сегодняшний день розничной компании России. В пользу этого предположения говорит и то, что у «Райдекса» есть довольно богатый опыт сотрудничества с X5 как в Новосибирске, так и в Москве



Пока в Новосибирске X5 представлена только своей сетью «Пятерочка» (200 магазинов). В Новосибирске основным конкурентом «Перекрестка» можно считать сейчас сеть SPAR, которую в регионе развивает томская компания «Лама».

На втором этаже торговог оцентра разместятся магазины косметики, одежды, товаров для дома.

Торговый центр «Мегас» на Ипподромской площадью 8 тыс. кв. метров был открыт в 2004 году и стал первым торговым объектом, построенным с нуля новосибирской компанией «Сибирский Гигант» (торговый центр до сих пор принадлежит этой компании). Основным арендатором объекта стал тогда одноименный супермаркет. В этом году «Сибирский гигант» полностью свернул свою розничную деятельность, закрыв все свои магазины. На месте большинства из них будут открыты (или уже работают) торговые точки группы «Лама».