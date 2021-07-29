В «Мегасе» на Ипподромской появится новый супермаркет крупной федеральной сети

Торговый центр «Мегас» на Ипподромской сменит название на «Атриум» и обзаведется новыми арендаторами.
Информация о будущем проекте появилась в официальном инстаграм-аккаунте Группы компаний «Райдекс», которая сдаёт помещения торгового центра в аренду. Как сказано в сообщении, здание будет подвергнуто реконструкции, а сам объект изменит концепцию.
Изменения коснутся прежде всего, пула арендаторов. Как говорят в «Райдексе», на первом этаже разместится большой супермаркет «крупнейшей федеральной сети».
Название сети в «Райдексе» не говорят, но источники на рынке сообщили корреспонденту НГС, что речь идет о «Перекрестке» — второй по значимости сети X5 Retail Group — самой крупной на сегодняшний день розничной компании России. В пользу этого предположения говорит и то, что у «Райдекса» есть довольно богатый опыт сотрудничества с X5 как в Новосибирске, так и в Москве
Пока в Новосибирске X5 представлена только своей сетью «Пятерочка» (200 магазинов). В Новосибирске основным конкурентом «Перекрестка» можно считать сейчас сеть SPAR, которую в регионе развивает томская компания «Лама».
На втором этаже торговог оцентра разместятся магазины косметики, одежды, товаров для дома.
Торговый центр «Мегас» на Ипподромской площадью 8 тыс. кв. метров был открыт в 2004 году и стал первым торговым объектом, построенным с нуля новосибирской компанией «Сибирский Гигант» (торговый центр до сих пор принадлежит этой компании). Основным арендатором объекта стал тогда одноименный супермаркет. В этом году «Сибирский гигант» полностью свернул свою розничную деятельность, закрыв все свои магазины. На месте большинства из них будут открыты (или уже работают) торговые точки группы «Лама».
Группа «Райдекс» занимается как строительством, так и управлением недвижимостью. Одним из ключевых её учредителей является Николай Манцуров — сын Александра Манцурова, 100% владельца «Сибирского Гиганта».
Открыть «Атриум» в «Райдексе» обещают до конца этого года.
О том, что стало с торговой сетью Торгового холдинга «Сибирский Гигант» и кто пришел ему на смену, читайте в материале обозревателя НГС.