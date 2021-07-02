Сбербанк решил торговать кофе: в Новосибирске откроются два отделения с эспрессо-барами

Сбербанк в Новосибирске открывает два отделения с кофейнями
В Новосибирске Сбербанк решил открыть два необычных отделения — там будут работать кофейни сети Coffee Collective. Заведения будут работать под новым брендом Green espresso bar.
— Кофейни будут работать в офисах Сбера нового формата. Это первые подобные отделения в регионах России, об изменении формата филиальной сети было объявлено руководством банка в сентябре
Как рассказал создатель и владелец Coffee Collective Алексей Нагибин, инициатива в этом проекте изначально исходила от Сбера. Всего Coffee Collective разработала для Сбербанка несколько типов встроенных точек: от полноценных кофеен до точек с самообслуживанием. По словам ресторатора, первые две встроенные кофейни заработают
Первое отделение с кофейней Сбер открыл в сентябре прошлого года в своем головном офисе на Цветном бульваре в Москве, там встроенная кофейня называется просто — СберКофе. Просто кофейни других операторов имеются в офисах Сбера уже несколько лет. Так, в здании банка на
Офисы с кофейнями не единственное направление для инноваций Сбера. В апреле этого года в ТРК «Сибирский молл» заработала так называемая «точка притяжения экосистемы» Сбера. Это автоматический комплекс, позволяющий получить посылки, заказать такси или доставку продуктов, а также купить на месте какие-то закуски и напитки. Вторая такая точка должна заработать на днях в ТРЦ «Сан Сити».
Комбинированные форматы развиваются в Новосибирске уже давно. Пионерами здесь можно считать продуктовые сети. Так, в сети «Ярче!» сейчас можно самостоятельно налить в автомате зерновое кофе. Похожие зоны появлялись в отдельных магазинах федеральной сети «Пятерочка», а также алтайской «Марии Ра». Первую точку проекта Сoffee Rama «Мария Ра» открыла в Новосибирске в
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