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Сбербанк решил торговать кофе: в Новосибирске откроются два отделения с эспрессо-барами

Поможет банку в этом бизнесе сеть Coffee Collective, которая специально разработала новый бренд

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Так будет выглядеть кофейня в офисе Сбера на Красном проспекте

Так будет выглядеть кофейня в офисе Сбера на Красном проспекте

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Сбербанк в Новосибирске открывает два отделения с кофейнями

В Новосибирске Сбербанк решил открыть два необычных отделения — там будут работать кофейни сети Coffee Collective. Заведения будут работать под новым брендом Green espresso bar.

— Кофейни будут работать в офисах Сбера нового формата. Это первые подобные отделения в регионах России, об изменении формата филиальной сети было объявлено руководством банка в сентябре 2020 года во время масштабной конференции «СберКонф». В Новосибирске первые три обновленных офиса в ближайшие дни начнут полноценную работу на Красном проспекте, 88, ул. Гоголя, 43/1, а также на ул. Кирова, 76. Кофейни будут запущены на Красном проспекте и на ул. Гоголя, — говорят в пресс-службе Сбербанка.

Как рассказал создатель и владелец Coffee Collective Алексей Нагибин, инициатива в этом проекте изначально исходила от Сбера. Всего Coffee Collective разработала для Сбербанка несколько типов встроенных точек: от полноценных кофеен до точек с самообслуживанием. По словам ресторатора, первые две встроенные кофейни заработают 7 июля в двух обновленных офисах (на Гоголя и на Красном проспекте), которые сейчас готовятся к открытию — там идет ремонт.

Будущая кофейня в офисе на Гоголя

Будущая кофейня в офисе на Гоголя

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Первое отделение с кофейней Сбер открыл в сентябре прошлого года в своем головном офисе на Цветном бульваре в Москве, там встроенная кофейня называется просто — СберКофе. Просто кофейни других операторов имеются в офисах Сбера уже несколько лет. Так, в здании банка на Серебряниковской, 20 работает точка новосибирской сети «ПРАЙМТАЙМ».

Офисы с кофейнями не единственное направление для инноваций Сбера. В апреле этого года в ТРК «Сибирский молл» заработала так называемая «точка притяжения экосистемы» Сбера. Это автоматический комплекс, позволяющий получить посылки, заказать такси или доставку продуктов, а также купить на месте какие-то закуски и напитки. Вторая такая точка должна заработать на днях в ТРЦ «Сан Сити».

Точка притяжения экосистемы Сбера в ТРЦ «Сан Сити»

Точка притяжения экосистемы Сбера в ТРЦ «Сан Сити»

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Комбинированные форматы развиваются в Новосибирске уже давно. Пионерами здесь можно считать продуктовые сети. Так, в сети «Ярче!» сейчас можно самостоятельно налить в автомате зерновое кофе. Похожие зоны появлялись в отдельных магазинах федеральной сети «Пятерочка», а также алтайской «Марии Ра». Первую точку проекта Сoffee Rama «Мария Ра» открыла в Новосибирске в 2019 году. У Сoffee Rama сделали отдельную стойку, за которой работали два сотрудника. Там же, в небольшой духовке, готовится из полуфабрикатов несложная выпечка. У кофейни не было отдельного пространства, но была стойка с высокими стульями, за которой могло расположиться пять человек. Здесь же из стола выведены несколько разъемов для разных моделей смартфонов, с помощью которых можно бесплатно подзарядить свои гаджеты.

В 2018 году «Почта России» начала торговать непривычными для этой организации, когда в её отделениях появились в продаже «фирменные» шоколадки с символикой организации. Шоколад был изготовлен кондитерской фабрикой «Победа» по заказу «Почты России». В 2019 году сфера деятельности расширилась, и «Почта России» начала торговать в своих отделениях другими продуктами и напитками, в том числе пивом.

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кофейниСбер
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