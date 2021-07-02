Сбербанк решил торговать кофе: в Новосибирске откроются два отделения с эспрессо-барами

В Новосибирске Сбербанк решил открыть два необычных отделения — там будут работать кофейни сети Coffee Collective. Заведения будут работать под новым брендом Green espresso bar.



— Кофейни будут работать в офисах Сбера нового формата. Это первые подобные отделения в регионах России, об изменении формата филиальной сети было объявлено руководством банка в сентябре 2020 года во время масштабной конференции «СберКонф». В Новосибирске первые три обновленных офиса в ближайшие дни начнут полноценную работу на Красном проспекте, 88, ул. Гоголя, 43/1, а также на ул. Кирова, 76. Кофейни будут запущены на Красном проспекте и на ул. Гоголя, — говорят в пресс-службе Сбербанка.