Застройщик «Нарымского квартала» попал под уголовное дело из-за 244 миллионов рублей

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании «НК СтройМастер».



Как сообщили в прокуратуре Заельцовского района проверила исполнения требований законодательства застройщиком ООО «Нарымский квартал» во время строительства дома по улице Дуси Ковальчук стр. 238. Дом-квартал на 1,5 тысячи жителей строят почти 15 лет.

«НК СтройМастер», который ведет «Новосибирский квартал», долгое время напрямую принадлежал Евгению Коновалову. Сегодня компанией, по данным «Контур.Фокуса», через ООО «Крепость» и кипрскую Millstep Limited владеет его сын Максим. На сайте компании указано, что генеральным директором является Вера Коновалова.

