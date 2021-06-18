Застройщик «Нарымского квартала» попал под уголовное дело из-за 244 миллионов рублей

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании «НК СтройМастер».
Как сообщили в прокуратуре Заельцовского района проверила исполнения требований законодательства застройщиком ООО «Нарымский квартал» во время строительства дома по улице Дуси Ковальчук стр. 238. Дом-квартал на 1,5 тысячи жителей строят почти 15 лет.
«НК СтройМастер», который ведет «Новосибирский квартал», долгое время напрямую принадлежал Евгению Коновалову. Сегодня компанией, по данным «Контур.Фокуса», через ООО «Крепость» и кипрскую Millstep Limited владеет его сын Максим. На сайте компании указано, что генеральным директором является Вера Коновалова.
По данным прокуратуры, в настоящее время в долгострое не завершены 12 блок-секций, квартиры в которых приобрели 750 граждан.
— В период с 2015 по 2018 гг. неустановленные лица из числа руководителей застройщика, действую из корыстных побуждений, необоснованно возвратили себе и подконтрольным им юридическим лицам денежные средства в размере 244 миллионов рублей, которые были сданы гражданами застройщику в целях завершения строительства, — сообщили в прокуратуре Заельцовского района.
В конце апреля прокурор района направил материалы в органы предварительного расследования.
В четверг, 17 июня следователь МВД России по НСО возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководителей застройщика ООО «Нарымский квартал СтройМастер» по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
В прокуратуре Заельцовского района корреспонденту НГС пояснили, что фактически руководство данным юридическим лицом осуществляет семейство Коноваловых. Конкретное виновное лицо будет установлено в ходе расследования.
Евгений Коновалов не ответил на звонки журналиста НГС. Вера Коновалова прокомментировала ситуацию с возбуждением уголовного дела.
— У меня только удивление. Я вчера уезжала с работы, потому что я там генподрядчик. Никакой информации у нас нет. Сейчас готовится на следующий квартал 4 блок-секции, а сейчас на сдачи двенадцатый, тринадцатый и автопарковка. Все работает и все кипит, — говорит Вера Коновалова,
В конце марта компания «НК СтройМастер» получила разрешение на ввод двух подъездов одного из самых масштабных и длительных проектов — «Нарымского квартала». При этом огромный дом-квартал «СтройМастер» неспешно строит уже 14 лет. Журналист НГС выяснил, как живется на вечной стройке и почему когда-то прорывной и технологичный проект до сих пор не завершен.