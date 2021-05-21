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Долгожданная награда: 101 компания в Новосибирске получила диплом «Народной премии НГС»

Фоторепортаж, в котором показываем обладателей наград

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Спа-комплекс Green Wood Hotel&amp;SPA стал лауреатом в номинации «Банный комплекс и spa-центр года»

Спа-комплекс Green Wood Hotel&SPA стал лауреатом в номинации «Банный комплекс и spa-центр года»

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Новосибирцы выбрали, каким компаниям вручить диплом «Народной премии НГС»

До окончания голосования и выбора победителей «Народной премии НГС» осталось чуть больше недели, но представители 101 компании Новосибирска уже получили заветные дипломы, которые напоминают им о народной любви. В нашем фоторепортаже публикуем снимки с участниками, вошедшими в топ-10 своей номинации.

А вы, дорогие читатели, можете повлиять на выбор победителя — голосуйте за компании, которые нравятся вам, на сайте премии.

Кондитерская Mr.Konfetkin стала одной из лучших в номинации «Кофейня и кондитерская года»

Кондитерская Mr.Konfetkin стала одной из лучших в номинации «Кофейня и кондитерская года»

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Команда гипермаркета «Ашан» получила диплом как претендент на победу в номинации «Супермаркет года»

Команда гипермаркета «Ашан» получила диплом как претендент на победу в номинации «Супермаркет года»

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Еще один лауреат номинации «Банный комплекс и spa-центр года» — дом банного отдыха «Сибирский характер»

Еще один лауреат номинации «Банный комплекс и spa-центр года» — дом банного отдыха «Сибирский характер»

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Барное пространство Bla Bla Bar Novosibirsk получило два диплома в номинациях «Открытие года» и «Бар года»

Барное пространство Bla Bla Bar Novosibirsk получило два диплома в номинациях «Открытие года» и «Бар года»

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Сеть кофеен Brewsell получила диплом в номинации «Кофейня и кондитерская года»

Сеть кофеен Brewsell получила диплом в номинации «Кофейня и кондитерская года»

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Команда фитнес-клуба Arena Fitness Heroes со своей наградой

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Центр подологической практики Podolog.Nsk тоже получил свой диплом

Центр подологической практики Podolog.Nsk тоже получил свой диплом

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Посмотреть все фотографии компаний, которые наградили, вы можете в альбоме нашей группы в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее мы писали о том, каким новосибирцы видят лучший бар — что в нем должно быть и почему.

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