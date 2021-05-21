Долгожданная награда: 101 компания в Новосибирске получила диплом «Народной премии НГС»

До окончания голосования и выбора победителей «Народной премии НГС» осталось чуть больше недели, но представители 101 компании Новосибирска уже получили заветные дипломы, которые напоминают им о народной любви. В нашем фоторепортаже публикуем снимки с участниками, вошедшими в топ-10 своей номинации.

А вы, дорогие читатели, можете повлиять на выбор победителя — голосуйте за компании, которые нравятся вам, на сайте премии.