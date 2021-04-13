«Не людно!»: 15 самых душевных отзывов о компаниях Новосибирска

У жителей Новосибирска осталось чуть больше двух недель, чтобы выдвинуть свои любимые компании на звание лучшего бизнеса города.

Зачем это нужно? Во-первых, таким образом вы можете сказать спасибо сотрудникам своей любимой стоматологии или отметить фитнес-клуб, где вам очень нравится заниматься. Во-вторых, чем больше голосов, тем объективнее будет народный рейтинг, который мы составляем.

Горожане выдвинули уже 5 тысяч компаний на звание лучшего бизнеса Новосибирска в 10 номинациях. Многие не просто голосуют, а еще и объясняют, почему их кофейня (жилой комплекс, супермаркет, салон красоты и так далее) самая лучшая в своей сфере.

