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«Не людно!»: 15 самых душевных отзывов о компаниях Новосибирска

На «Народную премию НГС» прислали уже пять тысяч заявок! А вы поучаствовали?

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Лучшие компании Новосибирска получат такие награды на сцене НОВАТа <nobr class="_">29 мая</nobr>

Лучшие компании Новосибирска получат такие награды на сцене НОВАТа 29 мая

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На «Народную премию НГС» поступило пять тысяч заявок от новосибирцев

У жителей Новосибирска осталось чуть больше двух недель, чтобы выдвинуть свои любимые компании на звание лучшего бизнеса города.

Зачем это нужно? Во-первых, таким образом вы можете сказать спасибо сотрудникам своей любимой стоматологии или отметить фитнес-клуб, где вам очень нравится заниматься. Во-вторых, чем больше голосов, тем объективнее будет народный рейтинг, который мы составляем.

Горожане выдвинули уже 5 тысяч компаний на звание лучшего бизнеса Новосибирска в 10 номинациях. Многие не просто голосуют, а еще и объясняют, почему их кофейня (жилой комплекс, супермаркет, салон красоты и так далее) самая лучшая в своей сфере.

Мы почитали все отклики и выбрали самые душевные. Делимся с вами!

Сейчас больше всего заявок присылают в номинацию «Стоматологический центр года» (уже больше тысячи человек проголосовали в этой номинации!). Люди пишут такие комментарии: «В этом месте стоматологи найдут подход к любому пациенту и сделают самые красивые улыбки», кто-то выделяет специалистов, умеющих работать с детьми: «Самые лучшие детские стоматологи в городе», а кому-то важно качество работы: «Лучшие врачи — компетентные и внимательные. Очень бережное и уважительное отношение к пациентам, результат работы — выше всяких похвал: пломба неотличима от родного зуба!».

На втором месте находится номинация «Фитнес-клуб года». Многим, судя по всему, очень важна атмосфера: «Классные тренера, оснащенный стильный зал, новый ремонт, чистота», «Лучшая атмосфера для эффективных тренировок!», «Невероятно атмосферное место с крутыми сотрудниками клуба и особым подходом к своему делу». Где-то преимуществом становится и такой факт — «не людно».

На третьем месте — номинация «Салон красоты и барбершоп года». Читатели отмечают: «Тут приятные цены, доброжелательный персонал, мастера — профессионалы своей сферы». Коронавирус внес свои корректировки в критерии оценивания бизнеса, поэтому многим важны меры предосторожности: «Профессиональный тренерский состав, соблюдены все меры предосторожности, в зале — чистота и порядок, раздевалки опрятные, приятный аромат. Имеются все необходимые средства личной гигиены. Душ и туалет также всегда прибраны». А кому-то важно решение их проблем: «Лучшее место в городе, помогающее решить проблемы со стопами и ногтями».

СЮЖЕТ

Народная премия НГС

Но интересные комментарии есть и в других номинациях. Например, для кого-то любимый бар становится домом: «Он очень приятный и уютный, напоминает дом, я случайно туда попала и уже никогда не забуду это прекрасное место». Но где-то побеждает конкретное блюдо: «Большой выбор крафта, шаверма, за которую можно душу продать, душевные бармены, отличные игры, доброжелательная публика и отличные песни» или «Очень вкусный кокосовый капучино».

Кто-то дает точные рекомендации для целевой аудитории спа-центра: «Профессиональные мастера массажа из Таиланда, Индонезии. Атмосфера, приветливые и красивые девушки на ресепшене, хожу уже больше года и всем работникам IT-сферы советую 100%».

В этом году на «Народной премии НГС» 10 номинаций, но предложить можно только 9 кандидатов — по одному в номинации (щелкайте на строчку, если у вас есть компания-любимчик в этой сфере):

Также на сайте «Народной премии НГС» можно скачать шаблоны и макеты для участников.

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