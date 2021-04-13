«Не людно!»: 15 самых душевных отзывов о компаниях Новосибирска

На «Народную премию НГС» поступило пять тысяч заявок от новосибирцев
У жителей Новосибирска осталось чуть больше двух недель, чтобы выдвинуть свои любимые компании на звание лучшего бизнеса города.
Зачем это нужно? Во-первых, таким образом вы можете сказать спасибо сотрудникам своей любимой стоматологии или отметить фитнес-клуб, где вам очень нравится заниматься. Во-вторых, чем больше голосов, тем объективнее будет народный рейтинг, который мы составляем.
Горожане выдвинули уже 5 тысяч компаний на звание лучшего бизнеса Новосибирска в 10 номинациях. Многие не просто голосуют, а еще и объясняют, почему их кофейня (жилой комплекс, супермаркет, салон красоты и так далее) самая лучшая в своей сфере.
Мы почитали все отклики и выбрали самые душевные. Делимся с вами!
Сейчас больше всего заявок присылают в номинацию «Стоматологический центр года» (уже больше тысячи человек проголосовали в этой номинации!). Люди пишут такие комментарии: «В этом месте стоматологи найдут подход к любому пациенту и сделают самые красивые улыбки», кто-то выделяет специалистов, умеющих работать с детьми: «Самые лучшие детские стоматологи в городе», а кому-то важно качество работы: «Лучшие врачи — компетентные и внимательные. Очень бережное и уважительное отношение к пациентам, результат работы — выше всяких похвал: пломба неотличима от родного зуба!».
На втором месте находится номинация «Фитнес-клуб года». Многим, судя по всему, очень важна атмосфера: «Классные тренера, оснащенный стильный зал, новый ремонт, чистота», «Лучшая атмосфера для эффективных тренировок!», «Невероятно атмосферное место с крутыми сотрудниками клуба и особым подходом к своему делу». Где-то преимуществом становится и такой факт — «не людно».
На третьем месте — номинация «Салон красоты и барбершоп года». Читатели отмечают: «Тут приятные цены, доброжелательный персонал, мастера — профессионалы своей сферы». Коронавирус внес свои корректировки в критерии оценивания бизнеса, поэтому многим важны меры предосторожности: «Профессиональный тренерский состав, соблюдены все меры предосторожности, в зале — чистота и порядок, раздевалки опрятные, приятный аромат. Имеются все необходимые средства личной гигиены. Душ и туалет также всегда прибраны». А кому-то важно решение их проблем: «Лучшее место в городе, помогающее решить проблемы со стопами и ногтями».
СЮЖЕТ
Но интересные комментарии есть и в других номинациях. Например, для кого-то любимый бар становится домом: «Он очень приятный и уютный, напоминает дом, я случайно туда попала и уже никогда не забуду это прекрасное место». Но где-то побеждает конкретное блюдо: «Большой выбор крафта, шаверма, за которую можно душу продать, душевные бармены, отличные игры, доброжелательная публика и отличные песни» или «Очень вкусный кокосовый капучино».
Кто-то дает точные рекомендации для целевой аудитории спа-центра: «Профессиональные мастера массажа из Таиланда, Индонезии. Атмосфера, приветливые и красивые девушки на ресепшене, хожу уже больше года и всем работникам IT-сферы советую 100%».
В этом году на «Народной премии НГС» 10 номинаций, но предложить можно только 9 кандидатов — по одному в номинации (щелкайте на строчку, если у вас есть компания-любимчик в этой сфере):
- «Супермаркет года»;
- «Салон красоты и барбершоп года»;
- «Фитнес-клуб года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Банный комплекс и спа-центр года»;
- «Банк года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар года»;
- «Открытие года» (топ-10 формирует редакция НГС, а с 4 по
28 маяза номинантов голосуют читатели);
- «Бизнес года» (победителя в этой номинации, в отличие от остальных, выбирает редакция НГС).
Также на сайте «Народной премии НГС» можно скачать шаблоны и макеты для участников.